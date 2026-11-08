Το κουμπί A/C δεν είναι αποκλειστικά καλοκαιρινή υπόθεση: βοηθά να απομακρύνεται η υγρασία και να παραμένουν καθαρά τα τζάμια, ακόμη κι όταν από τους αεραγωγούς βγαίνει ζεστός αέρας

Έξω βρέχει, η θερμοκρασία έχει πέσει και μπαίνεις στο αυτοκίνητο με βρεγμένο μπουφάν. Βάζεις θέρμανση, βλέπεις αναμμένη την ένδειξη A/C και την κλείνεις σχεδόν αντανακλαστικά. «Κρύο κάνει, τι το θέλω το air condition;». Λογική σκέψη, αν θεωρούμε ότι η μοναδική δουλειά του κλιματισμού είναι να μας δροσίζει τον Αύγουστο. Μόνο που τον χειμώνα έχει μια δεύτερη, εξίσου χρήσιμη αποστολή: να περιορίζει την υγρασία στον αέρα της καμπίνας.

Αυτός είναι και ο λόγος που πολλά αυτοκίνητα ενεργοποιούν αυτόματα το A/C όταν επιλέγουμε ξεθάμπωμα. Δεν μπέρδεψαν τις εποχές. Αξιοποιούν την αφύγρανση μαζί με τη θέρμανση και τη σωστή κατεύθυνση του αέρα, ώστε να αποκαταστήσουν την ορατότητα.

Θέρμανση και A/C δεν είναι το ίδιο πράγμα

Στα περισσότερα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η βασική πηγή ζέστης είναι το θερμό ψυκτικό υγρό του κινητήρα. Περνά από έναν μικρό εναλλάκτη, το γνωστό ψυγείο καλοριφέρ, και ο αέρας που διοχετεύεται προς την καμπίνα θερμαίνεται περνώντας από αυτόν. Γι’ αυτό η θέρμανση συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο για να αποδώσει όταν ξεκινάς με κρύο κινητήρα. Υπάρχουν βέβαια και διατάξεις με συμπληρωματική ηλεκτρική θέρμανση.

Το συμβατικό κύκλωμα A/C λειτουργεί διαφορετικά. Ο συμπιεστής θέτει σε κυκλοφορία το ψυκτικό μέσο, το οποίο αλλάζει πίεση και θερμοκρασία στα επιμέρους εξαρτήματα. Στον εξατμιστή, μέσα στη μονάδα κλιματισμού, απορροφά θερμότητα από τον διερχόμενο αέρα. Αν η επιφάνεια του εξατμιστή είναι αρκετά κρύα σε σχέση με το σημείο δρόσου του αέρα, μέρος των υδρατμών συμπυκνώνεται επάνω της και απομακρύνεται ως νερό από την αποχέτευση.

Ο αέρας μπορεί στη συνέχεια να ξαναθερμανθεί πριν φτάσει στους αεραγωγούς. Έτσι παίρνεις ζεστό αέρα με λιγότερη υγρασία. Το A/C και το καλοριφέρ συνεργάζονται· η αναμμένη ένδειξη δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρυώνεις.

Γιατί θολώνουν τόσο εύκολα τα τζάμια

Η αναπνοή των επιβατών, τα βρεγμένα ρούχα, μια ομπρέλα και η υγρασία στα πατάκια αυξάνουν την ποσότητα υδρατμών μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν ο υγρός αέρας συναντήσει την κρύα εσωτερική επιφάνεια του τζαμιού και ψυχθεί αρκετά, εμφανίζονται μικροσκοπικά σταγονίδια. Αυτή είναι η θολούρα που περιορίζει την ορατότητα.

Η θέρμανση βοηθά να ζεσταθεί το γυαλί και να εξατμιστούν τα σταγονίδια. Το A/C, όταν οι συνθήκες επιτρέπουν τη λειτουργία του, αφαιρεί παράλληλα υγρασία από τον αέρα. Η εισαγωγή εξωτερικού αέρα βοηθά να απομακρύνεται ο υγρός αέρας της καμπίνας. Γι’ αυτό το ξεθάμπωμα συνήθως συνδυάζει και τα τρία, αντί να στηρίζεται μόνο στο «βάλε το καλοριφέρ τέρμα».

Τι ρυθμίζεις στην πράξη

Αν υπάρχει ειδικό κουμπί για το εμπρός παρμπρίζ, χρησιμοποίησέ το. Ανάλογα με το μοντέλο, το σύστημα επιλέγει μόνο του ένταση ανεμιστήρα, θερμοκρασία, εισαγωγή αέρα και λειτουργία A/C. Σε χειροκίνητο σύστημα, κατεύθυνε τον αέρα προς το παρμπρίζ, επίλεξε ζεστό αέρα και αρκετή ένταση ανεμιστήρα και ενεργοποίησε το A/C.

Απόφυγε την παρατεταμένη ανακύκλωση όταν τα τζάμια θολώνουν. Κρατά μέσα την υγρασία που παράγουν οι επιβάτες και μεταφέρουν τα ρούχα τους. Μια σύντομη χρήση για να αποφύγεις καυσαέρια ή έντονη εξωτερική μυρωδιά είναι διαφορετική περίπτωση. Μόλις περάσει η ανάγκη, επέστρεψε σε εισαγωγή εξωτερικού αέρα ή άφησε την αυτόματη διαχείριση να αναλάβει.

Συνθήκη Πρακτική επιλογή Θολωμένο παρμπρίζ από μέσα Λειτουργία εμπρός ξεθαμπώματος ή ζεστός αέρας προς το παρμπρίζ, A/C και εξωτερικός αέρας Βροχή και πολλοί επιβάτες AUTO με άνετη θερμοκρασία ή A/C με θέρμανση, χωρίς μόνιμη ανακύκλωση Καθαρά τζάμια, στεγνός καιρός Κανονική θέρμανση ή AUTO· δεν χρειάζεται εξαναγκασμός του συμπιεστή Πάγος στην εξωτερική επιφάνεια Κατάλληλο ξεπάγωμα και απομάκρυνση πάγου πριν ξεκινήσεις· η αφύγρανση από μόνη της δεν αρκεί

Οι ακριβείς λειτουργίες διαφέρουν ανά αυτοκίνητο, οπότε προτεραιότητα έχει το εγχειρίδιο. Το κουμπί με το ορθογώνιο πίσω τζάμι αφορά συνήθως τις ηλεκτρικές αντιστάσεις του πίσω παραθύρου και, σε ορισμένα μοντέλα, τους καθρέφτες. Δεν αντικαθιστά τη ρύθμιση αέρα για το εμπρός παρμπρίζ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δες και ποια ρύθμιση χρειάζεται όταν θολώνει το παρμπρίζ.

Αναμμένο A/C δεν σημαίνει συμπιεστής συνεχώς

Το λαμπάκι δείχνει ότι η λειτουργία έχει επιλεγεί ή επιτρέπεται, όχι ότι ο συμπιεστής δουλεύει αδιάκοπα με την ίδια ισχύ. Το σύστημα προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τη σχεδίαση και τις συνθήκες. Σε αρκετά συμβατικά συστήματα, πολύ χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να εμποδίσει την ενεργοποίησή του για λόγους προστασίας. Δεν υπάρχει ένα κοινό θερμοκρασιακό όριο για όλα τα αυτοκίνητα.

Άρα, αν το A/C δεν φαίνεται να ενεργοποιείται σε πολύ κρύο καιρό, δεν σημαίνει αυτομάτως βλάβη. Αντίστοιχα, σε ορισμένα αυτοκίνητα το έντονο ξεθάμπωμα μπορεί να ενεργοποιεί τον συμπιεστή ακόμη κι όταν ο οδηγός έχει απενεργοποιήσει τη συνήθη επιλογή A/C. Ο χειρισμός ακολουθεί τη λογική του συγκεκριμένου μοντέλου.

Καίει περισσότερο όταν το χρησιμοποιείς;

Ο συμπιεστής χρειάζεται ενέργεια. Σε μια συμβατική διάταξη που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα προσθέτει μηχανικό φορτίο, ενώ ένας ηλεκτρικός συμπιεστής καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Δεν υπάρχει όμως ένα σταθερό ποσοστό επιβάρυνσης που να ισχύει σε κάθε θερμοκρασία, διαδρομή και αυτοκίνητο.

Αν τα τζάμια είναι καθαρά και δεν χρειάζεται αφύγρανση, δεν είναι υποχρεωτικό να έχεις το A/C συνεχώς επιλεγμένο σε ένα συμβατικό σύστημα. Όταν όμως χρειάζεται για ορατότητα, η σωστή χρήση του προηγείται μιας μικρής εξοικονόμησης. Στον αυτόματο κλιματισμό, μια άνετη ρύθμιση, για παράδειγμα 21–22°C, και η λειτουργία AUTO είναι συνήθως πιο πρακτική λύση από τις συνεχείς παρεμβάσεις στα κουμπιά.

Στα ηλεκτρικά η θέρμανση μπορεί να λειτουργεί αλλιώς

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχει την ίδια άφθονη διαθέσιμη θερμότητα από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρικές αντιστάσεις, αντλία θερμότητας ή συνδυασμό συστημάτων. Με την αντλία θερμότητας, το κύκλωμα ψυκτικού μέσου και ο συμπιεστής μπορούν να συμμετέχουν και στη θέρμανση, μεταφέροντας θερμότητα από άλλες πηγές προς την καμπίνα.

Εδώ δεν εφαρμόζεται μηχανικά η λογική «κλείνω το A/C και κρατάω τη δωρεάν ζέστη του κινητήρα». Η αρχιτεκτονική και η διαχείριση διαφέρουν, ακόμη και μεταξύ εκδόσεων του ίδιου μοντέλου. Όπου υποστηρίζεται, ο προκλιματισμός όσο το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στη φόρτιση μπορεί να περιορίσει την ενέργεια που θα χρειαστεί από την μπαταρία για την αρχική θέρμανση στη διαδρομή.

Η συντήρηση δεν σταματά τον Σεπτέμβριο

Ένα βουλωμένο φίλτρο καμπίνας περιορίζει τη ροή του αέρα και δυσκολεύει τη δουλειά του εξαερισμού. Έλεγξε το διάστημα αντικατάστασης που προβλέπει ο κατασκευαστής και μην αγνοείς χαμηλή παροχή αέρα ή επίμονες οσμές. Κράτα καθαρές από φύλλα τις εξωτερικές εισαγωγές και απομάκρυνε βρεγμένα αντικείμενα από την καμπίνα. Αν τα πατάκια παραμένουν υγρά ή τα τζάμια θολώνουν υπερβολικά, χρειάζεται να αναζητηθεί και πιθανή εισροή νερού.

Η περιοδική λειτουργία του A/C, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, συμβάλλει στην κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου και του κατάλληλου λιπαντικού. Δεν υποκαθιστά τον έλεγχο ούτε διορθώνει μια διαρροή. Αν έχει μειωθεί η απόδοση, χρειάζεται διάγνωση, όχι απλώς μια επαναλαμβανόμενη «συμπλήρωση φρέον» χωρίς να εντοπίζεται η αιτία.

Ο κλιματισμός τον χειμώνα δεν είναι παραξενιά ούτε κουμπί που ξέχασες αναμμένο από το καλοκαίρι. Είναι ένας τρόπος να έχεις ζεστή καμπίνα και καθαρό οπτικό πεδίο ταυτόχρονα. Και αυτό είναι σαφώς προτιμότερο από το να οδηγείς κοιτάζοντας μέσα από μια λωρίδα που καθάρισες με το μανίκι.