Λήγει η προθεσμία για τα Τέλη Κυκλοφορίας – Τα υβριδικά πληρώνουν τελικά;

Τα τέλη κυκλοφορίας λήγουν στις 31/12. Τι ισχύει για τα υβριδικά (HEV/PHEV) ανά χρονολογία ταξινόμησης, πώς υπολογίζονται και πού πληρώνετε.

Η προθεσμία εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας για το έτος 2026 είναι έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025. Η έκδοση ειδοποιητηρίου και η πληρωμή γίνονται μέσω myCar της ΑΑΔΕ. Αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.

Πού θα μπω: myCar (ΑΑΔΕ) για εκτύπωση ειδοποιητηρίου/QR και πληρωμή σε τράπεζα ή e-banking. Διαθέσιμες και οδηγίες για έκδοση χωρίς κωδικούς Τaxisnet.

Υβριδικά και τέλη: ο γρήγορος κανόνας

Ο τρόπος υπολογισμού εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος (στην Ελλάδα ή σε χώρα ΕΕ) και από το πρότυπο μέτρησης εκπομπών CO₂ που αναγράφεται στην άδεια.

Οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από 1/1/2021 και μετά (WLTP)

Βάση υπολογισμού: CO₂ (WLTP).

Απαλλαγή: έως 122 g/km CO₂ δεν πληρώνουν τέλη.

Χρέωση: από 123 g/km CO₂ και πάνω, τα τέλη υπολογίζονται κανονικά, όπως σε κάθε άλλο αυτοκίνητο (υβριδικό ή μη).

Οχήματα με πρώτη ταξινόμηση 1/11/2010–31/12/2020 (NEDC)

Βάση υπολογισμού: CO₂ (NEDC).

Απαλλαγή: έως 90 g/km CO₂ δεν πληρώνουν τέλη.

Χρέωση: από 91 g/km CO₂ και πάνω, υπολογίζονται τέλη βάσει κλίμακας NEDC (όπως στα μη-υβριδικά).

Οχήματα με πρώτη ταξινόμηση έως 31/10/2010 (πριν τις εκπομπές)

Βάση υπολογισμού: Κυβισμός .

Απαλλαγή: Υβριδικά έως 1.549 cc → 0 € .

Μειωμένα τέλη: Υβριδικά από 1.549 cc και πάνω → καταβάλλουν το 60% των τελών που αντιστοιχούν στον ίδιο κυβισμό σε συμβατικό όχημα.

Σημαντικό: Οι παραπάνω κανόνες αφορούν όλα τα υβριδικά (HEV, mild-hybrid κ.λπ.)· τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) απαλλάσσονται πλήρως ανεξαρτήτως χρονολογίας. Οι κλίμακες υπολογισμού των τελών εφαρμόζονται οριζόντια (δεν διαφοροποιούνται επειδή είναι υβριδικό).

Τι ισχύει για τα Plug-in Hybrid (PHEV)

Νομικά αντιμετωπίζονται όπως τα υπόλοιπα υβριδικά: ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂. Επειδή τα PHEV εμφανίζουν πολύ χαμηλά CO₂, τα περισσότερα:

πριν το 2021 (NEDC): είναι κάτω από 90 g/km → απαλλαγή.

από 2021 και μετά (WLTP): είναι συνήθως κάτω από 122 g/km → απαλλαγή.

Πώς θα βρω τι πληρώνω: πρακτικός οδηγός 3 βημάτων

Κοιτάξτε την άδεια κυκλοφορίας

– Βρείτε ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και εκπομπές CO₂ (WLTP ή NEDC). Ταυτίστε με την περίπτωσή σας (βλ. ενότητα “γρήγορος κανόνας”). Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο από myCar και πληρώστε σε τράπεζα/e-banking.

Συχνές απορίες

Τα mild-hybrid (mHEV) έχουν εξαίρεση;

Όχι. Ισχύει ό,τι και για τα υπόλοιπα: CO₂ (μετά το 2010) ή κυβισμός (έως 31/10/2010).

Αν το υβριδικό μου είναι εισαγωγής (μεταχειρισμένο ΕΕ);

Μετρά η πρώτη ταξινόμηση στην ΕΕ: εντάσσεται στο αντίστοιχο καθεστώς (WLTP/NEDC/κυβισμός).

Τι γίνεται με ψηφιακή ακινησία;

Δηλώνεται μέσω myCar πριν τη λήξη της προθεσμίας, ώστε να μη χρεωθείτε τέλη για το 2026.

Χρήσιμα links

myCar (ΑΑΔΕ): οδηγίες, εκτύπωση ειδοποιητηρίου/QR, πληρωμή, ακινησία.

Υπενθύμιση προθεσμίας (31/12/2025): δημόσιες ενημερώσεις για τα Τέλη 2026.

