Μου έβαλαν diesel σε αυτοκίνητο βενζίνης – Τι να κάνω;

Το να γεμίσει ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο με diesel δεν είναι απλώς ένα αθώο λάθος στο πρατήριο. Είναι μια κατάσταση που, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά από το πρώτο λεπτό, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές μηχανικές επιπτώσεις και υψηλό κόστος επισκευής.

Το θέμα δεν είναι το «πώς έγινε», αλλά τι κάνεις από εκείνη τη στιγμή και μετά, γιατί εκεί κρίνεται αν θα τη γλιτώσεις με λίγα ευρώ ή αν θα ανοίξεις συζήτηση με το συνεργείο για τετραψήφιο ποσό.

Πρώτα απ’ όλα: Μην αγχωθείς, μην προσπαθήσεις να βάλεις μπροστά

Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάσαι είναι απλό: αν έχεις βάλει diesel σε βενζινοκίνητο, δεν βάζεις μπροστά τον κινητήρα. Ούτε «για να δω αν παίρνει», ούτε «να το μετακινήσω λίγο». Αν το καταλάβεις στο πρατήριο, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις το αυτοκίνητο όπως είναι και να ενημερώσεις άμεσα. Ο λόγος είναι καθαρά μηχανικός. Το diesel έχει διαφορετική σύσταση από τη βενζίνη, είναι πιο «βαρύ» καύσιμο και δεν εξατμίζεται το ίδιο. Αν περάσει στο σύστημα τροφοδοσίας και φτάσει στον κινητήρα, μπορεί να προκαλέσει από κακή καύση μέχρι σοβαρές ζημιές σε μπεκ, αντλία και καταλύτη.

Αν δεν έβαλες μπροστά, είσαι τυχερός

Στο καλό σενάριο, όπου το αντιλαμβάνεσαι εγκαίρως και δεν έχει πάρει μπροστά ο κινητήρας, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να μεταφερθεί σε συνεργείο, όπου γίνεται:

Άδειασμα του ρεζερβουάρ

Καθαρισμός του κυκλώματος καυσίμου και

Γέμισμα με σωστή βενζίνη

Στις περισσότερες περιπτώσεις, εκεί τελειώνει η ιστορία. Το κόστος δεν είναι αμελητέο, αλλά παραμένει λογικό και σίγουρα πολύ χαμηλότερο από μια εκτεταμένη μηχανική ζημιά.

Τα πράγματα σοβαρεύουν αν πήρε μπροστά

Αν έχεις ήδη βάλει μπροστά το αυτοκίνητο και έχεις κινηθεί, έστω και λίγα μέτρα, το diesel έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στο σύστημα. Εκεί αλλάζει το έργο. Ανάλογα με το πόση ποσότητα μπήκε και πόσο λειτούργησε ο κινητήρας, μπορεί να χρειαστούν:

Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ

Έλεγχος αντλίας καυσίμου

Έλεγχος καταλύτη και αισθητήρων

Σε σύγχρονους βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού, οι ανοχές είναι μικρές και οι ζημιές μπορεί να εμφανιστούν γρήγορα. Γι’ αυτό και εδώ ο χρόνος αντίδρασης παίζει καθοριστικό ρόλο.

«Έβαλα λίγο diesel, πειράζει;» Είναι μια συχνή ερώτηση. Η απάντηση είναι ειλικρινής: εξαρτάται, αλλά δεν αξίζει να το ρισκάρεις. Ακόμα και μικρή ποσότητα diesel μπορεί να επηρεάσει την καύση, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε κινητήρες με υψηλή συμπίεση. Κάποιοι θα σου πουν «ρίξε βενζίνη και φύγε», όμως αυτό είναι περισσότερο ιστορία καφενείου παρά τεχνική συμβουλή.

Καλύπτει κάτι η ασφάλεια;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απλή ασφάλεια δεν καλύπτει λάθος καύσιμο. Κάποιες οδικές βοήθειες περιλαμβάνουν υπηρεσία άντλησης ρεζερβουάρ ως έξτρα παροχή, όχι όμως αποκατάσταση ζημιών. Καλό είναι να διαβάζεις τι ακριβώς περιλαμβάνει το συμβόλαιό σου, πριν χρειαστείς αυτή τη γνώση.

Πώς το αποφεύγεις την επόμενη φορά

Ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι πάντα. Μερικά απλά tips που όντως δουλεύουν:

Κοίτα πάντα την αντλία

Αν αλλάζεις αυτοκίνητο, έχε το νου σου και ζήτα το σωστό καύσιμο

Μην βάζεις καύσιμο βιαστικά ή αφηρημένα

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, τα στόμια είναι διαφορετικά, αλλά δεν σε σώζουν πάντα από το λάθος, ειδικά αν επιμείνεις. Το λάθος καύσιμο είναι από εκείνα τα περιστατικά που δεν συγχωρούν προχειρότητα μετά το λάθος. Αν αντιδράσεις σωστά και γρήγορα, τη γλιτώνεις σχετικά ανώδυνα. Αν προσπαθήσεις να το «στρώσεις» μόνος σου, το πιθανότερο είναι ότι θα πληρώσεις πολύ περισσότερα.

Τι κρατάμε;