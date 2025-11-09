Λεωφορειολωρίδες: Πώς μπορεί να την πατήσεις και να φας πρόστιμο 200 ευρώ

Δεν είναι απλά οι σταθερές κάμερες του ΟΑΣΑ, ο «μεγάλος αδερφός» μπορεί πλέον να βρίσκεται παντού για να «τσακώσει» τους παραβάτες

Ο «Μεγάλος Αδερφός» του Τζόρτζ Όργουελ, μπορεί να γράφτηκε το 1949, θεωρείτε όμως ένα βιβλίο προφητικό για το πως εφαρμόζεται η αστυνόμευση και ο έλεγχος στις μέρες μας. Πέραν των ζητημάτων περί ελευθερίας, ιδιωτικότητας και προσωπικού απορρήτου, μια εφαρμογή της καθολικής επόπτευσης και παρακολούθησης, έχει να κάνει με την συμπεριφορά των οδηγών στο δρόμο και το κατά πόσο τηρούν τον ΚΟΚ.

Τα άγρυπνα μάτια που μας βλέπουν όλους

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εντάσσονται οι ουκ ολίγες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί και πρόκειται να τοποθετηθούν στους δρόμους, για να καταγράφουν παραβάσεις. Εκτός των υπερβάσεων του ορίου ταχύτητας και παραβιάσεων του κόκκινου, θα υπάρχει και παρακολούθηση για το ποιοι οδηγοί εισέρχονται παράνομα στις λεωφορειολωρίδες.

Μέχρι στιγμής, γνωρίζαμε ότι υπάρχουν 12 σταθερές τοποθετημένες κάμερες για αυτό τον λόγο στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Μεσογείων. Ωστόσο η παρακολούθηση αναμένεται να «σφίξει» αρκετά ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες να ξεφύγουν οι παραβάτες.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να τοποθετηθούν 600 κάμερες στα ίδια τα λεωφορεία που κινούνται στις λεωφορειολωρίδες, με δυνατότητα καταγραφής των οχημάτων που εισέρχονται παράνομα σε αυτές.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόστιμό για παράνομη είσοδο σε λεωφορειολωρίδα ανέρχεται στα 200 ευρώ, ενώ για τα οχήματα που έχουν σταθμεύσει εντός αυτών, προβλέπεται αφαίρεση των πινακίδων και απομάκρυνση με γερανό.

Καταγραφή και άλλων παραβάσεων

Οι κάμερες είναι τοποθετημένες ώστε να έχουν καθαρή εικόνα του δρόμου και να καταγράφουν οχήματα που κινούνται παράνομα στις λεωφορειολωρίδες. Χάρη στην τεχνολογία υπολογιστικής όρασης και machine learning (AI), οι συσκευές μπορούν να αναγνωρίζουν πινακίδες κυκλοφορίας σε δευτερόλεπτα και να εντοπίζουν παραβάτες. Εκτός από την παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδες, οι κάμερες έχουν δυνατότητα επίσης να καταγράψουν:

-Παράνομο παρκάρισμα

-Διπλοπαρκαρισμένα οχήματα

-Μοτοσυκλετιστές και συνεπιβάτες που δεν φορούν κράνος

-Άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ

Πιλοτική λειτουργία

Ήδη, 10 λεωφορεία έχουν εξοπλιστεί με αυτές τις κάμερες και το σύστημα λειτουργεί μέχρι τώρα (Νοέμβριος 2025) πιλοτικά, χωρίς να επιδίδονται κλήσεις. Τα λεωφορεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί οι κάμερες κινούνται στις εξής γραμμές:

Β5: Σταθμός Λαρίσης – Αγία Παρασκευή

608: Γαλάτσι – Ζωγράφου

550: Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

909: Αγ. Βασίλειος – Κρατικό Νίκαιας

Α7: Στουρνάρη – Κηφισιά

831: Πειραιάς – Αιγάλεω

904: Πλ. Καραϊσκάκη – Φρεαττύδα

Ε14: Σύνταγμα – ΟΑΚΑ

035: Άνω Κυψέλη – Ταύρος

227: Άνω Πετράλωνα – Αγ. Αρτέμιος

Άγνωστό το πότε θα ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία του συστήματος

Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγω για δοκιμαστική – πιλοτική λειτουργία μέχρι τον Σεπτέμβριο (2025), χωρίς όμως να έχει δοθεί χρονικό πλαίσιο για το πότε το σύστημα θα ξεκινήσει κανονικά την λειτουργία του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση για κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν ο καθένας να εντάξει το «αποφεύγω να μπω σε λεωφορειολωρίδα», στον ακούσιο – μηχανικό φάκελο της οδήγησης του.

