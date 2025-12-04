Μοτοσυκλέτα: Τα λάθη του συνεπιβάτη που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα

Το δεύτερο άτομο σε μια μοτοσυκλέτα δεν είναι αμέτοχο αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της οδήγησης – Δείτε πια είναι τα ΝΑΙ και ποια τα ΟΧΙ

Η εμπειρία της μοτοσυκλέτας μερικές φορές πρέπει να μοιράζεται! Είτε στα πλαίσια μια βόλτας / ταξιδιού, είτε λόγω ανάγκης, στις καθημερινές μετακινήσεις. Δεδομένου του ότι η μοτοσυκλέτα οδηγείται με ενεργή συμμετοχή του αναβάτη ή των αναβατών, ο συνεπιβάτης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή και ασφαλή πορεία, καθώς κάθε κίνηση του σώματός του επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά του οχήματος. Η σωστή στάση, η συνεργασία και η επικοινωνία λοιπόν, είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια άνετη βόλτα και σε μια τρομακτική εμπειρία και για τους δύο.

Ανέβα (και κατέβα)

Ο συνεπιβάτης ανεβαίνει και κατεβαίνει από την μοτοσυκλέτα αφού έχει ενημερώσει τον οδηγό για αυτό, ώστε ο δεύτερος να κρατήσει το όχημα σταθερό με τα πόδια του. Ιδανικά, για να ανέβει το δεύτερο άτομο σε μια μοτοσυκλέτα απαιτείται… υπερέκταση του ενός ποδιού και όσο το δυνατόν λιγότερες «αναταράξεις». Αν αυτό δεν είναι δυνατό, υπάρχει μια τεχνική όπου ο συνεπιβάτης πατάει σε ένα από τα μαρσπιέ, σαν αναβολέα αλόγου. Αυτό θέλει εκπαίδευση και για τον οδηγό ώστε να διαχειριστεί την απότομη μεταβολή βάρους ενώ καλό είναι να έχετε υπόψη ότι ασκείται πολύ μεγάλη πίεση στο μαρσπιέ με ότι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την βάση και την στήριξη αυτού του στο υποπλαίσιο.

Η στάση και η ισορροπία

Ο συνεπιβάτης πρέπει να κάθεται κοντά στον οδηγό, χωρίς να υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα σε αυτόν και στον οδηγό. Εγγύτητα είναι η λέξη κλειδί και συγκέντρωση των μαζών ο λόγος. Η στήριξη γίνεται ιδανικά στις χειρολαβές της ουράς και αν αυτό δεν είναι δυνατό, στη μέση του οδηγού, πάντα με σταθερότητα αλλά χωρίς υπερβολική πίεση. Σε κάθε περίπτωση, ο συνεπιβάτης οφείλει να έχει την προσοχή του στο δρόμο και να προετοιμάζεται για τις επιταχύνσεις και τις επιβραδύνσεις, χωρίς να αφήνει το σώμα του έρμαιο στις αδρανειακές δυνάμεις.

Ένα συχνό και πολύ ενοχλητικό φαινόμενο είναι τα… «κουτουλίδια» που άθελα του ρίχνει ο συνεπιβάτης με το κράνος του στο κράνος του οδηγού, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να προσαρμοστεί εγκαίρως στις αλλαγές τις κινητικής κατάστασης της μοτοσυκλέτας. Σε ότι αφορά στα κάτω άκρα, τα πόδια θα πρέπει να παραμένουν συνεχώς στα μαρσπιέ με σταθερό και ισόποσο πάτημα δεξιά και αριστερά.

Στροφές και κλίση

Στις στροφές, ο συνεπιβάτης οφείλει να ακολουθεί φυσικά τις κλίσεις και το σώμα του οδηγού. Δεν χρειάζεται να γέρνει υπερβολικά μόνος του, αλλά ούτε να μένει άκαμπτος σε αντίθετη θέση, για «ισορροπία». Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στη μοτοσυκλέτα να παραμένει σταθερή και προβλέψιμη, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου.

Συμπεριφορά και επικοινωνία

Απότομες κινήσεις του σώματος, μετακινήσεις μπρος–πίσω ή ξαφνικές αλλαγές στάσης πρέπει να αποφεύγονται. Η επικοινωνία ανάμεσα σε συνεπιβάτη και οδηγό είναι κρίσιμη: απλά σήματα ή συμφωνημένες κινήσεις βοηθούν ώστε να εκφράζεται δυσφορία ή ανάγκη για στάση χωρίς να αποσπάται ο οδηγός. Τέλος, ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος! Έστω το κράνος. Η μη χρήση του, επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις τόσο στον συνεπιβάτη όσο και στον οδηγό αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο οδηγός είναι αυτός που την κύρια ευθύνη και τον τελευταίο λόγο για το ποιος ανεβαίνει στην μοτοσυκλέτα του. Το «έλα μωρέ εδώ πιο κάτω θα πάμε», δεν αποτελεί δικαιολογία.

Τι κρατάμε

Ο συνεπιβάτης κάθεται κοντά και σταθερά στον αναβάτη, με πόδια πάντα στα μαρσπιέ.

Ακολουθεί την κλίση του οδηγού στις στροφές για ομαλή ισορροπία.

Αποφεύγει απότομες κινήσεις που αποσταθεροποιούν τη μοτοσυκλέτα.

Επικοινωνεί με τον οδηγό για στάσεις ή δυσφορία.

Φοράει πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό για μέγιστη ασφάλεια.

