Οι «κλασικές» δικαιολογίες που λέμε στην Τροχαία — και τι να κάνουμε αντί γι’ αυτές

Οι πιο συχνές δικαιολογίες των οδηγών. Δες γιατί δεν «πιάνουν» και ποια είναι η σωστή στάση στον έλεγχο και στην καθημερινή οδήγηση.
Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν βρεθεί σε δύσκολη στιγμή στον δρόμο. Πίεση χρόνου, απροσεξία, κακή εκτίμηση. Οι παραβάσεις συμβαίνουν, όμως καμία δικαιολογία δεν μειώνει τον κίνδυνο ούτε ανατρέπει την αντικειμενική πραγματικότητα. Η ευθύνη για τον χειρισμό του οχήματος είναι εξ ολοκλήρου του οδηγού. Η σωστή στάση είναι πρόληψη, ψυχραιμία και ανάληψη ευθύνης.
Οι συχνότερες δικαιολογίες — και γιατί δεν «στέκουν»
-
«Ήπια μόνο ένα ποτηράκι.»
Η ανοχή στο αλκοόλ διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμη και μικρή ποσότητα επηρεάζει αντίληψη και χρόνο αντίδρασης. Η ασφάλεια δεν μετριέται σε ποτηράκια.
Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; – Δες τι σε περιμένει σύμφωνα με τον ΚΟΚ
-
«Το GPS μού είπε να στρίψω.»
Η πλοήγηση είναι βοήθημα. Υπερισχύουν πάντα οι πινακίδες και ο ΚΟΚ. Αν η ένδειξη του GPS συγκρούεται με τη σήμανση, ακολουθείς τον δρόμο.
-
«Πέρασα με πορτοκαλί.»
Το κίτρινο σημαίνει προετοιμάζομαι να σταματήσω με ασφάλεια, όχι επιτάχυνση για να «προλάβω». Η βιασύνη εδώ είναι συχνή αιτία συγκρούσεων.
-
«Δεν είδα την πινακίδα.»
Η άγνοια ή η αμέλεια δεν αναιρεί την υποχρέωση συμμόρφωσης. Η προσοχή στο περιβάλλον οδήγησης είναι βασικό στοιχείο δεξιότητας.
-
«Παρκάρω για δύο λεπτά, άφησα χαρτάκι με τηλέφωνο.»
Η παράνομη στάθμευση παραμένει παράνομη, ακόμη κι αν είναι «στιγμιαία». Εμποδίζει ορατότητα και ροή, αυξάνοντας τον κίνδυνο για όλους.
-
«Μίλησα στο τηλέφωνο μόνο για ένα δευτερόλεπτο.»
Η διάσπαση προσοχής λειτουργεί σαν «τυφλό σημείο» στον εγκέφαλο. Hands-free ή καθόλου — και ιδανικά, στάση σε ασφαλές σημείο αν χρειάζεται.
Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;
-
«Έτρεχα γιατί άργησα.»
Ο δρόμος δεν «πληρώνει» την καθυστέρηση. Ο προγραμματισμός της διαδρομής είναι ευθύνη του οδηγού· η υπερβολική ταχύτητα αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο.
-
«Όλοι έτσι οδηγούν εδώ.»
Η «κουλτούρα» του δρόμου δεν αποτελεί κριτήριο νομιμότητας ούτε ασφάλειας. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει την αλλαγή.
-
«Το παιδί δεν ήθελε κάθισμα/ζώνη.»
Η ασφάλεια παιδιών δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η σωστή συγκράτηση σώζει ζωές — είναι υποχρέωση, όχι επιλογή.
-
«Δεν υπήρχε κίνηση, γι’ αυτό πέρασα/έστριψα/γύρισα ανάποδα.»
Οι κανόνες υπάρχουν για όλες τις ώρες. Οι σπάνιες συνθήκες είναι που «εκπαιδεύουν» τις κακές συνήθειες.
Τι να κάνεις όταν σε σταματήσει η Τροχαία
-
Σταμάτα με ασφάλεια και άναψε αλάρμ όπου χρειάζεται.
-
Μίλα καθαρά και ψύχραιμα. Ακολούθησε τις οδηγίες χωρίς αντιδικία.
-
Έγγραφα έτοιμα (άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια, ΚΤΕΟ). Η τάξη μειώνει την ένταση.
-
Ανάληψη ευθύνης. Μια απλή, ειλικρινής φράση («Δεν πρόσεξα, έχετε δίκιο») αποφορτίζει την κατάσταση πολύ περισσότερο από δικαιολογίες.
-
Κατέγραψε το συμβάν για προσωπικό αρχείο (ημερομηνία, σημείο, λόγος ελέγχου).
Πώς να μη φτάνεις στη «δικαιολογία»: πρακτικό πλάνο
-
Χρόνος: φύγε νωρίτερα κατά 10–15 λεπτά. Η πίεση χρόνου γεννά τις κακές αποφάσεις.
-
Αλκοόλ: όρισε συνοδηγό-οδηγό ή πάρε ταξί/ΜΜΜ.
-
Τηλέφωνο: λειτουργία «Μην ενοχλείτε στην οδήγηση» ή σύνδεση CarPlay/Android Auto.
-
Πλοήγηση: ρίξε μια ματιά στη διαδρομή πριν ξεκινήσεις. Η πινακίδα υπερισχύει.
-
Στάθμευση: χρησιμοποίησε νόμιμους χώρους/πάρκινγκ. Τα «δυο λεπτά» γίνονται συνήθεια.
-
Ρουτίνα check: ζώνες/παιδικό κάθισμα, ρυθμίσεις καθισμάτων/καθρεφτών.
Μικροί μύθοι που μας εκθέτουν
-
«Αν δεν υπάρχει τροχονόμος/κάμερα, δεν τρέχει τίποτα.» → Τρέχει: ρίσκο ατυχήματος.
-
«Το πορτοκαλί είναι… προαιρετικό.» → Όχι: είναι προειδοποίηση στάσης.
-
«Με λίγες γουλιές είμαι οκ.» → Όχι: ο εγκέφαλος δεν «μετρά» ποσοστά, επηρεάζεται άμεσα.
Η αλλαγή νοοτροπίας είναι δεξιότητα
Το να αναγνωρίζεις το λάθος και να το διορθώνεις είναι ικανότητα οδηγού, όχι αδυναμία. Η οδική ασφάλεια δεν χρειάζεται τέλειους ανθρώπους — χρειάζεται συνεπείς, προσεκτικούς και ειλικρινείς οδηγούς.
Τι κρατάμε;
-
Καμία δικαιολογία δεν μειώνει τον κίνδυνο ούτε ακυρώνει την παράβαση.
-
Η σήμανση και ο ΚΟΚ υπερισχύουν κάθε συσκευής ή «συνήθειας».
-
Ειλικρίνεια και ψυχραιμία στον έλεγχο, όχι αντιδικία.
-
Πρόληψη με μικρές ρουτίνες: χρόνος, πλοήγηση, τηλέφωνο, στάθμευση.
-
Η νοοτροπία αλλάζει με σταθερές επιλογές — και αυτό κάνει τους δρόμους ασφαλέστερους.