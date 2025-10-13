quattroruote-icon
Μη χρήση κράνους / ζώνης: Πόσο είναι το πρόστιμο και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 13.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
mi-chrisi-kranous-zonis-poso-einai-to-prostimo-kai-gia-poso-sou-pairnoun-to-diploma-778815

Ο νέος ΚΟΚ και οι αυστηρές ποινές – Τι γίνεται σε περίπτωση υποτροπής, τι άλλο προβλέπεται πέραν από αφαίρεση διπλώματος και χρηματικού προστίμου

Ζώνη και κράνος, δύο στοιχεία που η χρήση τους θα έπρεπε να είναι αυτονόητη στους οδηγούς αυτοκινήτων και στους αναβάτες δίτροχων αλλά  πολλοί εξακολουθούν να κάνουν «εκπτώσεις» στην ασφάλεια τους, με τραγικά αποτελέσματα σε περίπτωση ατυχήματος.

Το φαινόμενο καταδεικνύει μια χρόνια ελληνική παθογένεια, κάνοντας –δυστυχώς- αναγκαία την εντατική αστυνόμευση και τις αυστηρότερες ποινές, ώστε να αλλάξει επιτέλους η νοοτροπία οδηγών και αναβατών.

Ο νέος ΚΟΚ συμπλέει με αυτή τη λογική λοιπόν, ορίζοντας τα εξής

Μη χρήση ζώνης από τον οδηγό

1η παράβαση:

Πρόστιμο: €350

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες

1η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση ζώνης από συνεπιβάτη* 

Πρόστιμο €150 σε κάθε συνεπιβάτη που δεν φορά ζώνη και προστιμό €150 στον οδηγό (ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεπιβατών που δεν φορούσαν ζώνη)

Δεν προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό στην 1η παράβαση

1η υποτροπή(εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση κράνους από τον αναβάτη

1η παράβαση :

Πρόστιμο: €350

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες

1η υποτροπή(εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση κράνους από συνεπιβάτη σε δίτροχο* 

Πρόστιμο: €350 για κάθε άτομο, ακόμη και αν ο οδηγός φορά κράνος

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες για τον οδηγό

1η υποτροπή: €1.000 πρόστιμο, 6 μήνες αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς για τον οδηγό

2η υποτροπή: €2.000 πρόστιμο, 1 έτος αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για τον οδηγό

*Αν συμβεί ατύχημα με καθετώς μη χρήσης ζώνης ή μη χρήσης κράνους από συνεπιβάτες

Διοικητικές κυρώσεις:

Πρόστιμο: €350 για τον οδηγό

Αφαίρεση άδειας οδήγησης: 30 ημέρες ή περισσότερο, ανάλογα με τη σοβαρότητα

Αφαίρεση πινακίδων: επιβάλεται από το δικαστήριο, ανάλογα με τη σοβαρότητα

Ποινικές κυρώσεις:

Εφαρμόζεται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης, ποινή φυλάκισης: από 2 μήνες έως 5 έτη, ανάλογα με τη βαρύτητα του τραυματισμού

Χρηματική ποινή: μπορεί να επιβληθεί επιπλέον

Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας: από 10 ημέρες έως 6 μήνες, με απόφαση δικαστηρίου

Αστική ευθύνη:

Ο οδηγός μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για σωματική βλάβη του συνεπιβάτη

Ο συνεπιβάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση μέσω ασφαλιστικής ή δικαστικής οδού

Όλες οι ειδήσεις

Το πιο όμορφο Renault που καίει πραγματικά 2,78 ευρώ στα 100 km – Πού θα το δεις από κοντά

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Aν το πετρέλαιο δεν προέρχεται από νεκρούς δεινόσαυρους, τότε από τι είναι;

 

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ' όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις