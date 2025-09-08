Νέος ΚΟΚ: Από αυτή τη βδομάδα ξεκινούν τα πρόστιμα που φτάνουν τις 8.000 εύρω

Ο νέος ΚΟΚ ξεκινά να εφαρμόζεται από αυτή την εβδομάδα. Δες αναλυτικά πρόστιμα, υποτροπές, ποινές και τι αλλάζει σε κινητό, κράνος, ζώνες, ταχύτητα.

Έναρξη εφαρμογής από αυτή τη βδομάδα (13 Σεπτεμβρίου 2025) , με κλιμακωτές ποινές .

Βαρύτερες κυρώσεις σε υποτροπές · έως 8.000 € για κόντρες/≥200 km/h .

Κινητό, κράνος, ζώνη : πρόστιμα 350 € και αφαίρεση άδειας από 30 ημέρες · πολύ σκληρά μέτρα αν υπάρξει ατύχημα.

Αλκοόλ : υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος , αυστηρότερες ποινές και φυλάκιση σε υψηλά όρια.

Στάσεις/λεωφορειολωρίδες, ΑμεΑ, σιδηρόδρομοι: κωδικοποίηση παραβάσεων και αισθητή αύξηση προστίμων.

Τι σημαίνει «ξεκινά η εφαρμογή»

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία και αρχίζει να εφαρμόζεται από αυτή την εβδομάδα (13 Σεπτεμβρίου 2025). Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι κλιμακωτή: αυστηρότερες κυρώσεις για τη συστηματική παραβατικότητα και τις επικίνδυνες συμπεριφορές, με στόχο τη μείωση των τροχαίων.

Ο αν. Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών τόνισε πως πρόκειται για μέτρα πρόληψης και νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας – όχι για αυστηρότητα «για τις εντυπώσεις».

Κινητό τηλέφωνο: τομή σε ποινές και αποδείξεις

Χρήση κινητού χωρίς πρόκληση συμβάντος

Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες

Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες

Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη

Ποινικοποίηση: Εφαρμογή άρθρου 290Α ΠΚ (επικίνδυνη οδήγηση) με ποινές κάθειρξης .

Άρση απορρήτου: Δυνατή για επικοινωνίες/δεδομένα θέσης, με τις νόμιμες εγγυήσεις.

Μέσα ατομικής προστασίας: κράνος & ζώνη

Μη χρήση κράνους (και για συνεπιβάτη)

Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες

Επιπλέον: Αν ο συνεπιβάτης δεν φορά, πρόστιμο 350 € και στον ίδιο και στον οδηγό .

Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια έως 1 έτος

Μη χρήση ζώνης

Οδηγός: 350 € + άδεια 30 ημέρες

Συνεπιβάτης: 150 € στον ίδιο και 150 € στον οδηγό (ακόμη κι αν ο οδηγός φορά).

Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια έως 1 έτος

Αλκοόλ & ουσίες: μηδενική ανοχή σε υψηλά όρια

0,50–0,80 g/l: 350 € + άδεια 30 ημέρες

0,80–1,10 g/l: 700 € + άδεια 90 ημέρες

Υποτροπές (και για τα δύο): 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

>1,10 g/l: 1.200 € , αφαίρεση άδειας & πινακίδων 180 ημέρες , υποχρεωτική ακινητοποίηση/φύλαξη .

Ποινές: Φυλάκιση 2 μήνες έως 5 έτη + αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας 10 ημέρες–6 μήνες (δικαστήριο).

Νέα πρακτική: Σύγχρονοι έλεγχοι που καλύπτουν και ουσίες· υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος.

Ταχύτητα, κόντρες & σηματοδότες

Υπέρβαση ορίου >50 km/h

Νέο: 700 € + αφαίρεση διπλώματος 60 ημέρες

Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

>200 km/h ή «κόντρες»

Νέο: 2.000 € + άδεια 1 έτος

Υποτροπές: 1η: 4.000 € / άδεια 2 έτη · 2η: 8.000 € / άδεια 4 έτη (ανώτατο)

Παραβίαση σηματοδότη

Νέο: 700 € + άδεια 60 ημέρες

Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

STOP (χωρίς συμβάν)

Νέο: 350 € + άδεια 30 ημέρες

Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

STOP (με συμβάν)

Νέο: 700 € + άδεια 60 ημέρες

Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη

Άδειες, σιδηρόδρομοι, δημόσια συγκοινωνία, λεωφορειολωρίδες

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Νέο: 1.000 € , άδεια 1 έτος , φυλάκιση έως 2 έτη

Σε ατύχημα: εφαρμόζονται οι προβλέψεις ΠΚ (επικίνδυνη οδήγηση).

Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

Νέο: 1.200 € , άδεια 60 ημέρες , φυλάκιση έως 5 έτη + χρηματική ποινή 2.000 €

Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

Κωδικοποιείται ως παράβαση: παράνομη στάση/στάθμευση που παρεμποδίζει λεωφορεία/ΜΜΜ.

Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 70 ημέρες

Λεωφορειολωρίδες & ταξί

Καταργείται η αφαίρεση διπλώματος λόγω σωρευτικών παραβάσεων.

Πρόστιμο: 150 € για παραβίαση λεωφορειολωρίδας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας ταξί (και έμφορτων) στις λεωφορειολωρίδες για ταχύτητα/αξιοπιστία στόλου λεωφορείων σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη .

Επιτρεπτές εξαιρέσεις: επιβίβαση/αποβίβαση (χωρίς παρεμπόδιση λεωφορείου), νυχτερινές ώρες, ταξί μηδενικών ρύπων, ειδικού τύπου ΑμεΑ.

Θέσεις ΑμεΑ: ακόμη πιο αυστηρά

Βασικό: 150 € + αφαίρεση άδειας & πινακίδων 60 ημέρες και άμεση απομάκρυνση οχήματος.

Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

Όρια ταχύτητας: μεταβατικό στάδιο

Έως 1 Ιανουαρίου 2026 : παραμένει το γενικό όριο 50 km/h εντός κατοικημένων.

Από 2026: νέα όρια ανά τύπο οδού (εκτός αν ορίζεται αλλιώς με σήμανση).

Τι κρατάμε;

Από αυτή τη βδομάδα ο νέος ΚΟΚ μπαίνει σε εφαρμογή με κλιμακωτές ποινές και έμφαση στις υποτροπές .

Κινητό/κράνος/ζώνη : 350 € και αφαίρεση άδειας από 30 ημέρες , με πολύ αυστηρές κλιμακώσεις μετά από συμβάν.

Ταχύτητα & κόντρες : μέχρι 8.000 € και αφαίρεση άδειας έως 4 έτη .

Αλκοόλ/ουσίες : ακινητοποίηση , βαριές ποινές και φυλάκιση στα υψηλά όρια.

Δημόσια συγκοινωνία/ΑμεΑ/σιδηρόδρομοι: σαφείς κανόνες, πολύ υψηλά πρόστιμα, πραγματική αποτροπή.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τι προσφέρει;

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;

Volkswagen ID. CROSS Concept: Το νεότερο compact SUV μόλις παρουσιάστηκε – Πότε θα κυκλοφορήσει;