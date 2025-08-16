Οι λακκούβες στους ελληνικούς δρόμους: Ζημιές, κίνδυνοι και πώς να αποζημιωθείς

Οι λακκούβες προκαλούν σοβαρές ζημιές σε ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις και εξάτμιση. Δες τι πρέπει να προσέχεις και πώς να διεκδικήσεις αποζημίωση από τον Δήμο ή την Περιφέρεια.

Το ελληνικό οδικό δίκτυο είναι γεμάτο λακκούβες, ρωγμές και καθιζήσεις που προκαλούν σοβαρές ζημιές.

Συνηθέστερες βλάβες: ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, εξάτμιση και προφυλακτήρες .

Υπάρχει αστική ευθύνη Δήμων και Περιφερειών για κακοτεχνίες του οδοστρώματος.

Η αποζημίωση απαιτεί βεβαίωση από την Τροχαία ή οδική βοήθεια και υποβολή φακέλου στην αρμόδια αρχή.

Ένα χρόνιο πρόβλημα στους ελληνικούς δρόμους

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ελλάδα είναι οι λακκούβες.

Τρύπες, μπαλώματα, καθιζήσεις, ρωγμές, αυλακώσεις και κυματισμοί συνθέτουν ένα επικίνδυνο τοπίο που απειλεί οχήματα και ασφάλεια.

Οι λακκούβες δημιουργούνται από ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές, τις καιρικές συνθήκες, αλλά και από την πρόχειρη ή κακή επισκευή του δρόμου. Μια μικρή ρωγμή, αν μείνει χωρίς συντήρηση, μπορεί με τον χρόνο και την εισχώρηση νερού να εξελιχθεί σε μεγάλο και επικίνδυνο άνοιγμα.

Τι ζημιές μπορεί να προκαλέσει μια λακκούβα

Ζημιά στα ελαστικά

Τα ελαστικά είναι η συνηθέστερη ζημιά. Ένα χτύπημα μπορεί να προκαλέσει πλευρικό εξόγκωμα ή τρύπα, ειδικά αν η ταχύτητα είναι μεγάλη.

Αν διαπιστωθεί ζημιά στο πλευρικό πέλμα, η επισκευή δεν είναι δυνατή και απαιτείται αλλαγή του ελαστικού – συνήθως και των δύο στον ίδιο άξονα.

Ζάντες

Οι ζάντες αλουμινίου είναι ευάλωτες σε ρωγμές μετά από δυνατό χτύπημα. Κάποιες ζημιές μπορούν να επισκευαστούν, αλλά συχνά απαιτείται αντικατάσταση.

Σύστημα διεύθυνσης και αναρτήσεις

Αν μετά το χτύπημα το όχημα τραβάει δεξιά ή αριστερά, μπορεί να έχει προκληθεί βλάβη στην ευθυγράμμιση, το σύστημα διεύθυνσης ή τις αναρτήσεις.

Η λύση μπορεί να είναι από μια απλή ευθυγράμμιση μέχρι αλλαγή ελατηρίων ή αμορτισέρ.

Εξάτμιση

Οι βαθιές λακκούβες μπορεί να προκαλέσουν τρύπες ή βαθουλώματα σε σωληνώσεις και καταλύτη. Αυτό οδηγεί σε απώλεια ισχύος και διαρροή βλαβερών αερίων, γι’ αυτό απαιτείται άμεση επισκευή.

Φανοποιία

Τα χαμηλά αυτοκίνητα κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς μια λακκούβα μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε προφυλακτήρες και κάτω μέρη αμαξώματος.

Αν και η ζημιά είναι κυρίως αισθητική, το κόστος επισκευής δεν είναι αμελητέο.

Πώς μπορείς να αποζημιωθείς

Η αστική ευθύνη των Δήμων και Περιφερειών καλύπτει και τις ζημιές από κακοτεχνίες στο οδόστρωμα.

Βήμα 1:

Ειδοποίησε άμεσα την Τροχαία για να καταγράψει το περιστατικό και να εκδώσει βεβαίωση φθοράς. Εναλλακτικά, οι ιδιωτικές οδικές βοήθειες εκδίδουν βεβαίωση για τους συνδρομητές τους.

Βήμα 2:

Στείλε τη βεβαίωση μαζί με το τιμολόγιο επισκευής ή το ενδεικτικό κόστος στην αρμόδια υπηρεσία (Περιφέρεια, Δήμος, Κοινότητα) για να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης.

Αν υπάρχει αμφιβολία για την αρμοδιότητα, μπορείς να απευθυνθείς στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τι κρατάμε;

Οι λακκούβες αποτελούν σοβαρό και διαρκές πρόβλημα για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.

Προκαλούν ζημιές σε ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, εξάτμιση και φανοποιία .

Η αποζημίωση είναι εφικτή, αλλά απαιτεί άμεση καταγραφή από την Τροχαία και υποβολή δικαιολογητικών.

Η διεκδίκηση από τους οδηγούς μπορεί να πιέσει τους Δήμους και τις Περιφέρειες να επιδιορθώσουν τις κακοτεχνίες.

