ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλιματισμός στο αυτοκίνητο: Η κρυφή λειτουργία για να ζεσταίνεσαι χωρίς να τον ανάψεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26.12.2025
AutoTypos Team
klimatismos-sto-aftokinito-i-kryfi-leitourgia-gia-na-zestainesai-choris-na-ton-anapseis-772820

Ζέστη στην καμπίνα χωρίς να ανοίξεις κλιματισμό. Pώς δουλεύει η «παθητική» ροή αέρα και ποιες είναι οι ρυθμίσεις που χρειάζεται να ξέρεις;

Ακόμα και όταν έχεις σβηστό το A/C ή τον κλιματισμό, τα περισσότερα αυτοκίνητα με ανοιχτή εισαγωγή φρέσκου αέρα (χωρίς ανακύκλωση) επιτρέπουν να περνά αέρας από τους αεραγωγούς με την κίνηση του οχήματος (παθητικά) ή με ελάχιστη βοήθεια από τον ανεμιστήρα.
Ο αέρας αυτός περνά από τον θερμαντήρα (heater core) και βγαίνει με βάση τη θερμοκρασία που είχες ρυθμίσει πριν το σβήσεις. Έτσι:

Σημαντικό: μιλάμε για θερμικά οχήματα (βενζίνη/ντίζελ/υβριδικά). Σε EV με αντλία θερμότητας ή σε ορισμένα νεότερα συστήματα όπου το «OFF» κλείνει ηλεκτρικά τις πεταλούδες αέρα, η συμπεριφορά μπορεί να διαφέρει.

Πώς το αξιοποιείς σωστά (βήμα-βήμα)

  1. Σβήσε το A/C και/ή βάλε το κλιματιστικό σε OFF.

  2. Βεβαιώσου ότι ΔΕΝ είναι ενεργή η ανακύκλωση (να γράφει fresh air).

  3. Ρύθμισε τη θερμοκρασία σε 22–24°C. Αυτό ρυθμίζει ώστε ο αέρας να περνά από τον θερμαντήρα.

  4. Κατεύθυνε τη ροή σε πόδια + πρόσωπο για πιο «ζεστή» αίσθηση.

  5. Αν χρειάζεται, βάλε τον ανεμιστήρα στο 1 (χαμηλό), αλλιώς άφησε την παθητική ροή να κάνει τη δουλειά πάνω από 40–50 km/h.

  6. Απέφυγε την ανακύκλωση: κρατά τον κρύο/υγρό αέρα μέσα και θαμπώνουν τα τζάμια.

  7. Σε υγρασία ή βροχή, άνοιξε ελαφρά ένα παράθυρο ή γύρισε προσωρινά σε defrost (και A/C αν θαμπώσει) για να καθαρίσουν τα κρύσταλλα.

Γιατί «δουλεύει» στον ελληνικό χειμώνα

Στις περισσότερες αστικές περιοχές της Ελλάδος η χειμωνιάτικη θερμοκρασία κατά μέσο όρο είναι 5–10°C. Με ζεστό κινητήρα και σωστή ρύθμιση, το σύστημα ζεσταίνει επαρκώς τον εισερχόμενο αέρα ώστε να νιώθεις άνετα στην πόλη ή σε προαστιακή κίνηση – χωρίς το ενεργό A/C.
Δεν είναι «καλοριφέρ στο φουλ», αλλά κόβει την αίσθηση του κρύου και περιορίζει την κατανάλωση, αφού δεν δουλεύουν συμπιεστής A/C και ισχυρά στάδια του ανεμιστήρα.

Πότε δεν θα σε καλύψει

  • Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κοντά στο 0°C ή κάτω): η παθητική ροή δεν αρκεί.

  • Κρύος κινητήρας (τα πρώτα λεπτά): δεν υπάρχει ζεστός θερμαντήρας.

  • Υψηλά επίπεδα υγρασίας/βροχή: πιθανή θαμπάδα—χρειάζεται defrost και συχνά A/C για αφύγρανση.

  • Οχήματα όπου το «OFF» κλείνει τελείως τις πεταλούδες ή EV με διαφορετική αρχιτεκτονική HVAC.

Συχνές απορίες

Θα γλιτώσω καύσιμο;
Λίγο. Το κέρδος προκύπτει κυρίως από το ότι δεν δουλεύει ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας είναι χαμηλά ή κλειστός. Μην περιμένεις θαύματα, αλλά είναι πιο οικονομικό από το κανονικό θέρμανσης/αφύγρανσης.

Θαμπώνουν τα τζάμια;
Αν έχει υγρασία ή βρέχει, ναι, ειδικά με επιβάτες μέσα. Τότε γύρνα σε defrost και ενεργοποίησε A/C για λίγα λεπτά να «στεγνώσει» ο αέρας. Η ασφάλεια προέχει.

Χρειάζεται να πειράζω τη θερμοκρασία κάθε φορά;
Κράτησέ τη 22–24°C τον χειμώνα. Αν σε «χτυπά» κρύο, ανέβασε 1–2 κλίκ. Αν ζεσταίνεσαι, κατέβασε. Το σύστημα θυμάται τη ρύθμιση ακόμη κι αν είναι OFF.

Χρήσιμες πρακτικές

  • Συντήρησε το φίλτρο καμπίνας: φραγμένο φίλτρο = μικρή ροή αέρα και αυξημένες οσμές.

  • Ζέστανε πρώτα τον κινητήρα (2–3 km) πριν περιμένεις ζεστό ρεύμα.

  • Μην επιμένεις σε OFF αν βλέπεις θαμπάδες—defrost/A/C για καθαρά κρύσταλλα.

  • Σε μακρύ ταξίδι, λίγη παροχή ανεμιστήρα στο 1 κάνει πιο σταθερή τη θερμοκρασία που επιθυμείς στην καμπίνα.

Τι κρατάμε;

  • Ζεσταίνεσαι χωρίς A/C αξιοποιώντας φρέσκο αέρα (όχι ανακύκλωση) και θερμοκρασία 22–24°C.

  • Λειτουργεί καλύτερα με ζεστό κινητήρα και σε ήπιες χειμωνιάτικες θερμοκρασίες (5–10°C).

  • Όχι για ακραίο κρύο ή υγρασία—τότε defrost/A/C για ασφάλεια και ορατότητα.

  • Μικρό όφελος κατανάλωσης και περισσότερη άνεση στην καθημερινή οδήγηση.

Πρόσφατες Ειδήσεις