Οι «κλασικές» δικαιολογίες που λέμε στην Τροχαία — και τι να κάνουμε αντί γι’ αυτές

Οι πιο συχνές δικαιολογίες των οδηγών. Δες γιατί δεν «πιάνουν» και ποια είναι η σωστή στάση στον έλεγχο και στην καθημερινή οδήγηση.

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν βρεθεί σε δύσκολη στιγμή στον δρόμο. Πίεση χρόνου, απροσεξία, κακή εκτίμηση. Οι παραβάσεις συμβαίνουν, όμως καμία δικαιολογία δεν μειώνει τον κίνδυνο ούτε ανατρέπει την αντικειμενική πραγματικότητα. Η ευθύνη για τον χειρισμό του οχήματος είναι εξ ολοκλήρου του οδηγού. Η σωστή στάση είναι πρόληψη, ψυχραιμία και ανάληψη ευθύνης.

Οι συχνότερες δικαιολογίες — και γιατί δεν «στέκουν»

Τι να κάνεις όταν σε σταματήσει η Τροχαία

Σταμάτα με ασφάλεια και άναψε αλάρμ όπου χρειάζεται.

Μίλα καθαρά και ψύχραιμα. Ακολούθησε τις οδηγίες χωρίς αντιδικία.

Έγγραφα έτοιμα (άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια, ΚΤΕΟ). Η τάξη μειώνει την ένταση.

Ανάληψη ευθύνης. Μια απλή, ειλικρινής φράση («Δεν πρόσεξα, έχετε δίκιο») αποφορτίζει την κατάσταση πολύ περισσότερο από δικαιολογίες.

Κατέγραψε το συμβάν για προσωπικό αρχείο (ημερομηνία, σημείο, λόγος ελέγχου).

Πώς να μη φτάνεις στη «δικαιολογία»: πρακτικό πλάνο

Χρόνος: φύγε νωρίτερα κατά 10–15 λεπτά. Η πίεση χρόνου γεννά τις κακές αποφάσεις.

Αλκοόλ: όρισε συνοδηγό-οδηγό ή πάρε ταξί/ΜΜΜ.

Τηλέφωνο: λειτουργία «Μην ενοχλείτε στην οδήγηση» ή σύνδεση CarPlay/Android Auto.

Πλοήγηση: ρίξε μια ματιά στη διαδρομή πριν ξεκινήσεις. Η πινακίδα υπερισχύει .

Στάθμευση: χρησιμοποίησε νόμιμους χώρους/πάρκινγκ. Τα «δυο λεπτά» γίνονται συνήθεια.

Ρουτίνα check: ζώνες/παιδικό κάθισμα, ρυθμίσεις καθισμάτων/καθρεφτών.

Μικροί μύθοι που μας εκθέτουν

«Αν δεν υπάρχει τροχονόμος/κάμερα, δεν τρέχει τίποτα.» → Τρέχει: ρίσκο ατυχήματος.

«Το πορτοκαλί είναι… προαιρετικό.» → Όχι: είναι προειδοποίηση στάσης.

«Με λίγες γουλιές είμαι οκ.» → Όχι: ο εγκέφαλος δεν «μετρά» ποσοστά, επηρεάζεται άμεσα.

Η αλλαγή νοοτροπίας είναι δεξιότητα

Το να αναγνωρίζεις το λάθος και να το διορθώνεις είναι ικανότητα οδηγού, όχι αδυναμία. Η οδική ασφάλεια δεν χρειάζεται τέλειους ανθρώπους — χρειάζεται συνεπείς, προσεκτικούς και ειλικρινείς οδηγούς.

Τι κρατάμε;