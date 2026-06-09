Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι – Πότε πρέπει να το πατάς;

Το καλοκαίρι είναι εδώ και τα A/C στα αυτοκίνητα θα αρχίσουν να δουλεύουν υπερωρίες, υπάρχει όμως ένα λάθος χειρισμός που καταπονεί το σύστημα και είναι εύκολο να τον αποφύγεις

Το να σας πούμε ότι το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που το καίει ο καλοκαιρινός ήλιος στην Ελλάδα είναι πιο ζεστό από την ατμόσφαιρά έξω –ακόμα και αν έχει καύσωνα- δεν είναι κάτι νέο.

Τι ότι η αίσθηση μόλις μπαίνεις μέσα σε αυτό είναι σαν κόλαση, το ξέρουμε και νοιώθουμε την ανάγκη σας να δροσιστείτε άμεσα. Στην προσπάθεια αυτή όμως, υπάρχει ένα λάθος που κάνει πολύς κόσμος και το οποίο, σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να πιστεύει κανείς, καθυστερεί την διαδικασία ψύξης και καταπονεί τον κλιματισμό.

Ο λόγος για το κουμπί ανακύκλωσης του αέρα της καμπίνας.

Τι είναι και τι κάνει;

Η λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα στα αυτοκίνητα, ρυθμίζει το σύστημα του κλιματισμού ώστε να τραβά αέρα από το εσωτερικό της καμπίνας και όχι από το εξωτερικό περιβάλλον.

Αυτό είναι σωστό και επιθυμητό όταν η θερμοκρασία στην καμπίνα του αυτοκινήτου βρίσκεται σε επίπεδα τα οποία μπορεί να διαχειριστεί με άνεση ο κλιματισμός.

Αν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου υπάρχει «δροσερός» ή ανεκτός αέρας, o κλιματισμός των ανακυκλώνει και απλά διατηρεί την θερμοκρασία του, χωρίς να ζορίζεται. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλέγεται η ανακύκλωση αέρα και όχι η εισαγωγή αέρα από έξω, που κατά κανόνα έχει υψηλότερη θερμοκρασία το καλοκαίρι.

Το «αν» που κάνει την διαφορά

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε η βασική προϋπόθεση για την χρήση της λειτουργίας ανακύκλωσης του αέρα: «αν ο αέρας στην καμπίνα είναι σχετικά δροσερός».

Στην περίπτωση που στο εσωτερικό επικρατούν συνθήκες… κλίβανου, όπως πχ. όταν μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο που είναι για ώρα σταθμευμένο για ώρα κάτω από τον ήλιο, η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική και η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα πρέπει να αποφεύγεται. Για την ακρίβεια, στην αρχή, δεν πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό, πριν «εξισώσουμε» την θερμοκρασία της καμπίνας με αυτή του περιβάλλοντος.

Η σωστή διαδικασία

Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής: Σε πρώτη φάση, πριν εκκινήσουμε το αυτοκίνητο, ανοίγουμε τα παράθυρα ή και τις πόρτες του (αν αυτό είναι δυνατό) «τέντα». Μια αποτελεσματική τεχνική, είναι να ανοίξουμε μια μπροστινή πόρτα ή το παράθυρο σε μια από τις μπροστινές πόρτες και μετά να χρησιμοποιήσουμε την διαμετρικά αντίθετη ως «φυσερό», ανοιγοκλείνοντας την προκειμένου να δημιουργηθεί ρεύμα αέρα που θα απωθήσει την «λάβρα» από το εσωτερικό.

Όταν η θερμοκρασία γίνει ανεκτή για να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο, μπορούμε να ξεκινήσουμε (πάντα με ανοικτά παράθυρα) ώστε το ρεύμα αέρα να αποβάλει όλες τις θερμές μάζες από το εσωτερικό. Τότε κλείνουμε τα παράθυρα και θέτουμε σε λειτουργία το A/C αλλά ποτέ δεν ρυθμίζουμε την θερμοκρασία του πολύ χαμηλά. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι τα Α/C μπορούν να κατεβάσουν και να διατηρήσουν εύκολα την θερμοκρασία, κατά 10 βαθμούς (κελσίου) σε σχέση με τις εξωτερικές εκάστοτε τιμές, τουλάχιστον αρχικά.

Στη συνέχεια, όταν το εσωτερικό αρχίσει και δροσίζει, τότε ενεργοποιούμε την λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα ώστε να συντηρηθεί εύκολα η θερμοκρασία της καμπίνας, χωρίς να ζορίζεται ο κλιματισμός.