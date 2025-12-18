Νέος ΚΟΚ: Υπάρχει επιείκεια εάν στρίψω παράνομα και μου το έχει πει το GPS;

Έχει βάση και υπόσταση αυτή η συχνή δικαιολογία που χρησιμοποιούν οδηγοί ρίχνοντας το φταίξιμο στα συστήματα πλοήγησης;

Η χρήση GPS και εφαρμογών πλοήγησης (Google Maps, Waze κ.λπ.) έχει γίνει καθημερινότητα για τους οδηγούς. Τι συμβαίνει όμως όταν, ακολουθώντας τις οδηγίες του GPS κάνεις παράνομη στροφή ή άλλη παράβαση του ΚΟΚ;

Γιατί κάνουν λάθη τα GPS;

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όντως είναι πιθανό, ένα GPS να δίνει οδηγίες που δεν συμβαδίζουν με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τη σήμανση. Μη ενημερωμένοι χάρτες και αδυναμία παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της προσωρινής σήμανσης είναι οι κυριότεροι λόγοι για αυτό.

Βάση αυτών, μπορεί λοιπόν να βρεθείτε σε ένα σενάριο, όπου το GPS σε προτείνει να στρίψετε κάπου όπου απαγορεύεται, να μπείτε σε ένα δρόμο αντίθετης κατεύθυνσης και γενικά να σας φέρεις σε καταστάσεις που αποτελούν παραβάσεις του ΚΟΚ και μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα.

Η ευθύνη, είναι πάντα του οδηγού

Σε περίπτωση λοιπόν που βεβαιωθεί παράβαση ή τροχαίο συμβάν, το «μου το είπε το GPS», μπορεί να αποτελεί την πραγματική αιτιολογία, ωστόσο δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση ως ελαφρυντικό.

Αν και σταδιακά ανοίγει η συζήτηση για το νομικό πλαίσιο και το μερίδιο ευθύνης της τεχνολογίας, αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης και όχι την πλοήγηση. Το GPS είναι απλώς ένα βοήθημα, δεν ανήκει σε αυτά και τόσο ο ΚΟΚ όσο και οι ίδιες οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, το υπογραμμίζουν ξεκάθαρα: η ευθύνη, είναι πάντα και αποκλειστικά, του οδηγού.

Οι όροι χρήσης

Σε ότι αφορά στον ΚΟΚ, δεν υπάρχει ειδική και συγκεκριμένη αναφορά για τη χρήση του GPS, πέραν του ότι αν η υπηρεσία χρησιμοποιείται μέσω κινητού, αυτό θα πρέπει να είναι στερεωμένο σε ειδικά βάση και ο οδηγός να μην αποσπάται από τη χρήση του.

Αν τώρα κάποιος θέλει να στραφεί εναντίον των εταιρειών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες (καλή τύχη με αυτό…), είναι ο χαμένος από χέρι. Όχι γιατί πρόκειται για κολοσσούς δισεκατομυριών με νομικά τμήματα που μπορούν να πείσουν ένα δικαστήριο ότι ο ήλιος ανατέλλει στη δύση. Άλλος είναι ο λόγος.

Βλέπετε, έχουμε συνηθίσει να αποδεχόμαστε τα cookies και να πατάμε «συμφωνώ» χωρίς να δίνουμε μεγάλη σημασία στο περιεχόμενο των κειμένων στα οποία συναινούμε.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τους όρους παροχής υπηρεσιών για μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές πλοήγησης, το Google Maps. Στην παράγραφο 4 των «ψιλών γραμμάτων» που κανείς μας δεν διαβάζει, αναφέρεται καθαρά και ξάστερα αυτό:

Έχτε συμφωνήσει με αυτούς τους όρους και τους έχετε αποδεχτεί, δεν θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αλλιώς. Επομένως, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά εσάς και κανένας δεν θα δεχθεί ως δικαιολογία το «μου το είπε το GPS».

Τι κρατάμε

Είναι πιθανό τα συστήματα πλοήγησης να κάνουν λάθος

Καθυστέρηση στις ενημερώσεις είναι ο κυριότερος λόγος

Κανείς δεν αναγνωρίζει «ευθύνη» του GPS σε περίπτωση παράβασης

Η ορθή κρίση του οδηγού είναι πάντα το ζητούμενο

Οι όροι χρήσεις απαλλάσσουν πλήρως τους παρόχους υπηρεσιών πλοήγησης