Leasing αυτοκινήτου για 1 χρόνο: Συμφέρει ή θα χάσω χρήματα;

Η ιδέα του leasing ακούγεται δελεαστική: παίρνεις ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, πληρώνεις ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα και μετά από έναν χρόνο το επιστρέφεις — χωρίς να σε νοιάζουν ασφάλειες, service ή μεταπώληση.

Το ερώτημα είναι αν ένα τέτοιο βραχυχρόνιο leasing βγάζει νόημα οικονομικά ή αν τελικά πληρώνεις περισσότερο για την ευκολία.

Το νέο πρόσωπο του leasing

Το leasing παλαιότερα σήμαινε 3 ή 4 χρόνια δέσμευσης. Πλέον, πολλές εταιρείες προσφέρουν ευέλικτα προγράμματα διάρκειας 6–12 μηνών. Ουσιαστικά πρόκειται για μακροχρόνια ενοικίαση με παρόμοια λογική: δεν αγοράζεις, απλώς χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Συνήθως δεν απαιτείται προκαταβολή, αλλά υπάρχει μια εγγυητική δόση (ή δύο), που κρατείται ως ασφάλεια για φθορές και επιστρέφεται αργότερα. Τα αυτοκίνητα είναι συνήθως καινούρια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα, και συνοδεύονται από πλήρη κάλυψη: ασφάλεια, σέρβις, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, ακόμα και αλλαγή ελαστικών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτό που διαφοροποιεί το ετήσιο leasing από τα πολυετή προγράμματα είναι η ευελιξία. Δεν δεσμεύεσαι για χρόνια· μπορείς να αλλάξεις ή να επιστρέψεις το αυτοκίνητο μετά από 12 μήνες, χωρίς ρήτρα ή ποινή. Είναι ιδανική λύση για όσους μετακινούνται προσωρινά, για επαγγελματίες με σύντομα project ή απλώς για όποιον θέλει να δοκιμάσει το leasing πριν προχωρήσει σε μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Κόστος και πραγματικότητα

Εδώ όμως αρχίζουν οι υπολογισμοί. Αν ένα SUV με 3ετές leasing κοστίζει 400 ευρώ τον μήνα, το ίδιο αυτοκίνητο σε συμβόλαιο 1 έτους θα κοστίζει γύρω στα 500 ευρώ/μήνα. Ο λόγος είναι απλός: η εταιρεία έχει μικρότερη διάρκεια απόσβεσης και μεγαλύτερο ρίσκο.

Πρόσθεσε και την εγγυητική προκαταβολή – δύο δόσεις συνήθως – και βλέπεις πως το πραγματικό σου κόστος για 12 μήνες ανεβαίνει. Στην πράξη, για ένα μικρό ή μεσαίο μοντέλο, θα πληρώσεις 4.800 έως 6.000 ευρώ τον χρόνο, όλα μέσα. Δεν είναι λίγα, αλλά είναι μια καθαρή τιμή χρήσης: ξέρεις ακριβώς πόσο θα σου κοστίσει το αυτοκίνητο, χωρίς απρόοπτα.

Αν το συγκρίνουμε με την αγορά, ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ χάνει περίπου 3.000–4.000 ευρώ μέσα στον πρώτο χρόνο λόγω απαξίωσης. Δηλαδή, ακόμη κι αν το πουλούσες, η απώλεια θα ήταν κοντά στο ετήσιο κόστος ενός leasing — χωρίς να έχεις καλύψει ασφάλειες, service ή τέλη. Επομένως, σε επίπεδο καθαρής χρήσης και ηρεμίας, το leasing βγάζει νόημα.

Πότε αξίζει και πότε όχι

Αν βλέπεις το αυτοκίνητο ως εργαλείο – κάτι που χρειάζεσαι για συγκεκριμένο διάστημα – τότε ναι, το leasing για έναν χρόνο αξίζει τα λεφτά του. Έχεις ευελιξία, προβλέψιμο κόστος και κανένα άγχος μεταπώλησης. Ειδικά για επαγγελματίες, επειδή η δαπάνη εκπίπτει, το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Αν όμως οδηγείς πολλά χιλιόμετρα ή σκοπεύεις να κρατήσεις το αυτοκίνητο για χρόνια, τότε ένα μακροχρόνιο leasing (3–4 ετών) ή η αγορά είναι πιο οικονομικές λύσεις. Τα ετήσια συμβόλαια δεν είναι φτιαγμένα για «ιδιοκτησία», αλλά για άνεση και ευκολία.

Τι κρατάμε;

