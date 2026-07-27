Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε δεν σε καλύπτει ούτε αυτή;

Η μικτή ασφάλεια καλύπτει ζημιές ακόμη και όταν φταις, αλλά όχι πάντα. Οι εξαιρέσεις, η απαλλαγή και όσα πρέπει να ελέγξεις.

Η μικτή ασφάλεια θεωρείται το πληρέστερο πρόγραμμα κάλυψης για ένα αυτοκίνητο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αποζημιώνει κάθε ζημιά, ανεξάρτητα από το πώς προκλήθηκε και ποιος οδηγούσε.

Το βασικό της πλεονέκτημα είναι η κάλυψη των ίδιων ζημιών. Αν προκαλέσεις ένα ατύχημα, η υποχρεωτική αστική ευθύνη αποζημιώνει τον άλλο οδηγό, ενώ η μικτή μπορεί να καλύψει και την επισκευή του δικού σου αυτοκινήτου.

Για να ενεργοποιηθεί, όμως, πρέπει να έχουν τηρηθεί οι όροι του συμβολαίου. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ακόμη και η μικτή ασφάλεια μπορεί να μην καταβάλει αποζημίωση.

Τι καλύπτει η μικτή ασφάλεια

Η βασική κάλυψη που διαφοροποιεί τη μικτή από τα απλούστερα ασφαλιστικά προγράμματα είναι εκείνη των ίδιων ζημιών.

Ενεργοποιείται όταν:

προκαλέσεις ατύχημα με δική σου υπαιτιότητα

χτυπήσεις μόνος σου το αυτοκίνητο

βρεις το όχημα χτυπημένο χωρίς να γνωρίζεις τον υπαίτιο

προκληθεί καλυπτόμενη ζημιά και δεν υπάρχει άλλος ασφαλισμένος οδηγός από τον οποίο μπορείς να αποζημιωθείς.

Συνήθως τα προγράμματα μικτής περιλαμβάνουν επίσης αστική ευθύνη, πυρκαγιά και ολική ή μερική κλοπή. Αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαμορφώνει διαφορετικά τα πακέτα της.

Καλύψεις όπως η θραύση κρυστάλλων, οι κακόβουλες ενέργειες, το αυτοκίνητο αντικατάστασης και η οδική βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνονται ή να προσφέρονται ξεχωριστά.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών

Μία από τις βασικότερες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χαθεί το δικαίωμα αποζημίωσης είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Αν ο οδηγός προκαλέσει ατύχημα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα νόμιμα όρια, η κάλυψη των ίδιων ζημιών μπορεί να μην ενεργοποιηθεί, ακόμη και αν το αυτοκίνητο διαθέτει πλήρες πρόγραμμα μικτής ασφάλισης.

Η ύπαρξη ακριβού συμβολαίου δεν αναιρεί την υποχρέωση τήρησης της νομοθεσίας και των όρων που έχει αποδεχθεί ο ασφαλισμένος.

Οδήγηση χωρίς νόμιμη άδεια

Η μικτή δεν καλύπτει κάποιον απλώς και μόνο επειδή οδηγεί ασφαλισμένο όχημα.

Ο οδηγός πρέπει να διαθέτει νόμιμη και κατάλληλη άδεια οδήγησης. Αν δεν έχει δίπλωμα ή οδηγεί όχημα για το οποίο δεν διαθέτει τη σωστή κατηγορία άδειας, η ασφαλιστική μπορεί να αρνηθεί την αποζημίωση για τις ζημιές του αυτοκινήτου.

Το ίδιο ζήτημα μπορεί να προκύψει όταν η άδεια έχει λήξει ή δεν βρίσκεται σε ισχύ, ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Νέος οδηγός που δεν έχει δηλωθεί

Όλοι όσοι οδηγούν συστηματικά το αυτοκίνητο πρέπει να δηλώνονται στην ασφαλιστική εταιρεία, ειδικά όταν πρόκειται για νέο ή νεαρής ηλικίας οδηγό. Η συμμετοχή νέου οδηγού συνήθως επηρεάζει το ύψος του ασφαλίστρου, καθώς αξιολογείται ως διαφορετικό ασφαλιστικό ρίσκο.

Αν ένας μη δηλωμένος νέος οδηγός προκαλέσει ατύχημα, η ασφαλιστική μπορεί να αρνηθεί την κάλυψη των ίδιων ζημιών. Ενδέχεται επίσης να διεκδικήσει ποσά που κατέβαλε για ζημιές τρίτων, ανάλογα με την περίπτωση και τους όρους του συμβολαίου.

Διαφορετική χρήση από εκείνη που έχει δηλωθεί

Το όχημα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας και στο ασφαλιστήριο. Ένα αυτοκίνητο που έχει ασφαλιστεί για ιδιωτική χρήση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς σχετική δήλωση ως επαγγελματικό, ταξί ή όχημα μεταφοράς προσώπων με αμοιβή.

Αν η ζημιά συμβεί ενώ το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό από τον δηλωμένο, η κάλυψη μπορεί να ακυρωθεί.

Ζημιές από κακή συντήρηση

Η μικτή ασφάλεια δεν αποτελεί εγγύηση καλής λειτουργίας ούτε υποκαθιστά τη συντήρηση του αυτοκινήτου. Βλάβες και ζημιές που προκύπτουν από φθορά, παραμέληση ή ανεπαρκή συντήρηση συνήθως δεν αντιμετωπίζονται ως ασφαλιστικό περιστατικό.

Για παράδειγμα, μία μηχανική βλάβη που οφείλεται στην αμέλεια του ιδιοκτήτη δεν μετατρέπεται σε καλυπτόμενη ζημιά επειδή το όχημα έχει μικτή ασφάλιση.

Προϋπάρχουσες ζημιές

Πριν από την ενεργοποίηση της μικτής, συνήθως πραγματοποιείται προασφαλιστικός έλεγχος.

Ανάλογα με την εταιρεία, μπορεί να ζητηθούν:

φωτογραφίες του αυτοκινήτου

έλεγχος μέσω βιντεοκλήσης

επίσκεψη σε συνεργείο ή πραγματογνώμονα.

Στόχος είναι να καταγραφεί η κατάσταση του οχήματος και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ήδη ζημιές. Ό,τι προϋπήρχε της ασφάλισης δεν μπορεί να δηλωθεί αργότερα ως νέο περιστατικό.

Εξοπλισμός που δεν έχει δηλωθεί

Πρόσθετος ή ασυνήθιστος εξοπλισμός μπορεί να μη συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στην ασφαλιζόμενη αξία του αυτοκινήτου.

Αυτό μπορεί να αφορά ειδικές ζάντες, ακριβό ηχοσύστημα ή άλλες μετατροπές και εξαρτήματα που δεν αποτελούσαν μέρος της εργοστασιακής διαμόρφωσης.

Ο ιδιοκτήτης ενός τροποποιημένου ή ιδιαίτερα εξοπλισμένου αυτοκινήτου πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν δηλωθεί και καλύπτονται ρητά.

Όταν η ζημιά είναι μικρότερη από την απαλλαγή

Η ύπαρξη μικτής δεν σημαίνει ότι η ασφαλιστική πληρώνει από το πρώτο ευρώ.

Στα περισσότερα συμβόλαια προβλέπεται απαλλαγή, δηλαδή το ποσό που αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος σε κάθε καλυπτόμενη ζημιά.

Αν μία επισκευή κοστίζει 1.200 ευρώ και η απαλλαγή είναι 400 ευρώ:

ο ασφαλισμένος πληρώνει 400 ευρώ

η ασφαλιστική καταβάλλει τα υπόλοιπα 800 ευρώ.

Αν, όμως, η ζημιά κοστίζει 350 ευρώ και η απαλλαγή είναι 400 ευρώ, η ασφαλιστική δεν καταβάλλει τίποτα. Ολόκληρο το ποσό επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Δεν πρόκειται για άρνηση κάλυψης, αλλά για εφαρμογή της συμφωνημένης απαλλαγής.

Το χτυπημένο αυτοκίνητο στο παρκάρισμα

Η μικτή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο ιδιοκτήτης βρίσκει το αυτοκίνητό του χτυπημένο και ο υπαίτιος έχει φύγει χωρίς να αφήσει στοιχεία.

Αν δεν είναι γνωστό ποιος προκάλεσε τη ζημιά, δεν υπάρχει άλλη ασφαλιστική εταιρεία από την οποία μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ενεργοποιηθεί η κάλυψη ίδιων ζημιών.

Η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει. Αν η επισκευή κοστίζει 800 ευρώ και η απαλλαγή είναι 500 ευρώ, ο ασφαλισμένος πληρώνει τα πρώτα 500 ευρώ και η εταιρεία τα υπόλοιπα 300 ευρώ.

Κλοπή, βανδαλισμός και φυσικά φαινόμενα δεν είναι πάντα δεδομένα

Η λέξη «μικτή» δεν περιγράφει ένα ενιαίο πακέτο που είναι ίδιο σε όλες τις εταιρείες.

Η κάλυψη ίδιων ζημιών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά για να χαρακτηριστεί ένα πρόγραμμα μικτό. Δεν σημαίνει, όμως, ότι περιλαμβάνονται αυτόματα όλες οι υπόλοιπες καλύψεις.

Πριν από την υπογραφή πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν:

ολική και μερική κλοπή

κακόβουλες ενέργειες και βανδαλισμός

φυσικά φαινόμενα

θραύση κρυστάλλων

οδική βοήθεια

νομική προστασία

προσωπικό ατύχημα οδηγού

αυτοκίνητο αντικατάστασης.

Δύο συμβόλαια με παρόμοιο κόστος μπορεί να έχουν ουσιαστικές διαφορές στις καλύψεις και στα όριά τους.

Πώς επιλέγεται η απαλλαγή

Η απαλλαγή επηρεάζει άμεσα το ασφάλιστρο.

Όσο υψηλότερη είναι, τόσο χαμηλότερο γίνεται συνήθως το κόστος του συμβολαίου. Παράλληλα, αυξάνεται το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο οδηγός όταν προκύψει ζημιά.

Η χαμηλότερη απαλλαγή αυξάνει το ασφάλιστρο, αλλά περιορίζει την οικονομική επιβάρυνση μετά από ένα ατύχημα.

Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στο ποσό που μπορεί να διαθέσει άμεσα ο ιδιοκτήτης χωρίς να ανατρέψει τον προϋπολογισμό του. Ένα φθηνότερο συμβόλαιο με απαλλαγή που δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα περιορίζει σημαντικά την πρακτική χρησιμότητα της μικτής.

Πότε αξίζει περισσότερο

Η μικτή ασφάλεια έχει περισσότερο νόημα όταν το πιθανό κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου είναι υψηλό.

Συνήθως αξίζει περισσότερο όταν:

το αυτοκίνητο είναι καινούργιο ή μεγάλης εμπορικής αξίας

χρησιμοποιείται καθημερινά

κινείται συχνά σε πυκνή αστική κυκλοφορία

παρκάρει στον δρόμο

οδηγείται από νέο οδηγό

έχει αγοραστεί με χρηματοδότηση ή βρίσκεται σε leasing.

Στα παλαιότερα αυτοκίνητα χαμηλής αξίας, το πρόσθετο ετήσιο κόστος μπορεί να μην είναι ανάλογο της πιθανής αποζημίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι αποδοτικότερο ένα βασικό πρόγραμμα με επιλεγμένες πρόσθετες καλύψεις.

Τι πρέπει να ελέγξεις πριν υπογράψεις

Πριν επιλέξεις μικτή ασφάλιση, μην περιοριστείς στην τελική τιμή.

Έλεγξε:

το ύψος της απαλλαγής

την ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος

ποιες ζημιές εξαιρούνται

αν καλύπτονται κλοπή και βανδαλισμός

αν περιλαμβάνονται φυσικά φαινόμενα και θραύση κρυστάλλων

ποιοι οδηγοί έχουν δηλωθεί

αν ο πρόσθετος εξοπλισμός έχει ασφαλιστεί

πώς υπολογίζεται η αποζημίωση σε ολική καταστροφή

αν υπάρχουν ειδικοί όροι για την επισκευή και τα συνεργεία.

Η μικτή μπορεί να προσφέρει σημαντική οικονομική προστασία. Η πραγματική της αξία, όμως, εξαρτάται από τις λεπτομέρειες που αναγράφονται στο συγκεκριμένο ασφαλιστήριο.

Τι κρατάμε;