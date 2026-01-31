quattroruote-icon
Κράτηση θέσης: Πόσο είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 31.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Καρέκλα στο δρόμο, πρόστιμο στο πορτοφόλι – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την αυθαίρετη «κατάληψη» θέσης στάθμευσης με αντικείμενα

Η πρακτική της «κατοχύρωσης» θέσης στάθμευσης με καρέκλες, καφάσια ή άλλα αντικείμενα είναι τόσο διαδεδομένη στις ελληνικές πόλεις, ώστε συχνά αντιμετωπίζεται ως κάτι σχεδόν φυσιολογικό. Ωστόσο, η ανοχή αυτή έχει πλέον τελειώσει. Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου για στάθμευση αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως αντικοινωνική συμπεριφορά και τιμωρείται με υψηλό πρόστιμο.

Ο δημόσιος δρόμος, είτε πρόκειται για οδόστρωμα είτε για πεζοδρόμιο, δεν αποτελεί προέκταση της κατοικίας ή του καταστήματος κανενός. Η τοποθέτηση αντικειμένων με σκοπό να δεσμευτεί μια θέση στάθμευσης θεωρείται παράνομη, ανεξάρτητα από το αν γίνεται «προσωρινά» ή «για λίγα λεπτά». Καρέκλες, γλάστρες, κώνοι, κάδοι ή αυτοσχέδια εμπόδια εμπίπτουν όλα στην ίδια κατηγορία παραβάσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του νέου ΚΟΚ, η αυθαίρετη κατάληψη θέσης στάθμευσης με αντικείμενα επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ. Η παράβαση δεν θεωρείται πλέον ήσσονος σημασίας, αλλά εντάσσεται στις αντικοινωνικές συμπεριφορές, καθώς αλλοιώνει τη λειτουργία του δημόσιου χώρου και δημιουργεί εντάσεις και κινδύνους στην κυκλοφορία. Παράλληλα, τα αντικείμενα μπορούν να απομακρυνθούν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές.

Η συζήτηση γύρω από πρόστιμα της τάξης των 150 ευρώ αφορά παλαιότερες πρακτικές ή μεμονωμένες δημοτικές κυρώσεις, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν το σημερινό καθεστώς. Πλέον, το πρόστιμο των 350 ευρώ είναι αυτό που εφαρμόζεται όταν βεβαιωθεί παράβαση από την Τροχαία ή τη Δημοτική Αστυνομία.

Η αυστηροποίηση δεν είναι τυχαία. Η κατάληψη θέσεων στάθμευσης με αντικείμενα οδηγεί σε τεχνητή έλλειψη χώρων, ενισχύει τις συγκρούσεις μεταξύ οδηγών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Όταν μάλιστα εμποδίζονται ράμπες ΑμεΑ, δίοδοι έκτακτης ανάγκης ή στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, η πρακτική αυτή μετατρέπεται από αντικοινωνική σε δυνητικά επικίνδυνη.

Εξαιρέσεις υπάρχουν μόνο όταν υπάρχει επίσημη άδεια από τον Δήμο και σαφής σήμανση, όπως σε θέσεις ΑμεΑ, σε ζώνες φορτοεκφόρτωσης με συγκεκριμένο ωράριο ή σε περιπτώσεις προσωρινών έργων. Οτιδήποτε άλλο, ακόμη κι αν γίνεται επί χρόνια χωρίς έλεγχο, παραμένει παράνομο.

Τι κρατάμε

  • Η «καρέκλα για κράτημα θέσης» θεωρείται παράνομη

  • Το πρόστιμο που ισχύει σήμερα είναι 350 ευρώ

  • Η πράξη κατατάσσεται στις αντικοινωνικές συμπεριφορές

  • Ο δημόσιος χώρος δεν ανήκει σε ιδιώτες

  • Τροχαία και Δήμοι μπορούν να επέμβουν άμεσα

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
