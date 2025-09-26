ΚΤΕΟ 2025: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις – Κόστος, δικαιολογητικά και πρόστιμα

Ο πλήρης οδηγός για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων: τι χρειάζεσαι, πότε πρέπει να περάσεις και ποια είναι τα πρόστιμα του 2025

Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων (ΚΤΕΟ) δεν είναι μια τυπική αγγαρεία. Είναι η βασική θεσμοθετημένη διαδικασία με την οποία εξασφαλίζεται ότι κάθε όχημα που κυκλοφορεί στους δρόμους είναι ασφαλές για τον οδηγό, τους επιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Το 2025 οι υποχρεώσεις παραμένουν ίδιες, αλλά τα πρόστιμα για όσους αμελούν τον έλεγχο είναι αυστηρά και σαφή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να περάσει το όχημα τον έλεγχο, χρειάζονται συγκεκριμένα έγγραφα. Χωρίς αυτά, το ΚΤΕΟ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί:

Άδεια κυκλοφορίας : το βασικό έγγραφο που αποδεικνύει τα στοιχεία του οχήματος.

Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης : για να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο που προσέρχεται.

Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου : αν υπάρχει, ώστε να φανεί η συνέχεια των ελέγχων.

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) : όπου απαιτείται.

Πιστοποιητικό εγκατάστασης για οχήματα με υγραέριο ή φυσικό αέριο.

Η έλλειψη κάποιου από τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή του ελέγχου ή ακόμα και σε απόρριψη.

Τι ελέγχεται στο ΚΤΕΟ

Ο τεχνικός έλεγχος καλύπτει τα βασικά συστήματα ασφαλείας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης του οχήματος:

Απόδοση των φρένων και ισορροπία πέδησης.

Κατάσταση ανάρτησης, τιμονιού και ελαστικών.

Λειτουργία φώτων, υαλοκαθαριστήρων και ηλεκτρικών μερών.

Εκπομπές καυσαερίων και θορύβου.

Έλεγχος αμαξώματος για ζημιές που επηρεάζουν την ασφάλεια.

Μετά τον έλεγχο εκδίδεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο καταγράφει αν το όχημα πέρασε επιτυχώς, αν υπάρχουν παρατηρήσεις ή αν χρειάζεται επανέλεγχο.

Προθεσμίες ελέγχου

Οι ημερομηνίες ελέγχου εξαρτώνται από το είδος του οχήματος:

ΙΧ και δίκυκλα : πρώτη φορά στα 4 χρόνια από την άδεια κυκλοφορίας, έπειτα κάθε 2 χρόνια.

Φορτηγά έως 3,5 τόνους : ίδια συχνότητα με τα ΙΧ.

Λεωφορεία και φορτηγά άνω των 3,5 τόνων: ετήσιος έλεγχος.

Η τήρηση των προθεσμιών είναι κρίσιμη, καθώς ακόμη και μικρή καθυστέρηση ενεργοποιεί χρηματικό πρόστιμο.

Πρόστιμα για καθυστέρηση

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα ποσά ανάλογα με το όχημα και τον χρόνο καθυστέρησης:

Για ΙΧ : 16 € (έως 30 ημέρες), 33 € (έως 6 μήνες), 65 € (πάνω από 6 μήνες).

Για δίκυκλα: 10 €, 20 €, 41 € αντίστοιχα.

Για φορτηγά έως 3,5 τόνους: 20 €, 39 €, 78 € αντίστοιχα.

Σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία χωρίς ισχύον δελτίο, το πρόστιμο είναι 400 €. Αν όμως το δελτίο προσκομιστεί εντός 10 ημερών, το ποσό περιορίζεται στα 50 €.

Κόστος τεχνικού ελέγχου το 2025

Το κόστος του ΚΤΕΟ διαφοροποιείται ανάμεσα σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, αλλά και ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Στα δημόσια ΚΤΕΟ, ο έλεγχος για επιβατικά ΙΧ παραμένει σταθερά στα 32,52 €, με μειωμένη τιμή 24,39 € για ανέργους. Στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, οι τιμές είναι υψηλότερες και ποικίλλουν: για ΙΧ κυμαίνονται συνήθως από 45 έως 60 €, ενώ για μοτοσικλέτες από 20 έως 35 €. Οχήματα με διπλά καύσιμα (LPG ή CNG) έχουν ελαφρώς αυξημένο κόστος, με ενδεικτικές χρεώσεις γύρω στα 65 €. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από κέντρο σε κέντρο, γι’ αυτό συνιστάται στους οδηγούς να συμβουλεύονται τον εκάστοτε τιμοκατάλογο πριν το ραντεβού.

Τι κρατάμε

Ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και αφορά όλα τα οχήματα.

Τα βασικά έγγραφα: άδεια κυκλοφορίας, ταυτότητα/δίπλωμα, προηγούμενο δελτίο, κάρτα καυσαερίων, πιστοποιητικό καυσίμου (αν υπάρχει).

Στο ΚΤΕΟ ελέγχονται φρένα, φώτα, ελαστικά, αναρτήσεις, καυσαέρια, αμάξωμα.

Οι προθεσμίες διαφέρουν ανά τύπο οχήματος: διετία για ΙΧ/δίκυκλα, ετήσια για βαρέα.

Τα πρόστιμα ξεκινούν από 10 € και φτάνουν έως 400 € αν το όχημα κυκλοφορεί χωρίς δελτίο.

