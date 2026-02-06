Νέος ΚΟΚ: Πόσο θα πληρώσεις αν παρκάρεις θερμικό αυτοκίνητο σε θέση φόρτισης; – Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά που δεν φορτίζουν;

Νέος ΚΟΚ και θέσεις φόρτισης. Πόσο είναι το πρόστιμο, για πόσες μέρες χάνεις το δίπλωμα, δεύτερη κλήση στο 3ωρο και τι γίνεται με πινακίδες.

Οι θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δεν είναι «βολικό παρκινγκ». Με τον νέο ΚΟΚ, ξεκαθαρίζεται ρητά ότι η στάση ή στάθμευση σε σημείο επαναφόρτισης επιτρέπεται μόνο όταν το όχημα φορτίζει. Αυτό ισχύει τόσο για τα θερμικά, όσο και για ηλεκτρικά και plug-in hybrid που απλώς έχουν παρκάρει χωρίς να είναι στην πρίζα.

Παρακάτω συγκεντρώνουμε τι προβλέπεται για το πρόστιμο, τις διοικητικές κυρώσεις και τι γίνεται αν η παράβαση συνεχίζεται με τις ώρες.

Οι θέσεις φόρτισης είναι μόνο για οχήματα που φορτίζουν

Σύμφωνα με όσα παραθέτει το άρθρο 38 του νέου ΚΟΚ, η στάση ή στάθμευση απαγορεύεται σε θέση ή σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με μία εξαίρεση: τα ηλεκτροκίνητα οχήματα κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους.

Με απλά λόγια:

Αν παρκάρει θερμικό (βενζίνη ή diesel) σε θέση φόρτισης, είναι παράβαση.

Αν παρκάρει ηλεκτρικό ή plug-in hybrid αλλά δεν φορτίζει, πάλι είναι παράβαση. Αυτό ισχύει και για αυτοκίνητα που φόρτιζαν, αλλά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Από την στιγμή που σταματήσει η φόρτιση, το αυτοκίνητο βρίσκεται παράνομα στη θέση.

Πόσο είναι το πρόστιμο και τι ποινή έχει;

Η συγκεκριμένη παράβαση, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και σημαίνει:

30 € χρηματικό πρόστιμο

αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες

Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο κύρωσης είτε μιλάμε για θερμικό όχημα είτε για ηλεκτρικό ή plug-in που δεν φορτίζει.

Τι γίνεται αν το αφήσεις πάνω από 3 ώρες

Υπάρχει και δεύτερο σκέλος που αφορά τη διάρκεια της παράνομης στάθμευσης.

Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης:

Βεβαιώνεται νέα παράβαση (δεύτερη κλήση), από το ίδιο ή άλλο όργανο. Μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου, προβλέπεται μεταφορά του οχήματος.

Με πρακτικούς όρους, αν κάποιος γράφτηκε και αφήσει το όχημα στη θέση φόρτισης να “κάθεται”, μπορεί να βρεθεί με δεύτερη κλήση μέσα στο ίδιο απόγευμα και στη συνέχεια με ρυμούλκηση.

Πινακίδες, άδεια και πώς τις παίρνεις πίσω

Για παραβάσεις στάθμευσης όπου προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης, πρόσεξε τα παρακάτω:

Όταν η αφαίρεση διπλώματος δεν γίνεται αμέσως και επί τόπου , τότε αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδες) .

Οι πινακίδες επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης.

Τι ισχύει για leasing ή ενοικιαζόμενο

Για μισθωμένα οχήματα (leasing ή rent a car), τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης.

Ισχύει το ίδιο σε parking mall ή supermarket;

Σημαντική σημείωση είναι ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται σε οδούς και χώρους όπου υπάρχει δημόσια κυκλοφορία, ακόμη κι αν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (υπόγειο, υπέργειο ή υπαίθριο), με ελεύθερη πρόσβαση ή με πληρωμή.

Άρα, σε ένα parking mall ή supermarket, οι κυρώσεις επιβάλλονται κανονικά μιας και πρόκειται για χώρο δημόσιας κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση. Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για να “δέσει” η παράβαση.

Τι κρατάμε;