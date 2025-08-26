Με ένα κέρμα μπορούν να σου κλέψουν το αυτοκίνητο – Δες πως για να μην την πατήσεις

Ένα απλό κέρμα αρκεί για να αφήσει το αυτοκίνητό σου ξεκλείδωτο χωρίς να το καταλάβεις. Η νέα αυτή μέθοδος κλοπής εξαπλώνεται γρήγορα και απαιτεί από όλους μας περισσότερη προσοχή.

Ένα κολπάκι που μοιάζει απλό

Ποιος θα πίστευε ότι ένα απλό κέρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σε αφήσει εκτεθειμένο σε κλοπή; Κι όμως, αυτή είναι η νέα τεχνική που χρησιμοποιούν επιτήδειοι. Το κόλπο είναι τόσο απλό όσο και αποτελεσματικό: τοποθετούν ένα μικρό κέρμα στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού ή σε άλλη πόρτα, εμποδίζοντας το μηχανισμό να λειτουργήσει σωστά. Ο οδηγός κλειδώνει κανονικά το αυτοκίνητό του νομίζοντας ότι όλα είναι εντάξει, όμως η πόρτα παραμένει ξεκλείδωτη. Από εκεί και πέρα, οι δράστες χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό.

Πώς λειτουργεί το κόλπο

Η μέθοδος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι στα περισσότερα αυτοκίνητα η κεντρική ασφάλεια εξαρτάται από τη σωστή εμπλοκή όλων των θυρών. Αν μία πόρτα δεν κλειδώσει λόγω της παρεμβολής του κέρματος, το σύστημα αφήνει εκείνη την πόρτα ανοιχτή. Ο ιδιοκτήτης, από τη δική του πλευρά, βλέπει τα φλας να αναβοσβήνουν ή ακούει τον ήχο του κλειδώματος και πιστεύει ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι κλέφτες, αφού επιστρέφουν αργότερα και ανοίγουν ανενόχλητοι την πόρτα.

Γιατί είναι επικίνδυνο

Η απλότητα της μεθόδου είναι και η μεγαλύτερη απειλή. Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, ούτε τεχνολογική γνώση. Ένα απλό κέρμα αρκεί για να παρακάμψει το σύστημα κλειδώματος, καθιστώντας το κόλπο ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους αναζητούν εύκολη λεία. Παράλληλα, επειδή δεν αφήνει ίχνη παραβίασης, ο οδηγός δύσκολα αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Πολλές φορές η κλοπή γίνεται χωρίς να το καταλάβει μέχρι να επιστρέψει στο αυτοκίνητό του και να βρει τα προσωπικά του αντικείμενα να λείπουν.

Τι μπορείς να κάνεις

Η πρόληψη είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι σε αυτό το κόλπο. Οι ειδικοί συνιστούν να ελέγχεις χειροκίνητα όλες τις πόρτες μετά το κλείδωμα. Ένα απλό τράβηγμα στη λαβή αρκεί για να σιγουρευτείς ότι η πόρτα έχει ασφαλίσει. Επίσης, η ύπαρξη ενός συναγερμού ή ακόμη και μιας μηχανικής κλειδαριάς τιμονιού (τύπου Disklok) λειτουργεί αποτρεπτικά, αφού κάνει τον χρόνο διάρρηξης μεγαλύτερο. Είναι σημαντικό να μην αφήνεις ποτέ πολύτιμα αντικείμενα σε εμφανή σημεία μέσα στο όχημα, γιατί ακόμη και αν δεν σου το κλέψουν, μπορεί να στο παραβιάσουν για να πάρουν τα πράγματα.

Σε ποιες περιοχές έχει εμφανιστεί

Η τεχνική με το κέρμα έχει παρατηρηθεί κυρίως σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αναφορές και σε ελληνικές πόλεις. Συνήθως εφαρμόζεται σε χώρους στάθμευσης μεγάλων καταστημάτων, σε πολυσύχναστους δρόμους ή σε υπαίθρια parking, όπου οι δράστες μπορούν να κινηθούν γρήγορα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Η εξάπλωσή του αποδεικνύει ότι η εγκληματικότητα εξελίσσεται και προσαρμόζεται, βρίσκοντας πάντα νέους τρόπους να εκμεταλλευτεί μικρά κενά ασφαλείας.

Πώς να μην την πατήσεις

Το βασικό είναι να υιοθετήσεις συνήθειες ελέγχου. Μην επαναπαύεσαι στο γεγονός ότι το αυτοκίνητο αναβόσβησε τα φλας ή ακούστηκε ο ήχος κλειδώματος. Ένας γρήγορος γύρος γύρω από το όχημα θα σου δείξει αν όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες. Αν κάτι φαίνεται περίεργο, όπως αντίσταση στη λαβή ή ασυνήθιστος θόρυβος, έλεγξέ το προσεκτικά. Με λίγη παρατηρητικότητα μπορείς να γλιτώσεις από μια δυσάρεστη εμπειρία.

Τι κρατάμε;

