ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ): Πότε επιτρέπεται να μπεις και τι θεωρείται παράνομη χρήση;

ΠΕΜΠΤΗ | 12.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
lorida-ektaktis-anagkis-lea-pote-epitrepetai-na-beis-kai-ti-theoreitai-paranomi-chrisi-795712

Η λωρίδα έκτακτης δημιουργήθηκε για να σώζει ζωές και να διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των υπηρεσιών διάσωσης – Δες ποιες είναι οι περιπτώσεις που επιτρέπεται να την χρησιμοποιήσεις

Στους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους, η δεξιά λωρίδα του οδοστρώματος δεν είναι τυχαία σχεδιασμένη. Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης δημιουργήθηκε ώστε να λειτουργεί ως χώρος ασφαλείας για περιπτώσεις όπου κάτι πάει στραβά.

Είναι ουσιαστικά ένας διάδρομος που πρέπει να παραμένει ελεύθερος. Μέσα από αυτόν μπορούν να κινηθούν ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά ή συνεργεία διαχείρισης του δρόμου, όταν υπάρχει τροχαίο ατύχημα, φωτιά ή άλλο περιστατικό που απαιτεί άμεση επέμβαση.

Αν αυτός ο διάδρομος είναι μπλοκαρισμένος από οχήματα που κινούνται ή έχουν σταματήσει χωρίς λόγο, ο χρόνος επέμβασης αυξάνεται. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, λίγα λεπτά μπορεί να κάνουν τη διαφορά.

Οι λίγες περιπτώσεις που ένας οδηγός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, η ΛΕΑ δεν είναι λωρίδα κυκλοφορίας. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες καταστάσεις στις οποίες ένας οδηγός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.

Η πιο συνηθισμένη είναι όταν το όχημα παρουσιάσει μηχανική βλάβη και δεν μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια την πορεία του. Τότε ο οδηγός οφείλει να μετακινηθεί προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου, να ενεργοποιήσει τα αλάρμ και να περιμένει βοήθεια.

Μια δεύτερη περίπτωση είναι όταν προκύψει ένα επείγον περιστατικό μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή μια επικίνδυνη κατάσταση μπορεί να αναγκάσει τον οδηγό να σταματήσει άμεσα, ώστε να καλέσει βοήθεια ή να διαχειριστεί το πρόβλημα.

Υπάρχει επίσης η περίπτωση ελέγχου από τις αρχές. Αν η Τροχαία υποδείξει σε έναν οδηγό να σταματήσει στη ΛΕΑ, τότε αυτό γίνεται κανονικά, με ενεργοποιημένα φλας κινδύνου.


Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση της λωρίδας θεωρείται παράνομη.

Σε μποτιλιαρίσματα ή μεγάλες ουρές, κάποιοι οδηγοί βλέπουν τη ΛΕΑ σαν έναν γρήγορο τρόπο να προσπεράσουν δεκάδες αυτοκίνητα. Η πρακτική αυτή όμως δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους και τιμωρείται αυστηρά καθώς πρόκειται για μια πράξη που χαρακτηρίζει κοινωνικά αναίσθητους ανθρώπους με μηδενική οδηγική -και όχι μόνο- παιδεία.

Πρώτον, μπλοκάρει τον μοναδικό χώρο από τον οποίο μπορούν να κινηθούν οχήματα έκτακτης ανάγκης. Δεύτερον, αυξάνει τον κίνδυνο αγτυχημάτων, καθώς η λωρίδα δεν είναι σχεδιασμένη για κανονική κυκλοφορία.

Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός αν αναγκαστεί να σταματήσει εκεί

Η στάση στη ΛΕΑ δεν σημαίνει ότι το όχημα είναι αυτόματα ασφαλές. Υπάρχουν ορισμένα βασικά μέτρα που μειώνουν τον κίνδυνο.

Το αυτοκίνητο πρέπει να τοποθετείται όσο πιο δεξιά γίνεται, με τα αλάρμ αναμμένα. Οι επιβάτες καλό είναι να απομακρύνονται από το όχημα και να βρίσκονται πίσω από τα προστατευτικά στηθαία του δρόμου.

Η παραμονή δίπλα στο αυτοκίνητο, ειδικά σε δρόμους με μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

Τι κρατάμε

  • Η ΛΕΑ δεν είναι λωρίδα κυκλοφορίας αλλά χώρος ασφαλείας των αυτοκινητοδρόμων.
  • Χρησιμοποιείται κυρίως από οχήματα έκτακτης ανάγκης και υπηρεσίες δρόμου.
  • Οι οδηγοί ΙΧ μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν μόνο σε πραγματική ανάγκη ή βλάβη.
  • Η κίνηση σε αυτή για αποφυγή μποτιλιαρίσματος είναι παράνομη και επικίνδυνη.
  • Η ελεύθερη ΛΕΑ μπορεί να μειώσει δραματικά τον χρόνο επέμβασης σε ένα τροχαίο.
Tags
#ΛΕΑ#πρόστιμο
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
