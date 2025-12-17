Λήγει η προθεσμία για τα Τέλη Κυκλοφορίας – Τα υβριδικά πληρώνουν τελικά;

Τα τέλη κυκλοφορίας λήγουν στις 31/12. Τι ισχύει για τα υβριδικά (HEV/PHEV) ανά χρονολογία ταξινόμησης, πώς υπολογίζονται και πού πληρώνετε.
Η προθεσμία εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας για το έτος 2026 είναι έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025. Η έκδοση ειδοποιητηρίου και η πληρωμή γίνονται μέσω myCar της ΑΑΔΕ. Αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.
Πού θα μπω: myCar (ΑΑΔΕ) για εκτύπωση ειδοποιητηρίου/QR και πληρωμή σε τράπεζα ή e-banking. Διαθέσιμες και οδηγίες για έκδοση χωρίς κωδικούς Τaxisnet.
Διάβασε επίσης: Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής – Τιμές και πρόστιμα
Υβριδικά και τέλη: ο γρήγορος κανόνας
Ο τρόπος υπολογισμού εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος (στην Ελλάδα ή σε χώρα ΕΕ) και από το πρότυπο μέτρησης εκπομπών CO₂ που αναγράφεται στην άδεια.
Οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από 1/1/2021 και μετά (WLTP)
-
Βάση υπολογισμού: CO₂ (WLTP).
-
Απαλλαγή: έως 122 g/km CO₂ δεν πληρώνουν τέλη.
-
Χρέωση: από 123 g/km CO₂ και πάνω, τα τέλη υπολογίζονται κανονικά, όπως σε κάθε άλλο αυτοκίνητο (υβριδικό ή μη).
Οχήματα με πρώτη ταξινόμηση 1/11/2010–31/12/2020 (NEDC)
-
Βάση υπολογισμού: CO₂ (NEDC).
-
Απαλλαγή: έως 90 g/km CO₂ δεν πληρώνουν τέλη.
-
Χρέωση: από 91 g/km CO₂ και πάνω, υπολογίζονται τέλη βάσει κλίμακας NEDC (όπως στα μη-υβριδικά).
Οχήματα με πρώτη ταξινόμηση έως 31/10/2010 (πριν τις εκπομπές)
-
Βάση υπολογισμού: Κυβισμός.
-
Απαλλαγή: Υβριδικά έως 1.549 cc → 0 €.
-
Μειωμένα τέλη: Υβριδικά από 1.549 cc και πάνω → καταβάλλουν το 60% των τελών που αντιστοιχούν στον ίδιο κυβισμό σε συμβατικό όχημα.
Σημαντικό: Οι παραπάνω κανόνες αφορούν όλα τα υβριδικά (HEV, mild-hybrid κ.λπ.)· τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) απαλλάσσονται πλήρως ανεξαρτήτως χρονολογίας. Οι κλίμακες υπολογισμού των τελών εφαρμόζονται οριζόντια (δεν διαφοροποιούνται επειδή είναι υβριδικό).
Τι ισχύει για τα Plug-in Hybrid (PHEV)
Νομικά αντιμετωπίζονται όπως τα υπόλοιπα υβριδικά: ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂. Επειδή τα PHEV εμφανίζουν πολύ χαμηλά CO₂, τα περισσότερα:
-
πριν το 2021 (NEDC): είναι κάτω από 90 g/km → απαλλαγή.
-
από 2021 και μετά (WLTP): είναι συνήθως κάτω από 122 g/km → απαλλαγή.
Πώς θα βρω τι πληρώνω: πρακτικός οδηγός 3 βημάτων
-
Κοιτάξτε την άδεια κυκλοφορίας
– Βρείτε ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και εκπομπές CO₂ (WLTP ή NEDC).
-
Ταυτίστε με την περίπτωσή σας (βλ. ενότητα “γρήγορος κανόνας”).
-
Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο από myCar και πληρώστε σε τράπεζα/e-banking.
Συχνές απορίες
Τα mild-hybrid (mHEV) έχουν εξαίρεση;
Όχι. Ισχύει ό,τι και για τα υπόλοιπα: CO₂ (μετά το 2010) ή κυβισμός (έως 31/10/2010).
Αν το υβριδικό μου είναι εισαγωγής (μεταχειρισμένο ΕΕ);
Μετρά η πρώτη ταξινόμηση στην ΕΕ: εντάσσεται στο αντίστοιχο καθεστώς (WLTP/NEDC/κυβισμός).
Τι γίνεται με ψηφιακή ακινησία;
Δηλώνεται μέσω myCar πριν τη λήξη της προθεσμίας, ώστε να μη χρεωθείτε τέλη για το 2026.
Χρήσιμα links
-
myCar (ΑΑΔΕ): οδηγίες, εκτύπωση ειδοποιητηρίου/QR, πληρωμή, ακινησία.
-
Υπενθύμιση προθεσμίας (31/12/2025): δημόσιες ενημερώσεις για τα Τέλη 2026.
Τι κρατάμε;
-
Η προθεσμία λήγει στις 31/12/2025 – ρυθμίστε εγκαίρως από το myCar.
-
Υβριδικά μετά το 2021 (WLTP): έως 122 g/km CO₂ → 0 €, από 123 g/km → χρέωση.
-
Υβριδικά 2010–2020 (NEDC): έως 90 g/km CO₂ → 0 €, αλλιώς χρέωση βάσει κλίμακας.
-
Υβριδικά έως 31/10/2010: ≤1.549 cc → 0 €, >1.549 cc → 60% των τελών κυβισμού.
-
PHEV: σχεδόν πάντα εντός των ορίων απαλλαγής χάρη στα πολύ χαμηλά CO₂.