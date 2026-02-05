Με τράκαραν και έφυγαν: Τι πρέπει να κάνω;

Τι προβλέπεται όταν βρίσκεις το όχημά σου χτυπημένο, ποια είναι τα δικαιώματά σου και πώς μπορείς να προστατευτείς στο μέλλον

Η εικόνα ενός χτυπημένου αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο λίγα λεπτά ή ώρες πριν, είναι δυστυχώς γνώριμη σε πολλούς οδηγούς. Το περιστατικό είναι συχνό, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα, και συνήθως συνοδεύεται από ένα δεύτερο, εξίσου εκνευριστικό στοιχείο: την απουσία οποιουδήποτε στοιχείου από τον υπαίτιο οδηγό. Εκεί ξεκινά η σύγχυση, οι απορίες και συχνά οι λανθασμένες κινήσεις.

To χειρότερο σενάριο

Στην ιδανική περίπτωση, ο οδηγός που προκάλεσε τη ζημιά θα αφήσει τα στοιχεία του ώστε να γίνει δήλωση ατυχήματος και να ακολουθήσει η αποζημίωση μέσω ασφαλιστικής εταιρείας. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό συμβαίνει όλο και πιο σπάνια. Πολύ συχνότερα, ο υπαίτιος αποχωρεί από το σημείο, αφήνοντας πίσω του μόνο τη ζημιά.

Όταν δεν υπάρχει μάρτυρας ή κάποιο καταγεγραμμένο στοιχείο, οι επιλογές περιορίζονται σημαντικά. Αν δεν μπορεί να εντοπιστεί το όχημα που προκάλεσε το χτύπημα, τότε η αποκατάσταση της ζημιάς βαραίνει τον ιδιοκτήτη του παρκαρισμένου αυτοκινήτου. Η μόνη εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση είναι η ύπαρξη μικτής ασφάλειας, η οποία καλύπτει ίδιες ζημιές ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος επισκευής δικαιολογεί την ενεργοποίηση της κάλυψης σε σχέση με την απαλλαγή.

Τι σε καλύπτει

Τα πράγματα αλλάζουν αν υπάρχουν στοιχεία για το όχημα που προκάλεσε το ατύχημα. Ένας αριθμός κυκλοφορίας, μια καταγραφή από κάμερα ή η μαρτυρία τρίτου μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του υπαίτιου οδηγού. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης του ζημιωμένου οχήματος έχει το δικαίωμα να κινηθεί νομικά, να καταθέσει μήνυση και να ενημερώσει την ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει τις διαδικασίες διεκδίκησης αποζημίωσης.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια λιγότερο γνωστή αλλά υπαρκτή εναλλακτική: το Επικουρικό Κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις όπου η ζημιά προκλήθηκε από άγνωστο όχημα, μπορεί να υποβληθεί αίτημα αποζημίωσης, συνοδευόμενο από πλήρη περιγραφή του περιστατικού και των ζημιών. Το αίτημα εξετάζεται και η απόφαση λαμβάνεται κατά περίπτωση, χωρίς να υπάρχει αυτοματισμός ή εγγυημένη έκβαση.

Για όσους εγκαταλείπουν, τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα

Σημαντικό είναι να γίνει σαφές ότι η εγκατάλειψη σημείου τροχαίου ατυχήματος δεν αποτελεί απλή παράβαση. Εφόσον εντοπιστεί, ο οδηγός που αποχώρησε αντιμετωπίζει πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, ακόμη και όταν το περιστατικό αφορά μόνο υλικές ζημιές. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, οι συνέπειες είναι σαφώς βαρύτερες.

Η πρόληψη, όσο κυνικό κι αν ακούγεται, παραμένει η πιο αποτελεσματική άμυνα. Η ύπαρξη μικτής ασφάλειας και νομικής προστασίας δεν αποτρέπει το ατύχημα, αλλά μειώνει δραστικά τις συνέπειες. Ανάλογα με το ύψος της απαλλαγής, ο οδηγός μπορεί να αποφασίσει αν θα κινηθεί μέσω ασφαλιστικής ή αν θα καλύψει ο ίδιος το κόστος μιας μικρής επισκευής.

Ψυχραιμία, σε κάθε περίπτωση

Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς πώς να αντιδράσει ψύχραιμα όταν το περιστατικό συμβεί εν κινήσει. Η καταγραφή βασικών στοιχείων, όπως πινακίδα, όχημα και χαρακτηριστικά οδηγού, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, ειδικά αν ο υπαίτιος αποχωρήσει αιφνιδιαστικά.

Σε κάθε περίπτωση, είτε το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο είτε βρισκόταν εν κινήσει, η άμεση επικοινωνία με την Τροχαία και την ασφαλιστική εταιρεία βοηθά ώστε το περιστατικό να καταγραφεί σωστά και να διασφαλιστούν όσα δικαιώματα προβλέπει η νομοθεσία.

Τι κρατάμε;