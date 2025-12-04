Μαύρος πάγος: Ο αόρατος κίνδυνος των δρόμων – Τι είναι και πως σχηματίζεται

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί, ποια είναι τα σημεία που εμφανίζεται και… έχει τελικά μαύρο χρώμα;

Ο μαύρος πάγος αποτελεί έναν από τους πιο ύπουλους κινδύνους που μπορεί να συναντήσει ένας οδηγός τον χειμώνα. Παρά το όνομά του, δεν είναι μαύρος αλλά διάφανος και σχεδόν αόρατος στο μάτι. Αυτό συμβαίνει επειδή σχηματίζεται ως λεπτό στρώμα πάγου χωρίς φυσαλίδες αέρα, αφήνοντας το σκούρο χρώμα της ασφάλτου να φαίνεται από κάτω. Έτσι, ο οδηγός έχει την ψευδαίσθηση ότι ο δρόμος είναι απλώς υγρός, ενώ στην πραγματικότητα είναι καλυμμένος με μια ιδιαίτερα ολισθηρή στρώση που αν την περάσει κανείς ανυποψίαστος, μπορεί πολύ εύκολα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του.

Ο σχηματισμός του μαύρου πάγου εξαρτάται από συγκεκριμένες συνθήκες. Εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία πέσει λίγο κάτω από το μηδέν, συνήθως μεταξύ 0 και -3 βαθμών Κελσίου και υπάρχει υγρασία στην ατμόσφαιρα ή νερό από λιωμένο χιόνι.

ο γεγονός ότι δεν παγιδεύονται φυσαλίδες στο εσωτερικού του, έχει να κάνει με την αργή διαδικασία σχηματισμού του πάγου, επιτρέποντας στον αέρα να φύγει. Ιδανικές συνθήκες είναι οι ξάστερες κρύες νύχτες με άπνοια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τον σχηματισμό μαύρου πάγου.

Ένα συνηθισμένο παγάκι στα αριστέρα και ένα διάφανο, σαν μαύρος πάγος στα δεξιά. Η διαφορά τους είναι ότι στο πρώτο, υπάρχουν αρκετές φυσαλίδες αέρα εγκλωβισμένες στο εσωτερικό του, που λειτουργώντας σαν φακοί, προκαλούν διάθλαση του φωτός, εξ ου και το «ασπρο» χρώμα. Η κατάψυξη στα οικιακά ψυγεία παγώνει γρήγορα, ανομοιόμορφα και απ΄όλες τις πλευρές το νερό. Αν η διαδικασία γίνει αργά, ομοιόμορφα και από μια πλευρά, ο αέρας διαφεύγει και έτσι το αποτέλεσμα είναι πάγος διάφανος. Αυτός είναι ο τρόπος που σχηματίζεται και ο μαύρος πάγος στο δρόμο.

Πιο συχνή είναι η εμφάνιση του σε γέφυρες και οι ανισόπεδες διαβάσεις, καθώς ψύχονται πιο γρήγορα από το υπόλοιπο οδόστρωμα. Επίσης, οι σκιερές περιοχές, όπου ο ήλιος δεν φτάνει να ζεστάνει την άσφαλτο καθώς και οι δρόμοι κοντά σε ποτάμια ή λίμνες, αποτελούν συνηθισμένα σημεία εμφάνισης.

Η επικινδυνότητα του μαύρου πάγου έγκειται στο ότι δεν γίνεται αντιληπτός εγκαίρως. Μεγάλη προσοχή θέλει όταν έχουν προηγηθεί κρύες νύχτες ή και κατά τη διάρκεια τους, σε σημεία τα οποία φαίνονται «βρεγμένα» στο δρόμο. Κόψτε ταχύτητα και περάστε αυτά τα «μπαλώματα» προετοιμασμένοι, αποφεύγοντας απότομες κινήσεις σε γκάζι, φρένο και τιμόνι.

Τι κρατάμε

Ο μαύρος πάγος είναι διάφανος και δύσκολα αντιληπτός στο δρόμο

Σχηματίζεται χωρίς να εγκλωβίζονται φυσαλίδες αέρα στο εσωτερικό του

Ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση του είναι οι κρύες και ξάστερες νύχτες χωρίς αέρα

Μεγάλη προσοχή σε ότι φαίνεται σαν «βρεγμένο» τμήμα του δρόμου, μπορεί να είναι πάγος

Χαμηλές ταχύτητες και εγρήγορση για να μην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων

