quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μεταβίβαση αυτοκινήτου: Δες πως γίνεται online μέσω gov.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
metavivasi-aftokinitou-des-pos-ginetai-online-meso-gov-gr-789659

Πώληση ή αγορά αυτοκινήτου; Τώρα όλα γίνονται Online –  Πως γίνεται η απλά και ασφαλής διαδικασία που σας γλυτώνει από την φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή Περιφέρεια

Η μεταβίβαση ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου δεν χρειάζεται πλέον ουρές σε ΚΕΠ ή Περιφέρεια. Μέσω της πλατφόρμας gov.gr, η διαδικασία γίνεται πλήρως ψηφιακά, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή χωρίς να χρειαστεί να βγουν από το σπίτι.

Τι πρέπει να ξέρετε πριν ξεκινήσετε

Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι ότι τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Το όχημα πρέπει να μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου και να μην υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Επίσης, θα πρέπει να έχει ισχύον ΚΤΕΟ, ή αν πρόκειται για όχημα κάτω των τεσσάρων ετών, να μην απαιτείται ακόμα έλεγχος. Αν υπήρχε παρακράτηση κυριότητας, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον επτά χρόνια από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Τέλος, η άδεια κυκλοφορίας δεν πρέπει να φέρει συγκεκριμένους περιοριστικούς κωδικούς και δεν πρέπει να υπάρχει άλλη αίτηση μεταβίβασης για το ίδιο όχημα. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, η ψηφιακή διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Πώς λειτουργεί η ψηφιακή μεταβίβαση

Η διαδικασία ξεκινά όταν ο πωλητής επιλέξει στην εφαρμογή το όχημα που θέλει να πουλήσει. Η πλατφόρμα ελέγχει αυτόματα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, ο πωλητής εισάγει τον ΑΦΜ του αγοραστή και επιλέγει τη Διεύθυνση Μεταφορών όπου θα εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας.

Ο αγοραστής ενημερώνεται με SMS και email και πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή για να αποδεχτεί τη συναλλαγή. Εκεί δηλώνει επίσης αν θα παραλάβει ο ίδιος ή κάποιος εκπρόσωπός του τη νέα άδεια. Με την ολοκλήρωση της αίτησης, και τα δύο μέρη λαμβάνουν ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία επιτρέπει στον αγοραστή να ασφαλίσει και να κυκλοφορήσει το όχημα νόμιμα για 30 ημέρες.

Η τελική παραλαβή της νέας άδειας γίνεται από τον αγοραστή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή του πωλητή και του αγοραστή στην παλιά άδεια και η προσκόμιση του αποδεικτικού εξόφλησης τελών. Σημαντικό: ο πωλητής δεν χρειάζεται να εμφανιστεί στην υπηρεσία για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Για να μπείτε στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet και η προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και να σταλεί κωδικός μιας χρήσης για ασφαλή ταυτοποίηση. Ο πωλητής πρέπει επίσης να γνωρίζει τον ΑΦΜ του αγοραστή. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε δικαιολογητικά, καθώς όλα αντλούνται αυτόματα από τα δημόσια μητρώα.

Τι ισχύει για ασφάλιση και κυκλοφορία

Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης, ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει το όχημα και να το κυκλοφορεί νόμιμα για 30 ημέρες, έως ότου παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας.

Η φυσική μεταβίβαση σε ΚΕΠ ή Περιφέρεια παραμένει δυνατή για όσους προτιμούν να χειριστούν τη διαδικασία δια ζώσης, αλλά η ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει μια ταχύτερη, πιο ασφαλή και χωρίς γραφειοκρατία εναλλακτική.

 

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Μεταβίβαση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ti-dikaiologitika-chreiazesai-gia-metavivasi-aftokinitou-des-poso-kostizei-758271

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.05.2025

Τι δικαιολογητικά χρειάζεσαι για μεταβίβαση αυτοκινήτου; – Δες πόσο κοστίζει
ti-einai-to-s-sto-piso-tzami-poioi-odigoi-einai-ypochreomenoi-na-to-echoun-789593

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

16.01.2026

Τι είναι το «Σ» στο πίσω τζάμι; – Ποιοι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να το έχουν;
pos-afaireitai-i-pissa-apo-to-aftokinito-ti-pragmatika-doulevei-kai-ena-koulos-mythos-789107

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

13.01.2026

Πώς αφαιρείται η πίσσα από το αυτοκίνητο – Τι πραγματικά δουλεύει και ένα «κουλός» μύθος…
neos-kok-ypervoliki-tachytita-analytikos-pinakas-me-ta-oria-ana-katigoria-dromou-kai-ta-prostima-771689

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

12.01.2026

Νέος ΚΟΚ – Υπερβολική ταχύτητα: Αναλυτικός πίνακας με τα όρια ανά κατηγορία δρόμου και τα πρόστιμα
keramika-kai-metallika-takakia-frenon-oi-diafores-tous-kai-poia-na-epilexete-788735

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

11.01.2026

Κεραμικά και μεταλλικά τακάκια φρένων: Οι διαφορές τους και ποια να επιλέξετε
h-terastia-simasia-tou-proskefalou-sta-aftokinita-pos-rythmizetai-sosta-788644

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

09.01.2026

H τεράστια σημασία του προσκέφαλου στα αυτοκίνητα – Πώς ρυθμίζεται σωστά

Πρόσφατες Ειδήσεις