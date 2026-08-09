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Κόλλησες με το αυτοκίνητο σε άμμο ή χαλίκια; Δες πώς θα ξεκολλήσεις χωρίς να προκαλέσεις ζημιά

ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Οι παραλίες μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες για κάθε συμβατικό αυτοκίνητο, με τις σωστές κινήσεις, όμως, είναι συχνά δυνατό να το βγάλεις χωρίς γερανό και χωρίς να καταπονήσεις το όχημα

Αρχικά, να πούμε ότι κανένα αυτοκίνητο δεν έχει θέση σε παραλίες και η νομοθεσία ορίζει ρητά ότι απαγορεύεται η διέλευση ή η στάθμευση οχημάτων στα τμήματα του κοινόχρηστου χώρου που ορίζονται ως αιγιαλός. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα και έχει διαμορφωθεί από τις μεγαλύτερες αναβάσεις των κυμάτων. Η νομοθεσία διακρίνει επίσης την παραλία, η οποία είναι η επιπλέον ζώνη ξηράς πίσω από τον αιγιαλό και η οποία  καθορίζεται διοικητικά ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση και η κοινή χρήση της ακτής.

Ωστόσο, το σαθρό έδαφος, δηλαδή η άμμος ή τα χαλίκια, μπορούν να εκτείνονται πέραν αυτής της ζώνης και πλευρικά των δρόμων που οδηγούν στην παραλία, σε χώρους δηλαδή οπού συνήθως σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Αρκούν λοιπόν λίγα μέτρα κίνησης πάνω σε μαλακή άμμο ή χαλίκια, για να μετατραπεί μια ξέγνοιαστη εξόρμηση σε μια δυσάρεστη περιπέτεια.

Η σωστή αντιμετώπιση απαιτεί ψυχραιμία και μερικές απλές κινήσεις, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκούν για να επαναφέρουν το αυτοκίνητο σε σταθερό έδαφος.

Μην αφήσεις τους τροχούς να σκάψουν περισσότερο

Μόλις διαπιστώσεις ότι το αυτοκίνητο δεν προχωρά, σταμάτησε αμέσως να επιμένεις με το γκάζι. Το συνεχές σπινάρισμα αφαιρεί την άμμο ή τα χαλίκια κάτω από τους τροχούς και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο να ακουμπήσει το πάτωμα του αυτοκινήτου στο έδαφος, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

Το πρώτο βήμα, είναι να κατέβεις και να δεις πόσο έχει βυθιστεί το όχημα. Αν υπάρχει συσσωρευμένη άμμος ή χαλίκια μπροστά ή πίσω από τους κινητήριους τροχούς, απομάκρυνε την με ένα μικρό φτυάρι ή ακόμη και με τα χέρια. Αν η άμμος έχει και τα χαλίκια έχουν φτάσει να ακουμπάνε το πάτωμα, θα πρέπει να  απομακρυνθεί και από εκεί όσο είναι δυνατόν.

Στη συνέχεια, μείωσε την πίεση των ελαστικών περίπου στα 1,0 έως 1,4 bar (15-20 psi). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η επιφάνεια επαφής του ελαστικού με το έδαφος και βελτιώνεται σημαντικά η πρόσφυση πάνω στο σαθρό υπόβαθρο. Φυσικά, μόλις το αυτοκίνητο βγει και επιστρέψει στην άσφαλτο, τα ελαστικά πρέπει να φουσκωθούν ξανά στις εργοστασιακές πιέσεις.

Δημιούργησε πρόσφυση και ξεκίνα ομαλά

Το ζητούμενο τώρα, είναι να δημιουργηθεί πρόσφυση στους κινητήριους τροχούς και το καλύτερο μέσο για αυτό είναι οI λεγόμενες αντιολισθητικές ράμπες ή πέδιλα πρόσφυσης (traction boards). Πρόκειται για μικρές «σανίδες» από πλαστικό υψηλής αντοχής, με «άγριο» μοτίβο στην πλευρά που πατάνε τα ελαστικά και η χρήση τους είναι η ιδανική λύση. Ωστόσο, λίγοι οδηγοί έχουν προνοήσει να τις έχουν στα αυτοκίνητα τους.

Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε; Να αυτοσχεδιάσετε! Σανίδες, ψάθες από καλάμι ή ακόμη και πατάκια του αυτοκινήτου (με την επισήμανση ότι πιθανόν θα καταστραφούν) μπορούν να τοποθετηθούν ακριβώς μπροστά από τους κινητήριους τροχούς, ώστε να ανακτηθεί η πρόσφυση. Από υλικά που μπορούν να βρεθούν σε παραλίες, μεγάλες επίπεδες και λείες πέτρες ή λειασμένα ξύλα που ξεβράζει το κύμα σε παράλληλη στοίχιση, μπορούν να δημιουργήσουν «πάτημα» στους κινητήριους τροχούς ώστε το αυτοκίνητο να ξεκολλήσει.

Σε κάθε περίπτωση, η εκκίνηση πρέπει να γίνει με πολύ ήπιο και όχι απότομο γκάζι. Αν το αυτοκίνητο έχει περιθώριο να κινηθεί, έστω και για λίγο προς τα πίσω, είναι καλό να γίνει, αφού και η παραμικρή φόρα βοηθά, πολύ.

Eπίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό:

Ο τίτλος του τραγουδιού των Beatles που o Joe Cocker διασκεύασε υπέροχα, δεν αποτελεί άσχετη παράθεση.  Ίσα – ίσα. Δύο – τρία άτομα και ένα συντονισμένο σπρώξιμο την ώρα που ο οδηγός επιταχύνει ελάχιστα, είναι κάτι που μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για τον απεγκλωβισμό. Και φίλοι σας να μην υπάρχουν εύκαιροι, όλο και κάποιοι από τους λουόμενους μπορούν να βοηθήσουν αν τους το ζητήσετε ευγενικά.

Για να το συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο, μερικές φορές, δυστυχώς:

Όταν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν λοιπόν, η ασφαλέστερη επιλογή είναι το τράβηγμα από άλλο αυτοκίνητο, με ιμάντα, δεμένο αποκλειστικά στα εργοστασιακά σημεία ρυμούλκησης του οχήματος. Θέλει προσοχή γιατί, η σύνδεση σε προφυλακτήρες ή εξαρτήματα της ανάρτησης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Το σημαντικότερο για να μην συμβεί τίποτα απ΄όλα αυτά, είναι φυσικά η πρόληψη με την έννοια του ότι δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε ή να σταθμεύσουμε σε σημεία όπου το έδαφος φαίνεται σαθρό. Μπορεί να είναι δελεαστική η «παρκέρα» με τον παχύ ίσκιο κάτω από το αρμυρίκι αλλά κάντε τουλάχιστον ένα έλεγχο σχετικά με το τι πρόκειται να πατήσουν οι ρόδες του αυτοκινήτου σας. Προσέχουμε για να έχουμε.

Καλά μπάνια!

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Tags
#αυτοκίνητο#καλοκαίρι#παραλία
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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