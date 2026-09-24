Οδηγείς στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά είναι άδεια – Μπορούν να σε γράψουν;

Η οδήγηση στη μεσαία λωρίδα όταν η δεξιά είναι ελεύθερη μπορεί να σου κοστίσει και το δίπλωμα. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και πότε δικαιολογείται η παραμονή σου εκεί.

Η μεσαία λωρίδα αποτελεί για πολλούς οδηγούς την αυτονόητη επιλογή μόλις μπουν στον αυτοκινητόδρομο. Επιλέγουν μια σταθερή ταχύτητα, ενεργοποιούν το cruise control και παραμένουν εκεί για χιλιόμετρα, ακόμη και όταν η δεξιά είναι εντελώς άδεια. Το σκεπτικό είναι συνήθως ότι αφήνουν την αριστερή ελεύθερη για όποιον θέλει να προσπεράσει, επομένως δεν ενοχλούν κανέναν. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας ακόμη λωρίδας αριστερά δεν καταργεί την υποχρέωση να κινείσαι δεξιά. Και ναι, η αδικαιολόγητη παραμονή στη μεσαία μπορεί να οδηγήσει σε βεβαίωση παράβασης, ακόμη κι αν τηρείς το όριο ταχύτητας.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τη θέση στον δρόμο

Ο γενικός κανόνας βρίσκεται στο άρθρο 20 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, Ν. 5209/2025. Ο οδηγός οφείλει να κινείται κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, ακόμη και όταν ο δρόμος είναι ελεύθερος. Σε έναν αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, αυτό σημαίνει ότι, σε συνθήκες ελεύθερης κυκλοφορίας, βασική θέση πορείας είναι η δεξιά διαθέσιμη λωρίδα. Η μεσαία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέραση ή όταν οι συνθήκες και η σήμανση δικαιολογούν την επιλογή της. Δεν αποτελεί μόνιμη θέση επειδή απλώς τη βρίσκεις πιο βολική. Αυτό δεν σημαίνει ότι οδηγούμε πάνω στη δεξιά γραμμή ή στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Παραμένουμε μέσα στα όρια της λωρίδας μας, κατά το δυνατόν στο μέσο της. Η ΛΕΑ δεν είναι κανονική λωρίδα πορείας.

Πρόστιμο 30 ευρώ και δίπλωμα για 10 ημέρες

Η παράβαση του γενικού κανόνα για τη θέση του οχήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 1, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β. Σύμφωνα με το άρθρο 108, η κύρωση είναι πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες. Το ποσό μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά η απώλεια του διπλώματος έχει σαφώς μεγαλύτερη πρακτική σημασία για όποιον χρειάζεται καθημερινά το αυτοκίνητο. Επίσης, δεν χρειάζεται να έχει προηγηθεί ατύχημα για να διαπιστωθεί η παράβαση. Υπάρχει, όμως, μια σημαντική διάκριση: η μη επιστροφή δεξιά μετά την προσπέραση ρυθμίζεται ειδικά από το άρθρο 21 παρ. 6. Η παράβαση αυτής της διάταξης εντάσσεται στην Ε2-Β, με 150 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 20 ημέρες. Συνεπώς, η ακριβής κύρωση εξαρτάται από τη συμπεριφορά που διαπιστώνεται και τη διάταξη που εφαρμόζεται.

«Πηγαίνω με το όριο, γιατί να κάνω δεξιά;»

Η τήρηση του ορίου ταχύτητας και η σωστή επιλογή λωρίδας είναι δύο διαφορετικές υποχρεώσεις. Το ότι κινείσαι με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν σου δίνει δικαίωμα να παραμένεις αδικαιολόγητα στη μεσαία ή στην αριστερή λωρίδα. Αντίστοιχα, ο οδηγός που ακολουθεί δεν δικαιούται να σε πιέζει με επικίνδυνα μικρή απόσταση ή να σε εξαναγκάζει σε απότομο ελιγμό. Η επιστροφή δεξιά γίνεται όταν είναι ασφαλής, με έλεγχο καθρεφτών και τυφλού σημείου, έγκαιρο φλας και επαρκή χώρο. Η πίεση από κάποιον πίσω δεν είναι λόγος να στριμωχτείς μπροστά από ένα φορτηγό.

Πότε μπορείς να παραμείνεις στη μεσαία

Η συνηθέστερη περίπτωση είναι η προσπέραση οχημάτων που κινούνται δεξιά. Ο ΚΟΚ επιτρέπει να παραμείνεις στη λωρίδα προσπέρασης όταν πρόκειται να προσπεράσεις περισσότερα από ένα οχήματα, αρκεί να μη δυσχεραίνεις ταχύτερα οχήματα που πλησιάζουν από πίσω. Πρακτικά, αν προσπερνάς διαδοχικά δύο κοντινά φορτηγά, δεν χρειάζεται να χωθείς στο μικρό κενό ανάμεσά τους. Αντίθετα, ένα όχημα που διακρίνεται πολύ μακριά δεν αποτελεί από μόνο του λόγο να συνεχίσεις επ’ αόριστον στη μεσαία. Μόλις ολοκληρωθεί η προσπέραση και υπάρχει ασφαλής χώρος, επιστρέφεις δεξιά. Επιπλέον, η σήμανση, οι διαγραμμίσεις, τα έργα ή ένα εμπόδιο μπορεί να επιβάλλουν διαφορετική θέση. Αν η δεξιά λωρίδα οδηγεί αποκλειστικά σε έξοδο που δεν ακολουθείς ή έχει κλείσει, επιλέγεις εγκαίρως τη λωρίδα που εξυπηρετεί νόμιμα την πορεία σου.

Τι αλλάζει όταν υπάρχει κίνηση

Η εικόνα ενός σχεδόν άδειου αυτοκινητοδρόμου δεν πρέπει να συγχέεται με την κυκλοφορία σε παράλληλους στοίχους. Το άρθρο 21 επιτρέπει αυτή τη μορφή κυκλοφορίας σε δρόμους με διαγραμμισμένες λωρίδες, τουλάχιστον δύο ανά κατεύθυνση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και τρεις εκτός αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η διαφορετική ταχύτητα των παράλληλων σειρών δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως προσπέραση. Όταν, μάλιστα, η κυκλοφορία καλύπτει όλο το διαθέσιμο πλάτος και κάθε όχημα ακολουθεί την ταχύτητα του μπροστινού του, ισχύουν αυστηρότεροι περιορισμοί στις αλλαγές λωρίδας. Οι συνεχείς ελιγμοί για να κερδίσεις λίγα μέτρα δεν αποτελούν σωστή εφαρμογή του κανόνα «κρατάμε δεξιά».

Αν κάποιος μένει στη μέση, τον περνάς από δεξιά;

Η λανθασμένη θέση του άλλου δεν σου δίνει γενική άδεια για προσπέραση από δεξιά. Ο κανόνας παραμένει η προσπέραση από αριστερά, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις και διαφορετική αντιμετώπιση της νόμιμης κίνησης σε παράλληλους στοίχους. Σε ελεύθερο δρόμο, διατηρείς ασφαλή απόσταση και προσπερνάς νόμιμα όταν υπάρχει χώρος. Αποφεύγεις την επιθετική προσέγγιση και τις απότομες αλλαγές λωρίδας. Μετά την προσπέραση, επιστρέφεις δεξιά με ασφάλεια. Η σωστή χρήση των λωρίδων κάνει την κυκλοφορία πιο προβλέψιμη. Όταν η δεξιά είναι ελεύθερη και δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεσαι αλλού, κινείσαι δεξιά, αφήνοντας χώρο για την ομαλή και ασφαλή προσπέραση.