Κιτ επισκευής ελαστικού: Οδηγός χρήσης για το πως το χρησιμοποιώ και τι πρέπει να ξέρω

Τι γίνεται αν πάθεις λάστιχο κι ανοίγοντας το πορτμπαγκάζ αντί για ρεζέρβα αντικρίσεις ένα κιτ επισκευής ελαστικού; – Καλύτερα να μάθεις πριν… πάθεις

Πάνε οι παλιοί καλοί καιροί που οι πατεράδες μας μας μάθαιναν από μικρούς πως να αλλάζουμε λάστιχο. Οι ρεζέρβες στα καινούργια αυτοκίνητα είναι είδος προς… εξαφάνιση, με πολλές εταιρείες να τις αντικαθιστούν με κιτ επισκευής ελαστικού. Πως όμως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μας σώσει την άτυχη στιγμή που θα πάθουμε λάστιχο;

Εδώ θα μάθεις πως ακριβώς μπορείς να επισκευάσεις προσωρινά το αυτοκίνητό σου με ένα κιτ επισκευής ελαστικού, για να μη «ψάχνεσαι» άμα γίνει το κακό.

Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω το κιτ επισκευής;

Ενώ το κιτ επισκευής είναι μια εύκολη και απλή λύση που μπορεί να σε σώσει προσωρινά, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να βοηθήσει αν η ζημιά στο ελαστικό είναι μεγάλη. Το εν λόγω κιτ μπορεί να επισκευάσει προσωρινά το λάστιχο μόνο αν η τρύπα είναι λίγων χιλιοστών, δηλαδή είναι άχρηστο σε περίπτωση που η τρύπα είναι μεγαλύτερη, ή αν το ελαστικό έχει σκιστεί, ειδικά στην πλαϊνή πλευρά.

Με το κιτ επισκευής μπορείς να αντιμετωπίσεις μόνο τις πιο συχνές ζημιές στα ελαστικά, οι οποίες προκαλούνται από καρφιά ή βίδες. Γι’ αυτόν τον λόγο, τη στιγμή που αντιληφθείς πως ένα λάστιχο χάνει αέρα, τότε θα πρέπει να σταματήσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, προτού το ελαστικό ξεφουσκώσει τελείως και σκιστεί. Σε αυτό το σημείο, η ζημιά είναι πια ανεπανόρθωτη και το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί.

Που το βρίσκω;

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κι επειδή λίγοι είναι αυτοί που προετοιμάζονται για την άτυχη στιγμή πριν αυτή τους χτυπήσει την πόρτα, το κιτ επισκευής ελαστικού συνήθως βρίσκεται στο δάπεδο του πορτμπαγκάζ, εκεί δηλαδή που παραδοσιακά βρισκόταν η ρεζέρβα. Ειδάλλως, κάποιοι κατασκευαστές το τοποθετούν στην πλαϊνή θήκη του χώρου αποσκευών, οπότε μην απογοητευτείς και βιαστείς να καλέσεις την οδική άμα δεν το βρεις με την πρώτη.

Το κιτ επισκευής ελαστικού συνήθως είναι μέσα σε ένα μικρό βαλιτσάκι που θυμίζει βαλιτσάκι εργαλείων και περιλαμβάνει έναν μετρητή πίεσης (μπαρόμετρο), έναν ηλεκτρικό συμπιεστή αέρα και μια φιάλη με ειδικό υγρό για το σφράγισμα τρυπών. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να ελέγξεις και πως το κιτ επισκευής σου δεν έχει λήξει.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διαδικασία αλλαγής τροχού, το κιτ επισκευής ελαστικού δεν απαιτεί τη χρήση γρύλου ή την αφαίρεση του τροχού.

Πως επισκευάζω το ελαστικό μου;

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και θα σου πάρει γύρω στα 10 λεπτά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να εντοπίσεις το σημείο που έχει τρυπήσει το λάστιχο. Εάν βρεις σκίσιμο στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού, τότε δυστυχώς το κιτ επισκευής δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Ωστόσο, αν το πρόβλημα είναι μια τρύπα στο πάνω μέρος του ελαστικού (την επιφάνεια που ακουμπά στον δρόμο) τότε μην ανησυχείς, θα το φτιάξουμε!

Αφαίρεσε τη βαλβίδα και σύνδεσε τη φιάλη με το στεγανωτικό υλικό στο κομπρεσέρ αέρα. Το επόμενο βήμα είναι να ανάψεις τον συμπιεστή, αφού πρώτα τον συνδέσεις στην κοντινότερη πρίζα 12V, η οποία συνήθως βρίσκεται στον αναπτήρα. Αν το αυτοκίνητό σου δεν έχει αναπτήρα, ψάξε στο πορτμπαγκάζ. Μόλις συνδέσεις τον συμπιεστή στο ρεύμα και τον ανάψεις, αυτός θα ξεκινήσει να γεμίζει το εσωτερικό του ελαστικού με στεγανωτικό υλικό. Γεμίζεις μέχρι η πίεση να φτάσει στα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής, σα να έβαζες αέρα σε βενζινάδικο.

Αφού το ελαστικό φουσκώσει, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αφαιρέσεις το κιτ από τη βαλβίδα, να βάλεις ξανά όλα τα εξαρτήματα του κιτ στο βαλιτσάκι και… έτοιμος!

Τα κατάφερα! Και τώρα;

Το ότι κατάφερες να κλείσεις την τρύπα στο ελαστικό σου σημαίνει πως τώρα μπορείς να ξαναβάλεις μπροστά το αυτοκίνητο σου και να συνεχίσεις τον δρόμο σου. Ωστόσο, δεν σημαίνει πως έχει ξεμπλέξει εντελώς. Το κιτ επισκευής ελαστικού δεν παύει να είναι μια προσωρινή λύση, ίσα-ίσα για να μπορέσεις να πας στο συνεργείο χωρίς να χρειαστεί να το… φορτώσεις.

Οδήγησε αργά και συντηρητικά και σε περίπτωση που σε χωρίζει αρκετή απόσταση από τον κοντινότερο μάστορα, καλό θα ήταν να σταματήσεις μετά από μερικά χιλιόμετρα και να βεβαιωθείς πως το ελαστικό σου δεν γίνεται σιγά-σιγά «πίτα».

Αφού τελικά ξεμπλέξεις, φρόντισε να αντικαταστήσεις το στεγανωτικό υλικό που χρησιμοποίησες για να έχεις και για την επόμενη φορά. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου ξανατύχει, οπότε καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος!