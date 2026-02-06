quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέος ΚΟΚ: Πόσο θα πληρώσεις αν παρκάρεις θερμικό αυτοκίνητο σε θέση φόρτισης; – Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά που δεν φορτίζουν;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.02.2026
Στέλιος Παππάς
neos-kok-poso-tha-pliroseis-an-parkareis-thermiko-aftokinito-se-thesi-fortisis-ti-ischyei-gia-ta-ilektrika-pou-den-fortizoun-792299

Νέος ΚΟΚ και θέσεις φόρτισης. Πόσο είναι το πρόστιμο, για πόσες μέρες χάνεις το δίπλωμα, δεύτερη κλήση στο 3ωρο και τι γίνεται με πινακίδες.

Οι θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δεν είναι «βολικό παρκινγκ». Με τον νέο ΚΟΚ, ξεκαθαρίζεται ρητά ότι η στάση ή στάθμευση σε σημείο επαναφόρτισης επιτρέπεται μόνο όταν το όχημα φορτίζει. Αυτό ισχύει τόσο για τα θερμικά, όσο και για ηλεκτρικά και plug-in hybrid που απλώς έχουν παρκάρει χωρίς να είναι στην πρίζα.

Παρακάτω συγκεντρώνουμε τι προβλέπεται για το πρόστιμο, τις διοικητικές κυρώσεις και τι γίνεται αν η παράβαση συνεχίζεται με τις ώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι θέσεις φόρτισης είναι μόνο για οχήματα που φορτίζουν

Σύμφωνα με όσα παραθέτει το άρθρο 38 του νέου ΚΟΚ, η στάση ή στάθμευση απαγορεύεται σε θέση ή σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με μία εξαίρεση: τα ηλεκτροκίνητα οχήματα κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους.

Με απλά λόγια:

  • Αν παρκάρει θερμικό (βενζίνη ή diesel) σε θέση φόρτισης, είναι παράβαση.

  • Αν παρκάρει ηλεκτρικό ή plug-in hybrid αλλά δεν φορτίζει, πάλι είναι παράβαση. Αυτό ισχύει και για αυτοκίνητα που φόρτιζαν, αλλά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Από την στιγμή που σταματήσει η φόρτιση, το αυτοκίνητο βρίσκεται παράνομα στη θέση.

Πόσο είναι το πρόστιμο και τι ποινή έχει;

Η συγκεκριμένη παράβαση, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και σημαίνει:

  • 30 € χρηματικό πρόστιμο

  • αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες

Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο κύρωσης είτε μιλάμε για θερμικό όχημα είτε για ηλεκτρικό ή plug-in που δεν φορτίζει.

Τι γίνεται αν το αφήσεις πάνω από 3 ώρες

Υπάρχει και δεύτερο σκέλος που αφορά τη διάρκεια της παράνομης στάθμευσης.

Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης:

  1. Βεβαιώνεται νέα παράβαση (δεύτερη κλήση), από το ίδιο ή άλλο όργανο.

  2. Μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου, προβλέπεται μεταφορά του οχήματος.

Με πρακτικούς όρους, αν κάποιος γράφτηκε και αφήσει το όχημα στη θέση φόρτισης να “κάθεται”, μπορεί να βρεθεί με δεύτερη κλήση μέσα στο ίδιο απόγευμα και στη συνέχεια με ρυμούλκηση.

Πινακίδες κυκλοφορίας: Τι σημαίνουν τα γράμματα

Πινακίδες, άδεια και πώς τις παίρνεις πίσω

Για παραβάσεις στάθμευσης όπου προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης, πρόσεξε τα παρακάτω:

  • Όταν η αφαίρεση διπλώματος δεν γίνεται αμέσως και επί τόπου, τότε αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδες).

  • Οι πινακίδες επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης.

Τι ισχύει για leasing ή ενοικιαζόμενο

Για μισθωμένα οχήματα (leasing ή rent a car), τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης.

Ισχύει το ίδιο σε parking mall ή supermarket;

Σημαντική σημείωση είναι ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται σε οδούς και χώρους όπου υπάρχει δημόσια κυκλοφορία, ακόμη κι αν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (υπόγειο, υπέργειο ή υπαίθριο), με ελεύθερη πρόσβαση ή με πληρωμή.

Άρα, σε ένα parking mall ή supermarket, οι κυρώσεις επιβάλλονται κανονικά μιας και πρόκειται για χώρο δημόσιας κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση. Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για να “δέσει” η παράβαση.

Τι κρατάμε;

  • Θέση φόρτισης σημαίνει φόρτιση. Θερμικό όχημα ή ηλεκτρικό/plug-in χωρίς φόρτιση αντιμετωπίζονται ως παράβαση.

  • Πρόστιμο 30 € και αφαίρεση διπλώματος 10 ημέρες (κατηγορία Ε1-Β, όπως το παραθέτεις).

  • Νέα κλήση μετά το 3ωρο και στη συνέχεια μεταφορά οχήματος μετά το δεύτερο τρίωρο.

  • Όταν δεν αφαιρείται άμεσα το δίπλωμα, παίρνουν πινακίδες και τις παίρνεις πίσω με προσκόμιση διπλώματοςσυμφωνητικό μίσθωσης για leasing/rent a car).

  • Σε mall/supermarket ισχύει, αν υπάρχει σωστή σήμανση και ο χώρος είναι δημόσιας κυκλοφορίας στην πράξη.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Πρόσφατες Ειδήσεις