Νέος ΚΟΚ: Τι θα πληρώσεις αν σε πιάσουν με ανασφάλιστο αυτοκίνητο το 2025;

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί για τα ποσά και τις κυρώσεις – Μέχρι και 30.000 ευρώ “καμπάνα” σε ορισμένες περιπτώσεις!

Η ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η εφαρμογή του νόμου 5113/2024 είχαν ως αποτελέσμα ένα αυστηρότερο πλαίσιο γύρω από την ασφάλιση των οχημάτων. Η ελληνική πολιτεία θέλησε να βάλει τέλος στην κυκλοφορία ανασφάλιστων αυτοκινήτων και δικύκλων, που αποτελούν κίνδυνο τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Πλέον, οι διοικητικές και οικονομικές συνέπειες για όσους αμελούν την υποχρέωση ασφάλισης, είναι πιο βαριές από ποτέ.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Τα ποσά που προβλέπονται για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι κλιμακωτά. Για τα δίκυκλα, το πρόστιμο ξεκινά από τα 250 ευρώ, ενώ για τα επιβατικά Ι.Χ. ανεβαίνει στα 500 ευρώ. Ακόμη πιο αυστηρά είναι τα μέτρα για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, όπου το πρόστιμο φτάνει τα 1.000 ευρώ.

Αυστηρότερες κυρώσεις για υποτροπή

Η ποινή αυτή αφορά την πρώτη διαπίστωση παράβασης. Αν επαναληφθεί η παράβαση ανασφάλιστου οχήματος μέσα σε τρία χρόνια, το ποσό διπλασιάζεται και παράλληλα επιβάλλεται αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων

Επίσης, στην περίπτωση πρώτης καταγραφής γίνονται διαδοχικοί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι σε διάστημα έως δώδεκα μηνών, ο οδηγός δεν έχει ασφαλίσει το όχημα του, τότε οι αρχές έχουν τη δυνατότητα για άμεσες διοικητικές κυρώσεις (αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας), μέχρι ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την απόδειξη εξόφλησης του προστίμου.

Ακινησία

Ακόμη πιο σκληρές είναι οι προβλέψεις για όσα οχήματα έχουν δηλωθεί σε ακινησία, αλλά εντοπιστούν να κυκλοφορούν ή να βρίσκονται αλλού από το δηλωμένο σημείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε πενταετία, μπορεί να φτάσει έως και τα 30.000 ευρώ, με παράλληλη αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.

Διαδικασία και δικαιώματα του οδηγού

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά και όχι μόνο από τροχονόμους στο δρόμο. Αν ο ιδιοκτήτης λάβει ειδοποίηση προστίμου, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαγραφής του προστίμου αν μέσα σε δέκα ημέρες το όχημα ασφαλιστεί κανονικά και αποδειχθεί η συμμόρφωση. Η βασική αρχή είναι σαφής: για να κυκλοφορεί νόμιμα ένα όχημα, πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ασφαλιστήριο σε ισχύ. Αν δεν υπάρχει πρόθεση χρήσης, η μόνη εναλλακτική είναι η κατάθεση πινακίδων και η δήλωση ακινησίας.

Τι κρατάμε

Το πρόστιμο για ανασφάλιστο Ι.Χ. είναι 500 ευρώ, για δίκυκλα 250 ευρώ, και για βαρέα οχήματα 1.000 ευρώ

Σε επανάληψη της παράβασης, το ποσό διπλασιάζεται και αφαιρούνται πινακίδες και άδεια

Για δηλωμένα σε ακινησία οχήματα που κυκλοφορούν παράνομα, το πρόστιμο φτάνει τις 10.000 ευρώ

Σε υποτροπή εντός πενταετίας, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 30.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Υπάρχει περιθώριο ένστασης και συμμόρφωσης μέσα σε λίγες ημέρες, ώστε να αποφευχθεί η πλήρης επιβολή της ποινής

Τα πιο φθηνά ηλεκτρικά που μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα

Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα