Νέοι κανόνες στα ΚΤΕΟ: Τι αλλάζει και πώς θα γίνουν πιο αυστηρά;

Σχέδιο νόμου σε διαβούλευση φέρνει νέο πλαίσιο εποπτείας στα ΚΤΕΟ, με Μητρώο Εποπτών, ελέγχους με κλήρωση και πιο σκληρή διασταύρωση.

Η υπόθεση «ΚΤΕΟ» είναι από τα πιο ευαίσθητα κομμάτια της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, γιατί ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι τυπική διαδικασία. Είναι το φίλτρο που πρέπει να κόβει εγκαίρως επικίνδυνα οχήματα με προβλήματα σε φρένα, αναρτήσεις, ελαστικά, φώτα ή εκπομπές. Και ακριβώς επειδή επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων οδηγών, το Υπουργείο βάζει στο τραπέζι ένα πακέτο αλλαγών που στοχεύει σε δύο πράγματα. Περισσότερη εποπτεία και λιγότερα «παράθυρα» στην αξιοπιστία των ελέγχων.

Οι ρυθμίσεις βρίσκονται σε σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 5 Φεβρουαρίου 2026, με την υπογραφή του Κωνσταντίνος Κυρανάκης και χρονικό ορίζοντα σχολίων έως 19 Φεβρουαρίου 2026, 21:00.

Τι αλλάζει στο «μοντέλο ελέγχου» των ΚΤΕΟ

Σήμερα, ο έλεγχος των ΚΤΕΟ βασίζεται σε ένα μίγμα διαδικασιών, περιφερειακής εποπτείας και εκ των υστέρων ελέγχων. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να κάνει τον έλεγχο πιο «συστηματικό» και λιγότερο εξαρτημένο από το πότε και αν θα ενεργοποιηθεί ένας έλεγχος.

Στην καρδιά του πακέτου υπάρχει η ενίσχυση του θεσμικού μηχανισμού εποπτείας με:

Μητρώο Εποπτών Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων , δηλαδή ένα οργανωμένο σώμα προσώπων που μπορούν να οριστούν σε ελέγχους.

Ελεγκτικούς μηχανισμούς με κλήρωση , ώστε οι εποπτικοί έλεγχοι να μην είναι προβλέψιμοι.

Μικτά κλιμάκια ελέγχου, με συμμετοχή και άλλων αρχών όπου χρειάζεται.

Στόχος είναι να «σφίξει» η αλυσίδα: από το ποιος ελέγχει, μέχρι το πώς τεκμηριώνεται ο έλεγχος και πού καταλήγει η αναφορά.

Μητρώο Εποπτών: ποιοι θα ελέγχουν και με ποιους κανόνες

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί Μητρώο Εποπτών ειδικά για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, με διαδικασία εγγραφής, προϋποθέσεις και ρόλο στον προγραμματισμό εποπτείας.

Σημαντική λεπτομέρεια: ο έλεγχος δεν μένει «σε επίπεδο προσώπων». Υπάρχει πρόβλεψη για το πώς συγκροτούνται οι ομάδες, τι ελέγχουν, πώς γράφεται η έκθεση και ποιος τη λαμβάνει.

Έλεγχοι με κλήρωση και «μικτά» κλιμάκια

Το πιο ουσιαστικό στοιχείο που αλλάζει το παιχνίδι είναι η πρόβλεψη ότι οι εποπτικοί έλεγχοι μπορούν να γίνονται από εποπτικά συνεργεία που συγκροτούνται με κλήρωση.

Παράλληλα, οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην τεχνική πλευρά. Το σχέδιο νόμου ανοίγει την πόρτα για μικτά κλιμάκια που μπορούν να πλαισιωθούν και από:

ΑΑΔΕ (φορολογική διοίκηση)

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

όταν ο έλεγχος έχει αντικείμενο, αντίστοιχα, φορολογικά ή εργασιακά ζητήματα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ΚΤΕΟ δεν ελέγχεται μόνο για το αν «έκοψε ή πέρασε» ένα όχημα, αλλά και για το αν λειτουργεί σωστά ως επιχείρηση και ως διαδικασία, χωρίς γκρίζες ζώνες.

Τι θα ελέγχουν πιο αυστηρά τα κλιμάκια

Με βάση το κείμενο, ο εποπτικός έλεγχος αφορά τη συνολική λειτουργία ενός δημόσιου ή ιδιωτικού ΚΤΕΟ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών τεχνικού ελέγχου και της λειτουργίας του πληροφοριακού του συστήματος.

Σε απλά λόγια, το «αυστηρότερο» δεν είναι μόνο περισσότερη παρουσία ελέγχων. Είναι και πιο καθαρή εικόνα για το:

αν ο έλεγχος έγινε όπως ορίζει ο κανονισμός

αν καταγράφεται σωστά

αν μπορεί να διασταυρωθεί εκ των υστέρων

αν το προσωπικό και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα είναι όπως πρέπει

Το σχέδιο νόμου μιλά επίσης για ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων και για κανόνες πιστοποίησης, εποπτείας και διασταύρωσης, ακριβώς για να περιοριστούν συμπεριφορές τύπου «στραβά μάτια».

Πού πηγαίνει η έκθεση και τι γίνεται αν βρεθούν παραβάσεις

Οι εκθέσεις ελέγχου προβλέπεται να κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών (σε επίπεδο Περιφέρειας), που έχουν ρόλο στο διοικητικό σκέλος και στις ενέργειες που ακολουθούν.

Ως προς τις κυρώσεις, το κείμενο παραπέμπει στο ισχύον πλαίσιο για τις συνέπειες, ενώ ο σκοπός είναι να υπάρχει πιο σταθερή ροή εποπτείας ώστε οι παραβάσεις να μη μένουν «θαμμένες» ή σπάνιες να εντοπίζονται.

Θα αλλάξει κάτι για τον οδηγό στις τιμές ή στη διαδικασία;

Το συγκεκριμένο κομμάτι του σχεδίου νόμου που αφορά την εποπτεία δεν ανακοινώνει από μόνο του αλλαγές σε τέλη/τιμολόγηση. Αυτό που αλλάζει άμεσα για τον οδηγό είναι το περιβάλλον συμμόρφωσης:

μεγαλύτερη πιθανότητα να εντοπιστεί ΚΤΕΟ που «δεν κάνει σωστά τη δουλειά του»

λιγότερη προβλεψιμότητα για το πότε θα γίνει εποπτικός έλεγχος λόγω κλήρωσης

πιο οργανωμένο σώμα εποπτών και πιο τυποποιημένες διαδικασίες

Σε δεύτερο χρόνο, αν περάσουν οι ρυθμίσεις όπως είναι, αναμένεται να αυξηθεί η πίεση για αληθινό τεχνικό έλεγχο, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες απορρίψεις για οχήματα με πραγματικά προβλήματα, άρα και σε μεγαλύτερη ανάγκη συντήρησης πριν το ΚΤΕΟ.

Τι κρατάμε;