Οδική ασφάλεια: Τι καλύπτει και πότε «χρεώνει»

Η οδική ασφάλεια είναι από εκείνες τις υπηρεσίες που όλοι θεωρούμε δεδομένες μέχρι να έρθει η στιγμή που πραγματικά θα τη χρειαστούμε. Τότε ξαφνικά έχει σημασία αν έχεις «βασική» κάλυψη, αν περιλαμβάνεται ρυμούλκηση ή αν το όχημα θα μεταφερθεί σε συνεργείο της επιλογής σου ή σε όποιο τύχει. Κι εκεί ξεκινούν οι παγίδες – και οι χρεώσεις.

Τι περιλαμβάνει η κλασική οδική βοήθεια

Στις περισσότερες ασφαλιστικές, η βασική οδική κάλυψη καλύπτει τα εξής:

Ρυμούλκηση σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος , συνήθως μέχρι συγκεκριμένη απόσταση ή σε συνεργαζόμενο συνεργείο.

, συνήθως μέχρι συγκεκριμένη απόσταση ή σε συνεργαζόμενο συνεργείο. Επιδιόρθωση επί τόπου , αν η ζημιά είναι απλή (π.χ. μπαταρία, λάστιχο, έλλειψη καυσίμου).

, αν η ζημιά είναι απλή (π.χ. μπαταρία, λάστιχο, έλλειψη καυσίμου). Μεταφορά οδηγού και επιβατών , αν το όχημα αδυνατεί να κινηθεί.

, αν το όχημα αδυνατεί να κινηθεί. Τηλεφωνική υποστήριξη 24/7, με δυνατότητα εντοπισμού μέσω GPS σε πιο σύγχρονα πακέτα.

Αυτή η βασική κάλυψη συνήθως περιλαμβάνεται στις περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, πολλές φορές χωρίς επιπλέον χρέωση – αρκεί να περιοριστείς στα απολύτως τυπικά. Εκεί όμως αρχίζουν τα «ψιλά γράμματα».

Πότε αρχίζουν οι χρεώσεις

Η οδική ασφάλεια μπορεί να ενεργοποιηθεί δωρεάν, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εταιρεία χρεώνει:

Μεταφορά σε συνεργείο της επιλογής σου εκτός δικτύου. Αν ζητήσεις μεταφορά στον δικό σου μάστορα, εκτός ακτίνας κάλυψης, υπάρχει πιθανότητα να πληρώσεις έξτρα χιλιόμετρα.

εκτός δικτύου. Αν ζητήσεις μεταφορά στον δικό σου μάστορα, εκτός ακτίνας κάλυψης, υπάρχει πιθανότητα να πληρώσεις έξτρα χιλιόμετρα. Δεύτερη μεταφορά για το ίδιο συμβάν. Ρυμούλκηση στο κοντινό συνεργείο γίνεται δωρεάν. Αν όμως μετά αλλάξεις γνώμη και θελήσεις άλλο συνεργείο ή μεταφορά στον τόπο κατοικίας, αυτό κοστολογείται.

Ρυμούλκηση στο κοντινό συνεργείο γίνεται δωρεάν. Αν όμως μετά αλλάξεις γνώμη και θελήσεις άλλο συνεργείο ή μεταφορά στον τόπο κατοικίας, αυτό κοστολογείται. Κλήση οδικής για λάθος ή αμέλεια , όπως άδειο ρεζερβουάρ. Κάποιες εταιρείες καλύπτουν μόνο την πρώτη φορά – από εκεί και πέρα, υπάρχει χρέωση.

, όπως άδειο ρεζερβουάρ. Κάποιες εταιρείες καλύπτουν μόνο την πρώτη φορά – από εκεί και πέρα, υπάρχει χρέωση. Βλάβη εκτός επίσημου οδικού δικτύου , δηλαδή σε χωματόδρομο ή περιοχή που δεν μπορεί να προσεγγίσει το όχημα της βοήθειας με ασφάλεια.

, δηλαδή σε χωματόδρομο ή περιοχή που δεν μπορεί να προσεγγίσει το όχημα της βοήθειας με ασφάλεια. Αυτοκίνητο χωρίς ΚΤΕΟ ή με σοβαρές τεχνικές ελλείψεις. Η οδική μπορεί να αρνηθεί ή να παρέχει υπηρεσία με επιπλέον κόστος αν το όχημα θεωρηθεί επικίνδυνο για μεταφορά.

Τι γίνεται με αυτοκίνητα εξωτερικού ή ταξίδια

Αν ταξιδεύεις εκτός Ελλάδας, ακόμη κι αν η ασφάλεια «υπόσχεται κάλυψη Ευρώπης», συνήθως η δωρεάν μεταφορά περιορίζεται σε μέγιστη απόσταση έως το πλησιέστερο συνεργείο ή σύνορο. Από εκεί και πέρα, η μεταφορά προς Ελλάδα έχει ξεχωριστό τιμολόγιο ή απαιτεί αναβαθμισμένο πακέτο «premium» οδικής.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν πρόσθετες παροχές όπως:

Διαμονή σε ξενοδοχείο για 1-2 βράδια αν το συμβάν γίνει μακριά από τον τόπο κατοικίας.

αν το συμβάν γίνει μακριά από τον τόπο κατοικίας. Όχημα αντικατάστασης, συνήθως μόνο αν επιλέξεις πιο ακριβό πακέτο.

Τι πρέπει να ελέγξεις στο συμβόλαιο

Για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις, είναι σημαντικό να ρίξεις ματιά στα εξής σημεία στο ασφαλιστήριο:

Μέγιστη απόσταση δωρεάν ρυμούλκησης και αν υπάρχει όριο χιλιομέτρων.

και αν υπάρχει όριο χιλιομέτρων. Αν καλύπτεται η αλλαγή ελαστικού επί τόπου ή απλώς ρυμουλκούν.

ή απλώς ρυμουλκούν. Αν η παροχή ισχύει και για ατύχημα αλλά και για βλάβη , καθώς κάποιες εταιρείες τα διαχωρίζουν.

, καθώς κάποιες εταιρείες τα διαχωρίζουν. Αν έχεις δικαίωμα επιλογής συνεργείου , και με τι όρους.

, και με τι όρους. Ακριβής αριθμός δωρεάν κλήσεων ανά έτος.

Η οδική ασφάλεια είναι εξαιρετικά χρήσιμη – όχι μόνο για την πραγματική βοήθεια που προσφέρει, αλλά και για την ψυχολογική ασφάλεια ότι «δεν θα μείνεις στον δρόμο». Ωστόσο, δεν είναι όλες οι καλύψεις ίδιες και οι χρεώσεις μπορούν να εμφανιστούν εκεί που δεν τις περιμένεις. Η σωστή επιλογή συμβολαίου και η γνώση των ορίων του μπορεί να σε γλιτώσει από περιττά έξοδα και νεύρα σε μια ήδη δυσάρεστη στιγμή.

Τι κρατάμε;

Η βασική οδική καλύπτει ρυμούλκηση, επί τόπου επέμβαση και μεταφορά επιβατών.

Χρέωση μπορεί να προκύψει για επιλογή συνεργείου εκτός δικτύου ή δεύτερη μεταφορά.

Σε ταξίδια εξωτερικού, η κάλυψη έχει όρια απόστασης και συχνά απαιτεί αναβάθμιση πακέτου.

Πριν υπογράψεις, έλεγξε χιλιόμετρα κάλυψης, αριθμό δωρεάν κλήσεων και όρια παροχής.

