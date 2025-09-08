Νέος ΚΟΚ: Από αυτή τη βδομάδα ξεκινούν τα πρόστιμα που φτάνουν τις 8.000 εύρω

Ο νέος ΚΟΚ ξεκινά να εφαρμόζεται από αυτή την εβδομάδα. Δες αναλυτικά πρόστιμα, υποτροπές, ποινές και τι αλλάζει σε κινητό, κράνος, ζώνες, ταχύτητα.
-
Έναρξη εφαρμογής από αυτή τη βδομάδα (13 Σεπτεμβρίου 2025), με κλιμακωτές ποινές.
-
Βαρύτερες κυρώσεις σε υποτροπές· έως 8.000 € για κόντρες/≥200 km/h.
-
Κινητό, κράνος, ζώνη: πρόστιμα 350 € και αφαίρεση άδειας από 30 ημέρες· πολύ σκληρά μέτρα αν υπάρξει ατύχημα.
-
Αλκοόλ: υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος, αυστηρότερες ποινές και φυλάκιση σε υψηλά όρια.
-
Στάσεις/λεωφορειολωρίδες, ΑμεΑ, σιδηρόδρομοι: κωδικοποίηση παραβάσεων και αισθητή αύξηση προστίμων.
Τι σημαίνει «ξεκινά η εφαρμογή»
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία και αρχίζει να εφαρμόζεται από αυτή την εβδομάδα (13 Σεπτεμβρίου 2025). Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι κλιμακωτή: αυστηρότερες κυρώσεις για τη συστηματική παραβατικότητα και τις επικίνδυνες συμπεριφορές, με στόχο τη μείωση των τροχαίων.
Ο αν. Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών τόνισε πως πρόκειται για μέτρα πρόληψης και νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας – όχι για αυστηρότητα «για τις εντυπώσεις».
Κινητό τηλέφωνο: τομή σε ποινές και αποδείξεις
Χρήση κινητού χωρίς πρόκληση συμβάντος
-
Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες
-
Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος
Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος
-
Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες
-
Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη
-
Ποινικοποίηση: Εφαρμογή άρθρου 290Α ΠΚ (επικίνδυνη οδήγηση) με ποινές κάθειρξης.
-
Άρση απορρήτου: Δυνατή για επικοινωνίες/δεδομένα θέσης, με τις νόμιμες εγγυήσεις.
Μέσα ατομικής προστασίας: κράνος & ζώνη
Μη χρήση κράνους (και για συνεπιβάτη)
-
Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες
-
Επιπλέον: Αν ο συνεπιβάτης δεν φορά, πρόστιμο 350 € και στον ίδιο και στον οδηγό.
-
Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια έως 1 έτος
Μη χρήση ζώνης
-
Οδηγός: 350 € + άδεια 30 ημέρες
-
Συνεπιβάτης: 150 € στον ίδιο και 150 € στον οδηγό (ακόμη κι αν ο οδηγός φορά).
-
Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια έως 1 έτος
Αλκοόλ & ουσίες: μηδενική ανοχή σε υψηλά όρια
-
0,50–0,80 g/l: 350 € + άδεια 30 ημέρες
-
0,80–1,10 g/l: 700 € + άδεια 90 ημέρες
-
Υποτροπές (και για τα δύο): 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος
-
>1,10 g/l: 1.200 €, αφαίρεση άδειας & πινακίδων 180 ημέρες, υποχρεωτική ακινητοποίηση/φύλαξη.
Ποινές: Φυλάκιση 2 μήνες έως 5 έτη + αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας 10 ημέρες–6 μήνες (δικαστήριο).
-
Νέα πρακτική: Σύγχρονοι έλεγχοι που καλύπτουν και ουσίες· υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος.
Ταχύτητα, κόντρες & σηματοδότες
Υπέρβαση ορίου >50 km/h
-
Νέο: 700 € + αφαίρεση διπλώματος 60 ημέρες
-
Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος
>200 km/h ή «κόντρες»
-
Νέο: 2.000 € + άδεια 1 έτος
-
Υποτροπές: 1η: 4.000 € / άδεια 2 έτη · 2η: 8.000 € / άδεια 4 έτη (ανώτατο)
Παραβίαση σηματοδότη
-
Νέο: 700 € + άδεια 60 ημέρες
-
Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος
STOP (χωρίς συμβάν)
-
Νέο: 350 € + άδεια 30 ημέρες
-
Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος
STOP (με συμβάν)
-
Νέο: 700 € + άδεια 60 ημέρες
-
Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη
Άδειες, σιδηρόδρομοι, δημόσια συγκοινωνία, λεωφορειολωρίδες
Οδήγηση χωρίς δίπλωμα
-
Νέο: 1.000 €, άδεια 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη
-
Σε ατύχημα: εφαρμόζονται οι προβλέψεις ΠΚ (επικίνδυνη οδήγηση).
-
Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη
Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων
-
Νέο: 1.200 €, άδεια 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη + χρηματική ποινή 2.000 €
-
Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη
Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας
-
Κωδικοποιείται ως παράβαση: παράνομη στάση/στάθμευση που παρεμποδίζει λεωφορεία/ΜΜΜ.
-
Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 70 ημέρες
Λεωφορειολωρίδες & ταξί
-
Καταργείται η αφαίρεση διπλώματος λόγω σωρευτικών παραβάσεων.
-
Πρόστιμο: 150 € για παραβίαση λεωφορειολωρίδας.
-
Απαγόρευση κυκλοφορίας ταξί (και έμφορτων) στις λεωφορειολωρίδες για ταχύτητα/αξιοπιστία στόλου λεωφορείων σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη.
-
Επιτρεπτές εξαιρέσεις: επιβίβαση/αποβίβαση (χωρίς παρεμπόδιση λεωφορείου), νυχτερινές ώρες, ταξί μηδενικών ρύπων, ειδικού τύπου ΑμεΑ.
Θέσεις ΑμεΑ: ακόμη πιο αυστηρά
-
Βασικό: 150 € + αφαίρεση άδειας & πινακίδων 60 ημέρες και άμεση απομάκρυνση οχήματος.
-
Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος
Όρια ταχύτητας: μεταβατικό στάδιο
-
Έως 1 Ιανουαρίου 2026: παραμένει το γενικό όριο 50 km/h εντός κατοικημένων.
-
Από 2026: νέα όρια ανά τύπο οδού (εκτός αν ορίζεται αλλιώς με σήμανση).
Τι κρατάμε;
-
Από αυτή τη βδομάδα ο νέος ΚΟΚ μπαίνει σε εφαρμογή με κλιμακωτές ποινές και έμφαση στις υποτροπές.
-
Κινητό/κράνος/ζώνη: 350 € και αφαίρεση άδειας από 30 ημέρες, με πολύ αυστηρές κλιμακώσεις μετά από συμβάν.
-
Ταχύτητα & κόντρες: μέχρι 8.000 € και αφαίρεση άδειας έως 4 έτη.
-
Αλκοόλ/ουσίες: ακινητοποίηση, βαριές ποινές και φυλάκιση στα υψηλά όρια.
-
Δημόσια συγκοινωνία/ΑμεΑ/σιδηρόδρομοι: σαφείς κανόνες, πολύ υψηλά πρόστιμα, πραγματική αποτροπή.
