Νέος ΚΟΚ – Υπερβολική ταχύτητα: Αναλυτικός πίνακας με τα όρια ανά κατηγορία δρόμου και τα πρόστιμα

Η υπερβολική ταχύτητα είναι η πιο συχνά πραγματοποιούμενη παράβαση από τους οδηγούς, είτε βεβαιώνεται με κλήση, είτε απλά περνά… στο ντούκου

Η παράβαση των ορίων ταχύτητας δεν χρειάζεται να είναι υπερβολική, και δραματικά πάνω από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο. Ακόμα και +5 χλμ./ώρα, καθιστούν ουσιαστικά τον οδηγό υπόλογο και βάση νόμου, μπορεί να υποστεί τις ανάλογες κυρώσεις.

Φυσικά, δεν υπάρχει ένα «καθολικό» όριο ταχύτητας που να ισχύει σε όλο το οδικό δίκτυο της επικράτειας. Το είδος το δρόμου αλλά και η κατηγορία του οχήματος είναι οι δύο συνισταμένες που το ορίζουν γενικά, ενώ οι σχετιζόμενες με την ταχύτητα πινακίδες σήμανσης, μπορούν να το μεταβάλλουν κατά τμήματα.

Ξεκινώντας από το είδος του δρόμου, η διάκριση γίνεται στις εξής κατηγορίες

Μονόδρομος που διέρχεται μέσα από κατοικημένες περιοχές: 30 χλμ./ώρα

Μονόδρομος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ή δρόμος διπλής κατεύθυνσης που διέρχεται μέσα από κατοικημένες περιοχές: 50 χλμ./ώρα

Οδοί ταχείας κυκλοφορίας με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ: 120 χλμ./ώρα

Σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ: 130 χλμ./ώρα

Οδικό δίκτυο που δεν υπάγεται σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες: 90 χλμ./ώρα

Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά είναι τα «γενικά» όρια βάση των κατηγοριών του οδικού δικτύου, ωστόσο δεν σημαίνει ότι αυτά ισχύουν σε όλο τους το μήκος, οι πινακίδες είναι αυτές που ορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα τμήματα τους. Μεγάλη προσοχή θέλει επίσης στο πως κατηγοριοποιείται βάση των υποδομών και της κατασκευής του ένας δρόμος, αφού μπορεί σε ένα τμήμα του να θεωρείται για παράδειγμα ταχείας κυκλοφορίας, ωστόσο αμέσως μετά, λόγω ισόπεδων διασταυρώσεων και απουσίας συγκεκριμένων στοιχείων, να «υποβιβάζεται» σε κατηγορία και να ισχύουν άλλα όρια ταχύτητας.

Πάμε τώρα να δούμε τοι πως διαμορφώνονται τα όρια, βάση κατηγορίας (ή συνδυασμού) οχήματος, εστιάζοντας στα επιβατικά αυτοκίνητα και στα δίτροχα (μοτοσυκλέτες, scooter και παπιά). Ξεκινάμε αναφέροντας ότι ανεξαρτήτως της κατηγορίας του οχήματος, το όριο μέσα σε κατοικημένες περιοχές, είναι καθολικό: 30 χλμ./ώρα σε μονόδρομους που διέρχονται μέσα από οικιστικές ζώνες και 50 χλμ./ώρα σε δρόμους δύο λωρίδων ή δρόμους διπλής κατεύθυνσης σε κατοικημένες περιοχές. Επισημαίνουμε επίσης, ότι δίτροχα της κατηγορίας AM (μέχρι 50 κ.εκ.) απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σύγχρονους αυτοκινητόδρομους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα όρια ταχύτητας εξετάζοντας τον συνδυασμό κατηγορίας δρόμου και κατηγορίας οχήματος, διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Σύγχρονοι Αυτοκινητόδρομοι Δρόμοι Ταχείας Κυκλοφορίας Υπόλοιπο Οδικό Δίκτυο Επιβατικά 130 χλμ./ώρα 110 χλμ./ώρα 90 χλμ./ώρα Επιβατικά με ελαφρύ ρυμουκλούμενο 100 χλμ./ώρα 90 χλμ./ώρα 80 χλμ./ώρα Επιβατικά με ρυμουλκούμενο 90 χλμ./ώρα 80 χλμ./ώρα 80 χλμ./ώρα Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 125+ 130 χλμ./ώρα 110 χλμ./ώρα 90 χλμ./ώρα Μοτοσυκλέτες μέχρι 125 κ.εκ. (Α1) 80 χλμ./ώρα 80 χλμ./ώρα 70 χλμ./ώρα

Ποια είναι τα πρόστιμα για υπέρβαση ταχύτητας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:

Υπέρβαση έως 20 km/h: πρόστιμο 100 ευρώ.

Υπέρβαση 20–30 km/h: πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 10 ημέρες.

Υπέρβαση άνω των 30 km/h: πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.