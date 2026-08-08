Οι νέες κάμερες γράφουν και από την αντίθετη κατεύθυνση;

Όταν οι κάμερες βρίσκονται στην απέναντι πλευρά της διασταύρωσης μπορεί πράγματι να ελέγχει το δικό σου ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε κάμερα καταγράφει αυτομάτως και τις δύο κατευθύνσεις.

Η εγκατάσταση των 388 νέων καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στην Αττική έχει ολοκληρωθεί, με τον εξοπλισμό να έχει τοποθετηθεί σε μεγάλους και πολυσύχναστους οδικούς κόμβους. Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και έχουν σχεδιαστεί για να καταγράφουν αποκλειστικά την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα των οδηγών είναι αν μια κάμερα που βλέπουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου μπορεί να καταγράφει και το δικό τους αυτοκίνητο. Η σύντομη απάντηση είναι ναι, μπορεί, εφόσον έχει τοποθετηθεί και ρυθμιστεί για να ελέγχει τη συγκεκριμένη προσέγγιση της διασταύρωσης.

Η θέση της κάμερας δεν δείχνει ποιο ρεύμα ελέγχει

Το βασικό λάθος που κάνουν πολλοί οδηγοί είναι ότι ταυτίζουν τη θέση της κάμερας με την κατεύθυνση που αυτή παρακολουθεί. Μια κάμερα μπορεί να βρίσκεται πάνω σε ιστό ή σε φωτεινό σηματοδότη στην απέναντι πλευρά του κόμβου, έχοντας όμως τον φακό της στραμμένο προς τα οχήματα που πλησιάζουν από τη δική μας κατεύθυνση. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η συγκεκριμένη θέση προσφέρει καλύτερη εικόνα της πινακίδας, της γραμμής διακοπής και της πορείας του οχήματος. Αντίστοιχα, μια κάμερα τοποθετημένη δίπλα στο δικό μας ρεύμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ελέγχει εμάς. Μπορεί να παρακολουθεί διαφορετικό κλάδο του κόμβου, μια στροφή ή άλλη λωρίδα κυκλοφορίας. Επομένως, ο κανόνας «η κάμερα είναι απέναντι, άρα δεν με γράφει» δεν ισχύει. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι πού βρίσκεται το κουτί της κάμερας, αλλά ποιο είναι το οπτικό της πεδίο και για ποια κατεύθυνση έχει ρυθμιστεί.

Μία κάμερα μπορεί να γράφει και τα δύο ρεύματα;

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας που να ισχύει για κάθε εγκατάσταση.

Οι συγκεκριμένες κάμερες δεν λειτουργούν σαν απλές κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν γενικά ό,τι συμβαίνει σε μια διασταύρωση. Για να βεβαιωθεί μια παράβαση, το σύστημα πρέπει να συνδέσει με σαφήνεια το όχημα, την πινακίδα του, την πορεία που ακολουθεί, τη γραμμή διακοπής και την ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάθε σημείο ελέγχου είναι επομένως ρυθμισμένο για συγκεκριμένες λωρίδες, προσεγγίσεις ή κινήσεις μέσα στον κόμβο. Μια κάμερα μπορεί να καλύπτει περισσότερες από μία λωρίδες της ίδιας κατεύθυνσης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχει υποχρεωτικά και το απέναντι ρεύμα. Σε μια μεγάλη διασταύρωση είναι πιθανό να υπάρχει έλεγχος και προς τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις, αλλά η κάλυψη συνήθως επιτυγχάνεται με περισσότερες κάμερες ή διαφορετικά σημεία λήψης. Με άλλα λόγια, μπορεί να ελέγχονται και τα δύο ρεύματα, χωρίς να σημαίνει ότι μία μοναδική κάμερα «βλέπει παντού».

Μπορούν να σε φωτογραφίσουν από μπροστά;

Ναι, τεχνικά είναι απολύτως δυνατό.

Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι νέες κάμερες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως ορισμένες παλαιότερες σταθερές κάμερες ταχύτητας, οι οποίες φωτογράφιζαν κυρίως το πίσω μέρος του οχήματος. Ανάλογα με τη διάταξη του εξοπλισμού, το όχημα μπορεί να καταγράφεται κατά την προσέγγιση, τη στιγμή που περνά τη γραμμή διακοπής ή αφού εισέλθει στη διασταύρωση. Αυτό που ενδιαφέρει το σύστημα είναι να αποτυπώνεται με σαφήνεια ολόκληρη η εξέλιξη της παράβασης και όχι απλώς μια φωτογραφία της πινακίδας. Για κάθε περιστατικό προβλέπεται η δημιουργία πλήρους αποδεικτικού υλικού υψηλής ευκρίνειας, το οποίο περιλαμβάνει έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο. Το υλικό αποστέλλεται στο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης και στην Ελληνική Αστυνομία, ώστε η παράβαση να ελέγχεται πριν βεβαιωθεί. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδική επεξεργασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών.

Πώς αποδεικνύεται ότι πέρασες με κόκκινο;

Η παρουσία ενός αυτοκινήτου μέσα στη διασταύρωση ενώ το φανάρι είναι κόκκινο δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει παραβίαση. Το κρίσιμο σημείο είναι η στιγμή κατά την οποία το όχημα πέρασε τη γραμμή όπου όφειλε να σταματήσει. Για να βεβαιωθεί η παράβαση πρέπει να προκύπτει ότι το αυτοκίνητο διέσχισε τη γραμμή διακοπής αφού ο σηματοδότης είχε ήδη ανάψει κόκκινος. Ένα όχημα μπορεί, για παράδειγμα, να έχει εισέλθει νόμιμα στη διασταύρωση με πράσινο και να βρίσκεται ακόμη μέσα σε αυτή όταν αλλάξει η ένδειξη του σηματοδότη. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει παραβιάσει το κόκκινο, αφού πέρασε το σημείο ελέγχου νωρίτερα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται διαδοχικές φωτογραφίες και βίντεο. Το σύστημα πρέπει να αποτυπώνει τη χρονική ακολουθία και να συνδέει την κίνηση του οχήματος με την ένδειξη του αντίστοιχου σηματοδότη.

Οι 388 κάμερες δεν καταγράφουν όλες τις παραβάσεις

Ο όρος «έξυπνες κάμερες» χρησιμοποιείται συχνά γενικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι κάθε νέο σύστημα μπορεί να καταγράφει ταχύτητα, κινητό, ζώνη, κράνος και κόκκινο ταυτόχρονα. Οι συγκεκριμένες 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής έχουν διαφορετική και απολύτως συγκεκριμένη αποστολή: την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη. Δεν έχουν ανακοινωθεί ως κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή εντοπισμού χρήσης κινητού και μη χρήσης ζώνης ή κράνους. Δεν πρέπει, λοιπόν, να συγχέονται με άλλα συστήματα αυτοματοποιημένης επιτήρησης που ενδέχεται να τοποθετηθούν ή να λειτουργούν σε διαφορετικά σημεία του οδικού δικτύου.

Αν η κάμερα φαίνεται να «κοιτάζει ανάποδα», είμαι ασφαλής;

Όχι απαραίτητα.

Η κατεύθυνση προς την οποία φαίνεται να κοιτάζει η κάμερα από το επίπεδο του δρόμου μπορεί να είναι παραπλανητική. Ο φακός διαθέτει συγκεκριμένη γωνία λήψης, ενώ σε έναν μεγάλο κόμβο μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι αισθητήρες ή σημεία καταγραφής από όσα αντιλαμβάνεται ένας οδηγός περνώντας. Επιπλέον, το γεγονός ότι βλέπουμε μία μόνο συσκευή δεν σημαίνει ότι αυτή αποτελεί και το μοναδικό σημείο ελέγχου της διασταύρωσης. Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι κατανεμημένος σε διαφορετικούς ιστούς, σηματοδότες και προσεγγίσεις. Το ασφαλέστερο είναι να θεωρούμε ότι, εφόσον ένας κόμβος διαθέτει σύστημα καταγραφής, κάθε ελεγχόμενη κατεύθυνση μπορεί να καλύπτεται, ανεξάρτητα από το αν ο οδηγός βλέπει καθαρά την κάμερα.

Βαρύ το πρόστιμο για το κόκκινο

Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη αποτελεί μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις του ΚΟΚ. Για την πρώτη παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, ενώ σε περίπτωση υποτροπής οι οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες. Είναι επομένως μάλλον κακή ιδέα να προσπαθεί ένας οδηγός να μαντέψει αν μια κάμερα τον «πιάνει» ή αν είναι στραμμένη προς διαφορετική κατεύθυνση.

Τι πρέπει τελικά να θυμόμαστε

Μια κάμερα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου μπορεί πράγματι να καταγράφει τη δική μας κατεύθυνση, εφόσον αυτή είναι η προσέγγιση για την οποία έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένη κάμερα ελέγχει αυτόματα και τα δύο αντίθετα ρεύματα. Σε μεγάλους κόμβους η κάλυψη διαφορετικών κατευθύνσεων πραγματοποιείται συνήθως με περισσότερα σημεία καταγραφής, καθένα από τα οποία συνδέεται με συγκεκριμένες λωρίδες και σηματοδότες. Με απλά λόγια: μην κρίνεις από την πλευρά στην οποία βρίσκεται η κάμερα ή από το πού φαίνεται να κοιτάζει. Αν υπάρχει σύστημα καταγραφής στον κόμβο, οδήγησε σαν να ελέγχεται ολόκληρη η διασταύρωση.