Κυκλικός κόμβος: Πότε έχεις προτεραιότητα; – Πώς μπορεί να την πατήσεις;

Ποιοι είναι οι μύθοι της προτεραιότητας για την είσοδο και την κίνηση στους κυκλικούς κόμβους, γιατί υπάρχει σύγχυση και τι λέει πραγματικά ο ΚΟΚ

Οι κυκλικοί κόμβοι αποτελούν μια υποδομή που αποσκοπεί στην ομαλή κυκλοφορία και σε λιγότερα ατυχήματα. Στην πράξη, όμως, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν εξελιχθεί σε πεδίο σύγχυσης. Ο λόγος δεν είναι ο ίδιος ο κόμβος, αλλά η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που «νομίζουμε ότι ισχύει» και σε αυτό που προβλέπει ρητά ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Η πιο συνηθισμένη παρανόηση αφορά φυσικά την προτεραιότητα και ποιος την έχει: εκείνοι που κινούνται ήδη μέσα στον κόμβο ή αυτοί που εσέρχονται σε αυτόν; Πολλοί οδηγοί είναι βέβαιοι ότι όποιος κινείται ήδη μέσα στον κυκλικό κόμβο έχει αυτομάτως προτεραιότητα. Αυτή η λογική πράγματι εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων κόμβων. Όχι όμως επειδή το λέει γενικά ο ΚΟΚ, αλλά επειδή υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση. Και εδώ ακριβώς αρχίζει το πρόβλημα.

Τι λέει ρητά ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο ελληνικός ΚΟΚ δεν διαθέτει ειδικό άρθρο που να ρυθμίζει ξεχωριστά τους κυκλικούς κόμβους. Νομικά, ο κυκλικός κόμβος θεωρείται ισόπεδος κόμβος και υπάγεται στις γενικές διατάξεις περί προτεραιότητας.

Η βασική και μοναδική ρητή διάταξη είναι το Άρθρο 26 – Προτεραιότητα σε ισόπεδους κόμβους, το οποίο ορίζει ότι όταν δεν υπάρχει σήμανση που να καθορίζει διαφορετικά την προτεραιότητα, αυτή ανήκει στο όχημα που έρχεται από τα δεξιά.

Με απλά λόγια, σε κυκλικό κόμβο χωρίς καμία σήμανση, εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της δεξιάς προτεραιότητας.

Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός που εισέρχεται στον κόμβο από δεξιά έχει προτεραιότητα, ακόμη κι αν απέναντί του βρίσκεται όχημα που κινείται ήδη κυκλικά.

Η διάταξη αυτή δεν έχει αλλάξει με τις πρόσφατες αναθεωρήσεις του ΚΟΚ. Παρά τη δημόσια συζήτηση και τις ερμηνείες που κυκλοφορούν, δεν υπάρχει άρθρο, παράγραφος ή ΦΕΚ που να θεσπίζει ρητά γενική προτεραιότητα υπέρ των οχημάτων εντός κυκλικού κόμβου όταν λείπει η σήμανση.

Γιατί τότε όλοι μιλούν για προτεραιότητα «εντός του κόμβου»

Η σύγχυση προκύπτει από το γεγονός ότι πολλοί σύγχρονοι κυκλικοί κόμβοι συνοδεύονται από σήμα «Παραχώρησης Προτεραιότητας» ή STOP στις εισόδους. Σε αυτή την περίπτωση, η προτεραιότητα πράγματι ανήκει στα οχήματα που κινούνται ήδη μέσα στον κόμβο. Όχι όμως επειδή το λέει ο ΚΟΚ γενικά, αλλά επειδή το επιβάλλει η σήμανση.

Στην πράξη, οι οδηγοί έχουν συνηθίσει αυτό το μοντέλο και το εφαρμόζουν μηχανικά παντού, ακόμη και σε παλαιότερους ή πρόχειρα διαμορφωμένους κυκλικούς κόμβους χωρίς σαφή σήμανση. Εκεί ακριβώς δημιουργείται το νομικό κενό ανάμεσα στη συνήθεια και στον νόμο.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η κρίση δεν βασίζεται στο «έτσι γίνεται συνήθως», αλλά στο τι προβλέπει ρητά ο ΚΟΚ και τι σήμανση υπήρχε στο σημείο.

Πώς μπορεί να την πατήσεις, ακόμα κι αν είσαι σίγουρος

Ένας οδηγός που κινείται μέσα σε κυκλικό κόμβο χωρίς σήμανση και θεωρεί δεδομένη την προτεραιότητά του μπορεί να βρεθεί προ εκπλήξεως. Αν από δεξιά εισέλθει άλλο όχημα και σημειωθεί σύγκρουση, το φταίξιμο είναι δικό του. Πάντα, ειδικά σε κυκλικούς κόμβους τους οποίους δεν γνωρίζετε, να ελέγχετε την σήμανση στις εισόδους. Ακόμα και αν κινείστε εντός, μπορείτε να καταλάβετε το σήμα παραχώρησης προτεραιότητας ή το STOP από τα χαρακτηριστικά σχήματα τους. Ανάποδο τρίγωνο στην πρώτη περίπτωση, οκτάγωνο στη δεύτερη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι κόμβοι χωρίς σαφή σήμανση θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους. Όχι λόγω ταχύτητας, αλλά λόγω αντικρουόμενων αντιλήψεων.

Η ασφαλέστερη στάση είναι πάντα η ίδια. Χαμηλή ταχύτητα, έλεγχος και καμία υπόθεση περί προτεραιότητας αν δεν επιβεβαιώνεται από σήμανση.

Τι κρατάμε;