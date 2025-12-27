quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ομίχλη: Ποια είναι η σωστή χρήση των φώτων

ΣΑΒΒΑΤΟ | 27.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
omichli-poia-einai-i-sosti-chrisi-ton-foton-787572

Η ομίχλη αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα στην οδήγηση, με την μειωμένη ορατότητα να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων – Η σωστή χρήση των φώτων του οχήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια

Τι είναι η ομίχλη και γιατί είναι επικίνδυνη

Η ομίχλη είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται κατά τόπους έντονα στην Ελλάδα, ενώ συγκεκριμένες συνθήκες, ειδικά την άνοιξη, μπορεί να καταστήσουν δυνατή την εμφάνιση της, σε όλη την επικράτεια. Η ομίχλη επί της ουσίας είναι πολύ μικρά και ελαφρά σταγονίδια νερού και όχι υδρατμοί. Λόγω του μικρού τους βάρους, τα σταγονίδια αυτά, πέφτουν πολύ αργά προς το έδαφος και η παραμικρή ανάδευση του αέρα, τα κρατά  αιωρούμενα, κοντά στο έδαφος.

Προφανώς, όσο αυξάνεται η πυκνότητα αυτών των μικροσκοπικών σταγονιδίων, τόσο μειώνεται η ορατότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κορεσμός είναι τόσο μεγάλος, που πραγματικά δεν διακρίνεται τίποτα ακόμα και σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Όταν η ορατότητα μειώνεται  κάτω από τα 50 μέτρα, η ομίχλη χαρακτηρίζεται πυκνή και είναι άκρως επικίνδυνη για την κυκλοφορία.  Το θέμα δεν είναι ότι ο «οπτικός ορίζοντας» περιορίζεται σε αυτή την απόσταση μόνο, είναι ότι τα σχήματα των άλλων οχημάτων γίνονται ασαφή και τα σημεία αναφοράς που οι οδηγοί χρησιμοποιούν για έχουν αντίληψη χώρου και ταχύτητας δεν φαίνονται.

Ποια φώτα πρέπει να χρησιμοποιούμε

Σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας λοιπόν, χρησιμοποιούμε τα φώτα ομίχλης. Βάση του νόμου, κάθε αυτοκίνητο πρέπει να φέρει υποχρεωτικά πίσω φως ομίχλης και προφανώς αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την βελτίωση της ορατότητας του οδηγού. Είναι ένα μέσο για να γίνουμε διακριτοί στα οχήματα που έρχονται από πίσω μας, καθότι τα ατυχήματα που συμβαίνουν πιο συχνά σε συνθήκες ομίχλης, είναι οι καραμπόλες.

Τα μπροστινά φώτα ομίχλης, είναι χαμηλά τοποθετημένα στον προφυλακτήρα για να φωτίζουν το δρόμο χωρίς να αντανακλάται το φως στην ομίχλη και να τυφλώνει τον οδηγό.

1. Φώτα πορείας (μεσαία φώτα)

Τα μεσαία φώτα είναι η βασική και σωστή επιλογή στην ομίχλη. Παρέχουν επαρκή φωτισμό του δρόμου χωρίς να «επιστρέφει» το φως στα μάτια του οδηγού μέσω των σταγονιδίων της ομίχλης.

2. Φώτα ομίχλης (μπροστινά και πίσω)

Τα φώτα ομίχλης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τέτοιες συνθήκες. Τα μπροστινά φώτα ομίχλης, τα οποία αποτελούν συνήθως προαιρετικό εξοπλισμό και δεν προβλέπονται από το νόμο φωτίζουν χαμηλά και πλατιά το οδόστρωμα, βελτιώνοντας την ορατότητα κοντά στο όχημα. Η δέσμη φωτός που εκπέμπουν είναι πλατιά και χαμηλή, ώστε να «κόβει» κάτω από την ομίχλη και να φωτίζει τις άκρες του δρόμου, ενώ έχουν πιο κίτρινο ή πιο «θερμό» φως για καλύτερη διείσδυση στην ομίχλη. Αυτό που προσφέρουν, είναι ένα σημείο αναφοράς για τον οδηγό, δηλαδή τις άκρες του δρόμου και τις διαγραμμίσεις.

Τα πίσω φώτα ομίχλης βοηθούν τους οδηγούς που ακολουθούν να αντιληφθούν την παρουσία του οχήματός σας, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η ορατότητα είναι πραγματικά περιορισμένη, καθώς είναι ιδιαίτερα έντονα.

Ποια φώτα πρέπει να αποφεύγουμε

Μεγάλα φώτα

Η χρήση των μεγάλων φώτων στην ομίχλη είναι λανθασμένη. Το έντονο φως αντανακλάται στα σταγονίδια της ομίχλης και μειώνει ακόμη περισσότερο την ορατότητα, «τυφλώνοντας» τον οδηγό αντί να τον βοηθά.

Μεγάλη προσοχή θέλει και στο πότε ανάβουμε τα φώτα ομίχλης, καθώς άσκοπη χρήση τους, επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 80 €.

Συμπληρωματικές συμβουλές ασφάλειας

  • Μειώστε την ταχύτητά σας και διατηρήστε μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
  • Αποφύγετε απότομους ελιγμούς και φρεναρίσματα.
  • Χρησιμοποιήστε τον εξαερισμό ή τον αποθάμπωτηρα για να μην θολώνουν τα τζάμια.
  • Αν η ομίχλη είναι εξαιρετικά πυκνή, προτιμήστε να σταματήσετε σε ασφαλές σημείο μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες.

 

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ομίχλη#Φώτα Ομίχλης
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

dystychima-egnatias-pote-anavoume-to-piso-fos-omichlis-756676

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

16.04.2025

Δυστύχημα Εγνατίας: Πότε ανάβουμε το πίσω φως ομίχλης;
klimatismos-sto-aftokinito-i-kryfi-leitourgia-gia-na-zestainesai-choris-na-ton-anapseis-772820

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

26.12.2025

Κλιματισμός στο αυτοκίνητο: Η κρυφή λειτουργία για να ζεσταίνεσαι χωρίς να τον ανάψεις
ti-na-prosecheis-gia-na-min-skiseis-lasticho-sto-aftokinito-me-vrochi-486915

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

25.12.2025

Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή
neos-kok-einai-paranomo-na-chrisimopoiiso-to-kinito-mou-otan-stamatao-sto-fanari-777127

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

22.12.2025

Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;
kinito-sto-aftokinito-pote-epitrepetai-na-chrisimopoiiso-to-google-maps-777126

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

22.12.2025

Κινητό στο αυτοκίνητο: Πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω το Google Maps;
poia-engrafa-prepei-na-echeis-panta-sto-aftokinito-posa-tha-pliroseis-me-ton-neo-kok-658091

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

21.12.2025

Ποια έγγραφα πρέπει να έχεις πάντα στο αυτοκίνητο; – Πόσα θα πληρώσεις με τον νέο ΚΟΚ;

Πρόσφατες Ειδήσεις