ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέος ΚΟΚ: Από αυτή τη βδομάδα ξεκινούν τα πρόστιμα που φτάνουν τις 8.000 εύρω

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.09.2025
Στέλιος Παππάς
neos-kok-apo-afti-ti-vdomada-xekinoun-ta-prostima-pou-ftanoun-tis-8-000-evro-652303

Ο νέος ΚΟΚ ξεκινά να εφαρμόζεται από αυτή την εβδομάδα. Δες αναλυτικά πρόστιμα, υποτροπές, ποινές και τι αλλάζει σε κινητό, κράνος, ζώνες, ταχύτητα.

  • Έναρξη εφαρμογής από αυτή τη βδομάδα (13 Σεπτεμβρίου 2025), με κλιμακωτές ποινές.

  • Βαρύτερες κυρώσεις σε υποτροπές· έως 8.000 € για κόντρες/≥200 km/h.

  • Κινητό, κράνος, ζώνη: πρόστιμα 350 € και αφαίρεση άδειας από 30 ημέρες· πολύ σκληρά μέτρα αν υπάρξει ατύχημα.

  • Αλκοόλ: υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος, αυστηρότερες ποινές και φυλάκιση σε υψηλά όρια.

  • Στάσεις/λεωφορειολωρίδες, ΑμεΑ, σιδηρόδρομοι: κωδικοποίηση παραβάσεων και αισθητή αύξηση προστίμων.

Τι σημαίνει «ξεκινά η εφαρμογή»

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία και αρχίζει να εφαρμόζεται από αυτή την εβδομάδα (13 Σεπτεμβρίου 2025). Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι κλιμακωτή: αυστηρότερες κυρώσεις για τη συστηματική παραβατικότητα και τις επικίνδυνες συμπεριφορές, με στόχο τη μείωση των τροχαίων.
Ο αν. Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών τόνισε πως πρόκειται για μέτρα πρόληψης και νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας – όχι για αυστηρότητα «για τις εντυπώσεις».

Κινητό τηλέφωνο: τομή σε ποινές και αποδείξεις

Χρήση κινητού χωρίς πρόκληση συμβάντος

  • Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες

  • Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

  • Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες

  • Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη

  • Ποινικοποίηση: Εφαρμογή άρθρου 290Α ΠΚ (επικίνδυνη οδήγηση) με ποινές κάθειρξης.

  • Άρση απορρήτου: Δυνατή για επικοινωνίες/δεδομένα θέσης, με τις νόμιμες εγγυήσεις.

Μέσα ατομικής προστασίας: κράνος & ζώνη

κράνος στον δρόμο

Μη χρήση κράνους (και για συνεπιβάτη)

  • Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες

  • Επιπλέον: Αν ο συνεπιβάτης δεν φορά, πρόστιμο 350 € και στον ίδιο και στον οδηγό.

  • Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια έως 1 έτος

Μη χρήση ζώνης

  • Οδηγός: 350 € + άδεια 30 ημέρες

  • Συνεπιβάτης: 150 € στον ίδιο και 150 € στον οδηγό (ακόμη κι αν ο οδηγός φορά).

  • Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια έως 1 έτος

Αλκοόλ & ουσίες: μηδενική ανοχή σε υψηλά όρια

  • 0,50–0,80 g/l: 350 € + άδεια 30 ημέρες

  • 0,80–1,10 g/l: 700 € + άδεια 90 ημέρες

  • Υποτροπές (και για τα δύο): 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

  • >1,10 g/l: 1.200 €, αφαίρεση άδειας & πινακίδων 180 ημέρες, υποχρεωτική ακινητοποίηση/φύλαξη.
    Ποινές: Φυλάκιση 2 μήνες έως 5 έτη + αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας 10 ημέρες–6 μήνες (δικαστήριο).

  • Νέα πρακτική: Σύγχρονοι έλεγχοι που καλύπτουν και ουσίες· υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος.

Ταχύτητα, κόντρες & σηματοδότες

Υπέρβαση ορίου >50 km/h

  • Νέο: 700 € + αφαίρεση διπλώματος 60 ημέρες

  • Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

>200 km/h ή «κόντρες»

  • Νέο: 2.000 € + άδεια 1 έτος

  • Υποτροπές: 1η: 4.000 € / άδεια 2 έτη · 2η: 8.000 € / άδεια 4 έτη (ανώτατο)

Παραβίαση σηματοδότη

  • Νέο: 700 € + άδεια 60 ημέρες

  • Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

STOP (χωρίς συμβάν)

  • Νέο: 350 € + άδεια 30 ημέρες

  • Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια έως 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

STOP (με συμβάν)

  • Νέο: 700 € + άδεια 60 ημέρες

  • Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη

Άδειες, σιδηρόδρομοι, δημόσια συγκοινωνία, λεωφορειολωρίδες

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

  • Νέο: 1.000 €, άδεια 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη

  • Σε ατύχημα: εφαρμόζονται οι προβλέψεις ΠΚ (επικίνδυνη οδήγηση).

  • Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

  • Νέο: 1.200 €, άδεια 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη + χρηματική ποινή 2.000 €

  • Υποτροπές: 1η: 2.000 € / άδεια 4 έτη · 2η: 4.000 € / άδεια 8 έτη

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

  • Κωδικοποιείται ως παράβαση: παράνομη στάση/στάθμευση που παρεμποδίζει λεωφορεία/ΜΜΜ.

  • Νέο: 350 € + αφαίρεση άδειας 70 ημέρες

Λεωφορειολωρίδες & ταξί

  • Καταργείται η αφαίρεση διπλώματος λόγω σωρευτικών παραβάσεων.

  • Πρόστιμο: 150 € για παραβίαση λεωφορειολωρίδας.

  • Απαγόρευση κυκλοφορίας ταξί (και έμφορτων) στις λεωφορειολωρίδες για ταχύτητα/αξιοπιστία στόλου λεωφορείων σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη.

  • Επιτρεπτές εξαιρέσεις: επιβίβαση/αποβίβαση (χωρίς παρεμπόδιση λεωφορείου), νυχτερινές ώρες, ταξί μηδενικών ρύπων, ειδικού τύπου ΑμεΑ.

Θέσεις ΑμεΑ: ακόμη πιο αυστηρά

  • Βασικό: 150 € + αφαίρεση άδειας & πινακίδων 60 ημέρες και άμεση απομάκρυνση οχήματος.

  • Υποτροπές: 1η: 1.000 € / άδεια 180 ημέρες · 2η: 2.000 € / άδεια 1 έτος

Όρια ταχύτητας: μεταβατικό στάδιο

  • Έως 1 Ιανουαρίου 2026: παραμένει το γενικό όριο 50 km/h εντός κατοικημένων.

  • Από 2026: νέα όρια ανά τύπο οδού (εκτός αν ορίζεται αλλιώς με σήμανση).

Τι κρατάμε;

  • Από αυτή τη βδομάδα ο νέος ΚΟΚ μπαίνει σε εφαρμογή με κλιμακωτές ποινές και έμφαση στις υποτροπές.

  • Κινητό/κράνος/ζώνη: 350 € και αφαίρεση άδειας από 30 ημέρες, με πολύ αυστηρές κλιμακώσεις μετά από συμβάν.

  • Ταχύτητα & κόντρες: μέχρι 8.000 € και αφαίρεση άδειας έως 4 έτη.

  • Αλκοόλ/ουσίες: ακινητοποίηση, βαριές ποινές και φυλάκιση στα υψηλά όρια.

  • Δημόσια συγκοινωνία/ΑμεΑ/σιδηρόδρομοι: σαφείς κανόνες, πολύ υψηλά πρόστιμα, πραγματική αποτροπή.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τι προσφέρει;

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;

Volkswagen ID. CROSS Concept: Το νεότερο compact SUV μόλις παρουσιάστηκε – Πότε θα κυκλοφορήσει;

Tags
#Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας#νέος ΚΟΚ
