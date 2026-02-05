Οδήγηση στη βροχή: Ποια φώτα πρέπει να ανάβουμε; – Πότε ανάβουμε τα φώτα ομίχλης

Τι ισχύει με τα DRL, τι κάνουν τα αυτόματα συστήματα και γιατί ο οδηγός πρέπει πάντα να ελέγχει και να προσαρμόζεται αναλόγως των συνθηκών

Η βροχή επηρεάζει άμεσα την ορατότητα και την ασφάλεια στον δρόμο, όχι μόνο ως προς το τι βλέπει ο οδηγός μπροστά του, αλλά και ως προς το πόσο ορατό είναι το ίδιο το όχημα στους υπόλοιπους. Παρότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν αυτόματα συστήματα φωτισμού και αισθητήρες, η σωστή χρήση των φώτων σε βροχερές συνθήκες παραμένει ζήτημα γνώσης και ελέγχου από τον οδηγό.

Πότε απαιτείται η χρήση φώτων στη βροχή

Σε βροχερό καιρό, ειδικά όταν η ένταση της βροχής μειώνει την ορατότητα ή δημιουργεί σπρέι νερού από τα προπορευόμενα οχήματα, η χρήση φώτων είναι απαραίτητη. Αυτό ισχύει τόσο σε αυτοκινητόδρομους όσο και σε επαρχιακό ή αστικό δίκτυο, όπου οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Ο φωτισμός δεν αφορά μόνο το να «βλέπουμε», αλλά κυρίως το να μας βλέπουν.

Ποια φώτα είναι η σωστή επιλογή σε βροχερές συνθήκες

Η ασφαλέστερη και ενδεδειγμένη επιλογή στη βροχή είναι τα φώτα χαμηλής σκάλας. Εξασφαλίζουν καλή ορατότητα του δρόμου χωρίς ενοχλητικές αντανακλάσεις στο βρεγμένο οδόστρωμα και χωρίς να θαμπώνουν τους άλλους οδηγούς.

Τα φώτα ημέρας (DRL) χρειάζονται προσοχή. Σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα, τα DRL ανάβουν και τα πίσω φώτα, όμως αυτό δεν ισχύει σε όλα τα μοντέλα. Υπάρχουν οχήματα όπου τα DRL λειτουργούν μόνο εμπρός, αφήνοντας το όχημα λιγότερο ορατό από πίσω σε βροχερές συνθήκες. Γι’ αυτό και τα DRL δεν μπορούν να θεωρηθούν από μόνα τους ασφαλής λύση στη βροχή χωρίς έλεγχο από τον οδηγό.

Η χρήση μεγάλης σκάλας δεν ενδείκνυται στη βροχή, καθώς το φως αντανακλάται στις σταγόνες και στο βρεγμένο οδόστρωμα, μειώνοντας τελικά την πραγματική ορατότητα.

Τι είναι τα DRL Τα DRL (Daytime Running Lights) είναι φώτα που προορίζονται για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, με στόχο να κάνει το όχημα πιο ορατό στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Δεν έχουν σχεδιαστεί για να φωτίζουν τον δρόμο, αλλά για να δηλώνουν την παρουσία του οχήματος. Ανάλογα με το μοντέλο και τη ρύθμιση του κατασκευαστή, μπορεί να λειτουργούν μόνο εμπρός ή και σε συνδυασμό με τα πίσω φώτα, γι’ αυτό και απαιτείται πάντα έλεγχος από τον οδηγό.

Πότε και πώς χρησιμοποιούμε τα φώτα ομίχλης

Τα φώτα ομίχλης δεν προορίζονται για κάθε βροχερή ημέρα. Χρησιμοποιούνται μόνο σε συνθήκες ομίχλης (προφανώς…) σε έντονη χιονόπτωση ή όταν η βροχή είναι τόσο έντονη ώστε να περιορίζει σοβαρά την ορατότητα κάτω από τα 50 μέτρα .Τα εμπρός φώτα ομίχλης, με τη χαμηλή και πλατιά δέσμη τους, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτές τις συνθήκες.

Τα πίσω φώτα ομίχλης απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Ενεργοποιούνται μόνο όταν η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να ενοχλήσουν ή να θαμπώσουν τους οδηγούς που ακολουθούν.

Τι κάνουν τα αυτόματα συστήματα φωτισμού

Πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν auto φώτα και αισθητήρες φωτεινότητας ή βροχής. Σε αρκετές περιπτώσεις, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα χαμηλής σκάλας όταν κρίνει ότι οι συνθήκες το απαιτούν.

Ωστόσο, τα αυτόματα συστήματα δεν ενεργοποιούν τα φώτα ομίχλης, καθώς η χρήση τους εξαρτάται από συνθήκες που απαιτούν ανθρώπινη κρίση. Επιπλέον, οι αισθητήρες δεν αντιλαμβάνονται πάντα σωστά τη μείωση της ορατότητας λόγω βροχής, κάτι που καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο από τον οδηγό.

Ο έλεγχος παραμένει ευθύνη του οδηγού

Ανεξάρτητα από το πόσο εξελιγμένο είναι το αυτοκίνητο, ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για τη σωστή χρήση των φώτων. Ένας απλός έλεγχος στον πίνακα οργάνων ή στον διακόπτη φώτων αρκεί για να διασφαλιστεί ότι το όχημα είναι ορατό σε όλες τις συνθήκες.

Τι κρατάμε;