Κοινωνικό Leasing: Τα εισοδηματικά κριτήρια για να πάρεις αυτοκίνητο με έως 150 ευρώ το μήνα

Το Κοινωνικό Leasing έρχεται στην Ελλάδα. Δες τα εισοδηματικά κριτήρια, πώς θα λειτουργεί και ποιοι μπορούν να πάρουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το Κοινωνικό Leasing μπαίνει πλέον επίσημα στο κάδρο των νέων παρεμβάσεων στήριξης για τις μετακινήσεις, με στόχο να δώσει πρόσβαση σε καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε νοικοκυριά που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός αγοράς. Η λογική του μέτρου είναι απλή. Ο δικαιούχος δεν θα αγοράζει το αυτοκίνητο, αλλά θα το αποκτά μέσω επιδοτούμενης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με μηνιαίο κόστος που μπορεί να πέσει έως και στα 150 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μέσα από ένα ευρύτερο πακέτο παροχών και επιδοτήσεων, και απευθύνεται σε νοικοκυριά που θεωρούνται μεταφορικά ευάλωτα.

Τι είναι το Κοινωνικό Leasing

Το Κοινωνικό Leasing είναι ένα πρόγραμμα επιδοτούμενης μίσθωσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου για νοικοκυριά με χαμηλά ή περιορισμένα εισοδήματα. Ουσιαστικά, το κράτος θα καλύπτει μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους της τετραετούς μίσθωσης, ώστε ο τελικός χρήστης να πληρώνει ένα πολύ χαμηλότερο ποσό κάθε μήνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου φτάνει τα 174 εκατ. ευρώ και ο στόχος είναι να ενταχθούν 12.500 νοικοκυριά.

Πόση θα είναι η επιδότηση

Το πρόγραμμα προβλέπει μέση επιδότηση 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο για τετραετή μίσθωση. Για νοικοκυριά με μέλος άτομο με αναπηρία, προβλέπεται προσαύξηση 2.000 ευρώ. Επιπλέον, θα δίνεται και 500 ευρώ για αγορά οικιακού φορτιστή.

Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό όφελος μπορεί να διαμορφώνεται ως εξής:

13.000 ευρώ βασική επιδότηση









+2.000 ευρώ για ΑμεΑ όπου προβλέπεται

+500 ευρώ για οικιακό φορτιστή

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο Κοινωνικό Leasing, δεν αρκεί μόνο να ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα. Πρέπει να βρίσκεται μέσα στα εισοδηματικά όρια που έχουν οριστεί για τις δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Τα ενδεικτικά όρια που έχουν δοθεί είναι τα εξής:

Εισοδηματικά όρια ανά τύπο νοικοκυριού

Μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία : 10.500 ευρώ

Μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία : 13.650 ευρώ

Μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία : 16.650 ευρώ

Έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία : 20.800 ευρώ

Έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία : 27.100 ευρώ

Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία : 30.100 ευρώ

Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 36.400 ευρώ

Αυτά τα όρια είναι ουσιαστικά η πρώτη “πόρτα” για να κριθεί αν ένα νοικοκυριό μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο.

Δεν αρκεί μόνο το εισόδημα

Εδώ υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Το ότι ένα νοικοκυριό βρίσκεται μέσα στα εισοδηματικά όρια δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πάρει το Κοινωνικό Leasing.

Για να μπορέσει να ενταχθεί, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο νέο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, το οποίο θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Μητρώο αυτό θα λειτουργεί ως βασική πύλη για όλες τις σχετικές δράσεις. Όσοι εντάσσονται σε αυτό θα εφοδιάζονται με ειδική κάρτα ευάλωτου, ώστε να έχουν ταχύτερη και πιο απλή πρόσβαση στις παροχές χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία. Το Μητρώο θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Η λειτουργία του μέτρου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, θα ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά.

Πρώτα το ενδιαφερόμενο νοικοκυριό θα πρέπει να εγγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης . Αν πληροί τα κριτήρια, θα μπορεί στη συνέχεια να ενταχθεί στη δράση της επιδοτούμενης μίσθωσης.

. Αν πληροί τα κριτήρια, θα μπορεί στη συνέχεια να ενταχθεί στη δράση της επιδοτούμενης μίσθωσης. Από εκεί και πέρα, ο δικαιούχος δεν θα διαλέγει ελεύθερα οποιοδήποτε ηλεκτρικό μοντέλο θέλει. Θα υπάρχει μια δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων, η οποία θα περιλαμβάνει τα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς.

Η λογική είναι ότι το πρόγραμμα δεν σχεδιάζεται για premium ή ακριβά EV, αλλά για προσιτές λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν καθημερινή μετακίνηση με χαμηλό κόστος.

Ποια αυτοκίνητα μπορεί να περιλαμβάνει

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τελική λίστα, όμως η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Τα επιλέξιμα αυτοκίνητα θα είναι τα οικονομικότερα ηλεκτρικά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Αυτό βέβαια θα ξεκαθαρίσει όταν δημοσιευθεί η τελική λίστα από την πολιτεία.

Τι θα περιλαμβάνει η μίσθωση

Η γενική λογική είναι ότι ο ωφελούμενος θα κάνει μια κλασική μίσθωση αυτοκινήτου, με τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν συνήθως ένα leasing, όπως η πιο οργανωμένη κάλυψη σε ζητήματα υποστήριξης, service και συνολικής χρήσης.

Άρα το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο χαμηλή μηνιαία δόση, αλλά και μια πιο προβλέψιμη σχέση με το κόστος κατοχής του οχήματος.

Πότε ανοίγει το πρόγραμμα

Δυστυχώς ακόμη δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης για το Κοινωνικό Leasing. Εκείνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου αφορούν την περίοδο 2026-2032 και ότι αρκετές από αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στη φετινή χρονιά.

Για να προχωρήσει ειδικά το Κοινωνικό Leasing, πρέπει πρώτα να γίνουν δύο βασικά βήματα:

να δημιουργηθεί το Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά

να δημοσιευθεί η λίστα με τα επιλέξιμα μοντέλα

Όταν συμβούν αυτά, θα είμαστε ουσιαστικά κοντά στην επίσημη έναρξη του μέτρου.

Από πού έρχονται τα χρήματα για το πρόγραμμα;

Η χρηματοδότηση του Κοινωνικού Leasing θα προέλθει από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο συνδέεται με τη νέα τιμολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις οδικές μεταφορές και στη θέρμανση κτιρίων.

Πρόκειται για το νέο σύστημα ETS2, το οποίο θα επεκτείνει την τιμολόγηση του CO2 και στους προμηθευτές καυσίμων. Η εφαρμογή του, πάντως, έχει μετατεθεί για το 2028, ώστε να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση στις τιμές των καυσίμων σε μια ήδη δύσκολη περίοδο.

Πρόσθετη στήριξη για ΑμεΑ

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και ξεχωριστή δράση για ατομικά μέσα μετακίνησης ΑμεΑ, με προϋπολογισμό 51 εκατ. ευρώ. Εκεί προβλέπεται 100% επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια, mobility scooters και hand bikes για 13.200 άτομα με αναπηρία, ασφαλισμένα και ανασφάλιστα.

Δεν αφορά άμεσα το Κοινωνικό Leasing αυτοκινήτου, αλλά δείχνει τη γενικότερη κατεύθυνση του πακέτου ενισχύσεων.

Τι κρατάμε;