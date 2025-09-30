Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;

Πώς αντιμετωπίζει ο νόμος τη χρήση κινητού και ποια είναι η διαφορά μεταξύ στάσης και στάθμευσης

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αποτελεί μία από τις συχνότερες παραβάσεις στους ελληνικούς δρόμους. Τα smartphones έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας προφέροντας πρακτικές εφαρμογές για την οδήγηση, με κυριότερη την πλοήγηση. Επιτρέπεται λοιπόν να ασχοληθεί κάποιος με το κινητό του όσο είναι σταματημένος σε φανάρι ή στην κίνηση, ακόμα και για να αλλάξει προορισμό ή διαδρομή στους χάρτες;

Η νομοθεσία είναι σαφής και πλέον ακόμη πιο αυστηρή, με το νέο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας να ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τη χρήση κινητού

Η χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς σύστημα hands free ή Bluetooth απαγορεύεται, όταν ο οδηγός έχει τον έλεγχο του οχήματος. Σημειώνουμε επίσης ότι το κινητό θα πρέπει να είναι στερεωμένο σε βάση ή ακουμπισμένο σε κάποιο σημείο (συνήθως κεντρική κονσόλα). Για να τα πούμε απλά, δεν επιτρέπεται κάποιος να κρατά το κινητό του και να ασχολείται με αυτό, όσο οδηγεί. Αυτό περιλαμβάνει το να μιλά, να «σερφάρει» στο διαδίκτυο και στα social, να γράφει μήνυμα ή απλά να το κρατά στο χέρι.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει βαριές ποινές σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση για αυτό τον λόγο. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για έξι μήνες. Στη δεύτερη υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας διαρκεί έναν χρόνο.

Η κρίσιμη διάκριση ανάμεσα στη στάση και τη στάθμευση

Η διάκριση αυτή είναι το σημείο που μπερδεύει πολλούς οδηγούς. Όταν ένα όχημα έχει σταματήσει προσωρινά λόγω φωτεινού σηματοδότη ή μποτιλιαρίσματος, εξακολουθεί να θεωρείται «εν κινήσει». Ως εκ τούτου, είναι παράνομη η χρήση κινητού ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες. Ο νόμος θεωρεί «στάθμευση», μόνο την περίπτωση που το όχημα έχει παρκάρει νόμιμα, η μηχανή έχει σβήσει και ο οδηγός δεν έχει πλέον τον έλεγχο του οχήματος.

Γιατί ο νόμος είναι τόσο αυστηρός

Οι αρχές επιμένουν στην αυστηροποίηση επειδή ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα απόσπασης προσοχής αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος. Το γεγονός ότι ένα όχημα είναι ακίνητο σε φανάρι δεν μειώνει την επικινδυνότητα, γιατί ο οδηγός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να προσαρμοστεί στις αλλαγές των συνθηκών (για παράδειγμα, να ανάψει πράσινο) της κυκλοφορίας ή και για ενδεχόμενους κινδύνους.

Τι κρατάμε

Η χρήση κινητού χωρίς hands free / blue tooth απαγορεύεται ακόμα και όταν το όχημα είναι σταματημένο σε φανάρι ή στην κίνηση

Το πρόστιμο για πρώτη παράβαση είναι 350 ευρώ με αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες

Σε υποτροπές τα πρόστιμα και οι χρόνοι αφαίρεσης άδειας αυξάνονται (1.000€ & 6 μήνες, 2.000€ & 1 έτος)

Αν υπάρξει συμβάν ή ατύχημα, οι κυρώσεις γίνονται πολλαπλάσιες (2.000€ & 4 έτη, 4.000€ & 8 έτη)

Η χρήση κινητού επιτρέπεται μόνο όταν το όχημα έχει σταθμεύσει νόμιμα και η μηχανή έχει σβήσει

