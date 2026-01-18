Μεταβίβαση αυτοκινήτου: Δες πως γίνεται online μέσω gov.gr

Πώληση ή αγορά αυτοκινήτου; Τώρα όλα γίνονται Online – Πως γίνεται η απλά και ασφαλής διαδικασία που σας γλυτώνει από την φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή Περιφέρεια

Η μεταβίβαση ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου δεν χρειάζεται πλέον ουρές σε ΚΕΠ ή Περιφέρεια. Μέσω της πλατφόρμας gov.gr, η διαδικασία γίνεται πλήρως ψηφιακά, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή χωρίς να χρειαστεί να βγουν από το σπίτι.

Τι πρέπει να ξέρετε πριν ξεκινήσετε

Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι ότι τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Το όχημα πρέπει να μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου και να μην υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Επίσης, θα πρέπει να έχει ισχύον ΚΤΕΟ, ή αν πρόκειται για όχημα κάτω των τεσσάρων ετών, να μην απαιτείται ακόμα έλεγχος. Αν υπήρχε παρακράτηση κυριότητας, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον επτά χρόνια από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Τέλος, η άδεια κυκλοφορίας δεν πρέπει να φέρει συγκεκριμένους περιοριστικούς κωδικούς και δεν πρέπει να υπάρχει άλλη αίτηση μεταβίβασης για το ίδιο όχημα. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, η ψηφιακή διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Πώς λειτουργεί η ψηφιακή μεταβίβαση

Η διαδικασία ξεκινά όταν ο πωλητής επιλέξει στην εφαρμογή το όχημα που θέλει να πουλήσει. Η πλατφόρμα ελέγχει αυτόματα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, ο πωλητής εισάγει τον ΑΦΜ του αγοραστή και επιλέγει τη Διεύθυνση Μεταφορών όπου θα εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας.

Ο αγοραστής ενημερώνεται με SMS και email και πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή για να αποδεχτεί τη συναλλαγή. Εκεί δηλώνει επίσης αν θα παραλάβει ο ίδιος ή κάποιος εκπρόσωπός του τη νέα άδεια. Με την ολοκλήρωση της αίτησης, και τα δύο μέρη λαμβάνουν ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία επιτρέπει στον αγοραστή να ασφαλίσει και να κυκλοφορήσει το όχημα νόμιμα για 30 ημέρες.

Η τελική παραλαβή της νέας άδειας γίνεται από τον αγοραστή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή του πωλητή και του αγοραστή στην παλιά άδεια και η προσκόμιση του αποδεικτικού εξόφλησης τελών. Σημαντικό: ο πωλητής δεν χρειάζεται να εμφανιστεί στην υπηρεσία για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Για να μπείτε στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet και η προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και να σταλεί κωδικός μιας χρήσης για ασφαλή ταυτοποίηση. Ο πωλητής πρέπει επίσης να γνωρίζει τον ΑΦΜ του αγοραστή. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε δικαιολογητικά, καθώς όλα αντλούνται αυτόματα από τα δημόσια μητρώα.

Τι ισχύει για ασφάλιση και κυκλοφορία

Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης, ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει το όχημα και να το κυκλοφορεί νόμιμα για 30 ημέρες, έως ότου παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας.

Η φυσική μεταβίβαση σε ΚΕΠ ή Περιφέρεια παραμένει δυνατή για όσους προτιμούν να χειριστούν τη διαδικασία δια ζώσης, αλλά η ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει μια ταχύτερη, πιο ασφαλή και χωρίς γραφειοκρατία εναλλακτική.