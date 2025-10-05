quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κράμπες στην οδήγηση: Πού οφείλονται και πώς θα τις αποφύγεις

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
krabes-stin-odigisi-pou-ofeilontai-kai-pos-tha-tis-apofygeis-777325

Γιατί εμφανίζονται, πώς αντιμετωπίζονται και τι μπορείτε να κάνετε για να τις προλάβετε

Οι κράμπες είναι από τα πιο ενοχλητικά και αιφνίδια φαινόμενα που μπορεί να βιώσει ένας οδηγός. Την ώρα που το πόδι πιέζει το γκάζι ή το φρένο, ένας απότομος πόνος στη γάμπα ή στο πέλμα μπορεί να δημιουργήσει στιγμές αμηχανίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να γίνει επικίνδυνος για την οδική ασφάλεια.

Γιατί συμβαίνουν οι κράμπες

Οι κράμπες οφείλονται σε ακούσιες, έντονες συσπάσεις των μυών. Kατά την οδήγηση εμφανίζονται κύριως στα πόδια και οι πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι η παρατεταμένη πίεση στο πεντάλ, η κακή ρύθμιση καθίσματος, η κακή κυκλοφορία αίματος, η αφυδάτωση ή η έλλειψη μεταλλικών στοιχείων και ηλεκτρολυτών. Επιπλέον, η επιλογή ακατάλληλων παπουτσιών –όπως σανδάλια ή ψηλά τακούνια– μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, επαναλαμβανόμενες κράμπες ίσως αποτελούν ένδειξη κάποιου υποκείμενου προβλήματος υγείας.

Τι να κάνετε αν σας πιάσει κράμπα στο δρόμο

Το πρώτο βήμα είναι η ψυχραιμία. Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει να ελέγχει το όχημα και να αναζητήσει σημείο για να σταματήσει με ασφάλεια. Μόλις το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί, μια απλή διάταση μπορεί να βοηθήσει: στήριξη της φτέρνας στο έδαφος και απαλή έλξη των δαχτύλων του ποδιού προς το μέρος του σώματος. Αν η στάση δεν επιτρέπει έξοδο από το όχημα, η κίνηση αυτή μπορεί να γίνει και μέσα, με το κάθισμα τραβηγμένο προς τα πίσω για περισσότερο χώρο.

Πρόληψη και καλές συνήθειες

Η σωστή ενυδάτωση, οι τακτικές στάσεις για ξεμούδιασμα, οι διατάσεις πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και η καλή ρύθμιση καθίσματος μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης κράμπας. Η επιλογή σταθερών, αναπαυτικών παπουτσιών παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.

Τι κρατάμε;

  • Οι κράμπες στο αυτοκίνητο εμφανίζονται συχνότερα σε γάμπα και πέλμα
  • Προκαλούνται από ακινησία, αφυδάτωση, κακή θέση ή ακατάλληλα υποδήματα
  • Αν συμβεί, σταματήστε με ασφάλεια και κάντε διάταση στο πόδι
  • Οι τακτικές στάσεις και η καλή ενυδάτωση μειώνουν τον κίνδυνο
  • Σε περίπτωση συχνών ή επίμονων κραμπών, χρειάζεται ιατρικός έλεγχος

Tags
#Κράμπες#οδήγηση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
