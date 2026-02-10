quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέος ΚΟΚ: Η παράβαση που αφορά τους πεζούς και οι Έλληνες κάνουν συνέχεια – Έχει και πρόστιμο

ΤΡΙΤΗ | 10.02.2026
AutoTypos Team
neos-kok-i-paravasi-pou-afora-tous-pezous-kai-oi-ellines-kanoun-synecheia-echei-kai-prostimo-792537

Πόσο είναι το πρόστιμο για πεζούς που περνούν με κόκκινο ή εκτός διάβασης. Τι ισχύει και πότε βεβαιώνεται η παράβαση.

Πολλοί χρήστες του οδικού δικτύου δεν γνωρίζουν ότι πρόστιμο μπορεί να φάει και ο πεζός. Στις ελληνικές πόλεις, το κόκκινο φανάρι για τους πεζούς αντιμετωπίζεται συχνά σαν «ένδειξη προσοχής» και όχι σαν απαγόρευση. Ένα γρήγορο βλέμμα δεξιά–αριστερά, μια εκτίμηση ότι «δεν έρχεται κανείς» και η διάσχιση γίνεται ακόμη κι όταν ο σηματοδότης δείχνει κόκκινο.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όμως, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τα φανάρια των πεζών

Ο ΚΟΚ ορίζει ότι οι πεζοί οφείλουν να ακολουθούν τις ενδείξεις των ειδικών φωτεινών σηματοδοτών που τους αφορούν. Με απλά λόγια:

  • Με σταθερό πράσινο ο πεζός μπορεί να διασχίσει το οδόστρωμα.

  • Με σταθερό κόκκινο η διέλευση απαγορεύεται.

  • Με πράσινο που αναβοσβήνει, ο πεζός μπορεί να περάσει, αλλά με αυξημένη προσοχή.

Η λογική είναι προφανής. Ο σηματοδότης ρυθμίζει τη ροή της κυκλοφορίας συνολικά, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα.


Ποιο είναι το πρόστιμο

Αν διαπιστωθεί παράβαση από την Τροχαία, ο ΚΟΚ προβλέπει διοικητικό πρόστιμο για τον πεζό. Η διάταξη αναφέρει πρόστιμο 30 ευρώ.

Σημαντική διευκρίνιση για όσους «τους πρόλαβε το κόκκινο»

Υπάρχει και ένα σημείο που αρκετοί αγνοούν. Αν ο πεζός ξεκίνησε νόμιμα με πράσινο και όσο βρίσκεται πάνω στο οδόστρωμα ο σηματοδότης αλλάξει σε κόκκινο, δικαιούται να συνεχίσει μέχρι να ολοκληρώσει τη διάσχιση. Δεν θεωρείται παράβαση, αρκεί να μην ξεκίνησε με κόκκινο.

Πρόστιμο έως 350 ευρώ στους πεζούς για παραβάσεις ΚΟΚ
(EUROKINISSI/ÉّÏӠʏ͔QɍǓ)

Τι ισχύει για τις διαβάσεις;

Στο ίδιο πλαίσιο προστίμου εντάσσονται και οι διαβάσεις. Σε κεντρικές οδούς δηλαδή όπου υπάρχει νόμιμο σημείο διέλευσης για πεζούς, απαγορεύεται η διάσχιση του δρόμου αυθαίρετα και τιμωρείται από το ανάλογο πρόστιμο των 30 ευρώ.

Γιατί έχει σημασία στην πράξη

Το «περνάω γιατί δεν έρχεται αμάξι» δεν είναι απλώς συνήθεια. Δημιουργεί απρόβλεπτες καταστάσεις για οδηγούς, δικυκλιστές και άλλους πεζούς, ειδικά σε δρόμους με στροφές, λεωφορειολωρίδες, διπλοπαρκαρισμένα ή μειωμένη ορατότητα. Και φυσικά, όταν υπάρχει έλεγχος, η παράβαση βεβαιώνεται κανονικά.

Τι κρατάμε;

  • Ο πεζός υποχρεούται να υπακούει στα φανάρια που τον αφορούν.

  • Η διέλευση με κόκκινο επισύρει πρόστιμο (περίπου 30€).

  • Αν ξεκίνησες με πράσινο και γίνει κόκκινο όσο είσαι στη διάβαση, ολοκληρώνεις τη διέλευση χωρίς κύρωση.

