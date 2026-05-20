Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

Το κινητό τηλέφωνο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο βασικά “εργαλεία” μέσα στο αυτοκίνητο. Από το GPS και τη μουσική, μέχρι τις εφαρμογές κυκλοφορίας και τις κλήσεις μέσω Bluetooth, δύσκολα πλέον ξεκινά κάποιος διαδρομή χωρίς να έχει το smartphone κάπου δίπλα του.

Και εδώ ξεκινά και η μεγάλη απορία που έχουν χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα: αν το κινητό βρίσκεται σε βάση και το χρησιμοποιώ ενώ οδηγώ, κινδυνεύω με πρόστιμο ή όχι; Ο νέος ΚΟΚ έχει γίνει σαφώς πιο αυστηρός απέναντι στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, με την Τροχαία να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους σχετικούς ελέγχους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η απόσπαση προσοχής από οθόνες θεωρείται πλέον μία από τις βασικότερες αιτίες ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους, ειδικά μέσα στην πόλη.

Τι θεωρεί ο νέος ΚΟΚ νόμιμη χρήση;

Η βάση κινητού από μόνη της δεν είναι παράνομη. Αντιθέτως, αποτελεί ουσιαστικά τον μοναδικό αποδεκτό τρόπο ώστε ένα smartphone να βρίσκεται μπροστά στον οδηγό κατά την οδήγηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί το κινητό ελεύθερα σαν να βρίσκεται στο σπίτι ή στο γραφείο του. Στην πράξη, ο νέος ΚΟΚ επιτρέπει τη χρήση του κινητού μόνο όταν αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά στην οδήγηση, όπως για παράδειγμα ως σύστημα πλοήγησης ή μέσω hands-free για τηλεφωνικές κλήσεις. Εκεί που αλλάζουν όλα είναι τη στιγμή που ο οδηγός αρχίζει να αλληλεπιδρά διαρκώς με την οθόνη, να γράφει μηνύματα, να αλλάζει εφαρμογές, να ψάχνει τραγούδια ή να… σκρολάρει στα social media. Με απλά λόγια, το γεγονός ότι το κινητό βρίσκεται σε βάση δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται και η πλήρης χρήση του εν κινήσει.

Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο “επιτρέπεται” και το πρόστιμο

Εδώ είναι που δημιουργείται η μεγαλύτερη σύγχυση. Για παράδειγμα, αν ένας οδηγός αγγίξει στιγμιαία την οθόνη για να αλλάξει διαδρομή στο GPS ή να απαντήσει σε μια κλήση μέσω Bluetooth, δύσκολα αυτό θα αντιμετωπιστεί όπως κάποιος που κρατά το κινητό στο χέρι και στέλνει μηνύματα. Από την άλλη όμως, αν η εικόνα που έχει μπροστά του ο αστυνομικός δείχνει ότι ο οδηγός έχει την προσοχή του περισσότερο στο κινητό παρά στον δρόμο, τότε η παράβαση θεωρείται κανονική χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Και εκεί δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν το όχημα κινείται γρήγορα στην εθνική ή αν βρίσκεται σχεδόν ακινητοποιημένο στην κίνηση. Ουσιαστικά, ο νόμος αντιμετωπίζει την απόσπαση προσοχής ως τον βασικό κίνδυνο και όχι μόνο το αν το κινητό βρίσκεται στο χέρι ή σε βάση.

Τι ισχύει όταν είσαι σταματημένος στο φανάρι;

Αυτό είναι ίσως το πιο συχνό ερώτημα που κάνουν οι οδηγοί. Πολλοί θεωρούν ότι αν το αυτοκίνητο είναι ακίνητο σε κόκκινο φανάρι ή μέσα σε μποτιλιάρισμα, τότε επιτρέπεται να πιάσουν το κινητό “για λίγα δευτερόλεπτα”. Στην πραγματικότητα όμως, όσο ο οδηγός συμμετέχει στην κυκλοφορία και βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, η χρήση κινητού εξακολουθεί να θεωρείται παράβαση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στο φανάρι, αν ο αστυνομικός δει τον οδηγό να κρατά τη συσκευή στο χέρι, μπορεί να επιβάλει κανονικά πρόστιμο και τις αντίστοιχες κυρώσεις. Και εδώ είναι που πολλοί οδηγοί την “πατάνε”, θεωρώντας πως η προσωρινή ακινητοποίηση του αυτοκινήτου λειτουργεί σαν εξαίρεση στον κανόνα.

Τα πρόστιμα είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρά

Ο νέος ΚΟΚ αντιμετωπίζει τη χρήση κινητού ως μία από τις σοβαρές παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις ποινές. Η πρώτη παράβαση συνοδεύεται από διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Αν υπάρξει δεύτερη παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, τότε το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει τους έξι μήνες. Σε περίπτωση τρίτης υποτροπής, οι ποινές γίνονται πραγματικά εξοντωτικές, καθώς προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν ολόκληρο χρόνο. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο νέος ΚΟΚ δεν προβλέπει πλέον αφαίρεση πινακίδων για τη συγκεκριμένη παράβαση, κάτι που αλλάζει σε σχέση με όσα ίσχυαν παλαιότερα.

Όταν το κινητό γίνεται αιτία ατυχήματος

Το πραγματικά σοβαρό κομμάτι ξεκινά αν προκληθεί ατύχημα λόγω χρήσης κινητού. Εκεί πλέον δεν μιλάμε απλώς για ένα διοικητικό πρόστιμο ή για αφαίρεση διπλώματος. Αν αποδειχθεί ότι ο οδηγός αποσπάστηκε από το smartphone και αυτό οδήγησε σε τροχαίο, τότε μπορεί να ενεργοποιηθούν ακόμη και ποινικές διαδικασίες βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα. Και σε περιπτώσεις τραυματισμού ή απώλειας ανθρώπινης ζωής, οι συνέπειες μπορούν να γίνουν εξαιρετικά βαριές.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα και η ειρωνεία της εποχής

Υπάρχει πάντως και μια αρκετά ενδιαφέρουσα αντίφαση στη σύγχρονη αυτοκίνηση. Τα νέα αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον τεράστιες οθόνες αφής, εφαρμογές, online λειτουργίες και ολοένα περισσότερα ψηφιακά μενού. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου περνούν μέσα από μια κεντρική οθόνη. Την ίδια στιγμή όμως, η νομοθεσία γίνεται πιο αυστηρή από ποτέ απέναντι σε κάθε μορφή ψηφιακής απόσπασης προσοχής. Και όχι άδικα, αφού πολλές φορές ένα smartphone στερεωμένο μπροστά στον οδηγό μπορεί να αποδειχθεί εξίσου αποσπαστικό με ένα μήνυμα που έρχεται την πιο λάθος στιγμή. Για αυτό βλέπουμε πλέον όλο και περισσότερες λύσεις όπως φωνητικές εντολές, head-up display, εξελιγμένα hands-free συστήματα και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι, με στόχο ο οδηγός να κρατά τα μάτια του στον δρόμο και όχι στην οθόνη.

