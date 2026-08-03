Οι 388 νέες κάμερες σε γράφουν αν περάσεις με πορτοκαλί;

Οι νέες κάμερες της Αττικής έχουν σχεδιαστεί για την καταγραφή παραβιάσεων του κόκκινου σηματοδότη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το πορτοκαλί αποτελεί άδεια για επιτάχυνση.

Η εγκατάσταση των 388 νέων καμερών σε 100 επικίνδυνους κόμβους της Αττικής έχει προκαλέσει αρκετές απορίες στους οδηγούς. Μία από τις συχνότερες είναι εάν το σύστημα μπορεί να βεβαιώσει παράβαση σε κάποιον που περνά τη διασταύρωση ενώ το φανάρι δείχνει ακόμη πορτοκαλί. Η απάντηση, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, είναι ότι οι συγκεκριμένες κάμερες δεν έχουν εγκατασταθεί για να βεβαιώνουν παραβάσεις του πορτοκαλί φωτός. Ενεργοποιούνται για την ανίχνευση παραβάσεων όταν ο σηματοδότης έχει περάσει στην κόκκινη ένδειξη. Αυτό δεν αναιρεί, πάντως, την υποχρέωση του οδηγού να σταματήσει στο πορτοκαλί όταν μπορεί να το κάνει με ασφάλεια.

Πότε ενεργοποιείται η κάμερα;

Οι νέες συσκευές είναι συνδεδεμένες με τον ρυθμιστή κυκλοφορίας του φωτεινού σηματοδότη, ώστε να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο εάν το φανάρι δείχνει πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές, όταν ο σηματοδότης γίνει κόκκινος, η συσκευή περνά αυτομάτως σε κατάσταση ανίχνευσης παραβάσεων. Παράλληλα, μέσω ανάλυσης εικόνας δημιουργείται μία εικονική γραμμή στάσης, η οποία αντιστοιχεί στη λευκή γραμμή πριν από τη διασταύρωση.

Για να δημιουργηθεί φάκελος παράβασης πρέπει να συντρέχουν δύο στοιχεία: Ο σηματοδότης να βρίσκεται σε κόκκινη φάση και το όχημα να διασχίσει τη γραμμή στάσης. Η κάμερα καταγράφει το πίσω μέρος του οχήματος και διαβάζει την πινακίδα κυκλοφορίας. Για κάθε περιστατικό αποθηκεύονται διαδοχικές φωτογραφίες πριν και μετά τη γραμμή στάσης, εικόνες αναγνώρισης πινακίδας και βίντεο Full HD διάρκειας 20 δευτερολέπτων. Καταγράφεται επίσης πόσος χρόνος είχε περάσει από τη στιγμή που άναψε το κόκκινο.

Τι γίνεται αν περάσεις τη γραμμή με πορτοκαλί;

Εφόσον το όχημα έχει περάσει τη γραμμή στάσης όσο ο σηματοδότης εξακολουθεί να δείχνει πορτοκαλί, δεν προκύπτει παράβαση κόκκινου, ακόμη και αν το φανάρι αλλάξει χρώμα ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται ήδη μέσα στη διασταύρωση. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι πότε βγήκε το όχημα από τον κόμβο, αλλά τι ένδειξη είχε ο σηματοδότης όταν διέσχισε τη γραμμή στάσης. Αντίθετα, εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται πριν από τη γραμμή όταν ανάψει το κόκκινο και στη συνέχεια την περάσει, το σύστημα μπορεί να καταγράψει κανονικά την παράβαση. Οι κάμερες θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και προορίζονται αποκλειστικά για παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη.

Υπάρχει περίοδος χάριτος;

Οι τεχνικές προδιαγραφές προβλέπουν ότι κάθε συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί με καθυστέρηση ανίχνευσης από μηδέν έως και τρία δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του κόκκινου. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έχει προβλεφθεί ώστε ένας οδηγός που περνά οριακά τη γραμμή τη στιγμή της αλλαγής του σηματοδότη να μπορεί, ανάλογα με τη ρύθμιση, να μη χαρακτηριστεί αυτομάτως παραβάτης. Υπάρχει επίσης παράμετρος «ελάχιστου χρόνου κόκκινου», μέσω της οποίας οριακά περιστατικά μπορούν να ταξινομούνται ως μη κανονικές παραβάσεις. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έχει ανακοινωθεί επίσημη περίοδος χάριτος τριών δευτερολέπτων. Οι προδιαγραφές περιγράφουν τις δυνατότητες του συστήματος, αλλά η τελική επιχειρησιακή ρύθμιση κάθε κάμερας δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο οδηγός δεν πρέπει επομένως να υπολογίζει ότι μπορεί να περάσει για ένα ή δύο δευτερόλεπτα μετά το κόκκινο χωρίς συνέπειες.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας χρησιμοποιεί τον όρο σταθερό κίτρινο φως. Όταν ανάψει, ο οδηγός οφείλει να σταματήσει πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας, όπως ακριβώς και στο κόκκινο. Η μοναδική εξαίρεση αφορά την περίπτωση κατά την οποία το όχημα βρίσκεται τόσο κοντά στον σηματοδότη, ώστε να μην μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας, προκειμένου να αποφευχθεί το απότομο και επικίνδυνο φρενάρισμα. Επομένως, το πορτοκαλί δεν σημαίνει «πρόλαβε να περάσεις». Αποτελεί εντολή στάσης, εκτός αν η ασφαλής ακινητοποίηση δεν είναι πλέον εφικτή. Η παράβαση του σταθερού κίτρινου σηματοδότη κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, για την οποία προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ. Οι 388 συγκεκριμένες κάμερες δεν έχουν σχεδιαστεί για την αυτόματη βεβαίωσή της, μπορεί όμως να διαπιστωθεί από αστυνομικό όργανο.

Πολύ ακριβότερη η παραβίαση του κόκκινου

Η παραβίαση του σταθερού κόκκινου σηματοδότη αποτελεί πολύ σοβαρότερη παράβαση. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Το ασφαλές συμπέρασμα είναι απλό: η κάμερα δεν σε γράφει επειδή πέρασες τη γραμμή με πορτοκαλί, αλλά μπορεί να σε καταγράψει εάν η γραμμή διασχιστεί αφού έχει ανάψει το κόκκινο. Ο οδηγός, πάντως, οφείλει ήδη από την εμφάνιση του πορτοκαλί να σταματήσει, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει ομαλά και με ασφάλεια.