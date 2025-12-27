Ομίχλη: Ποια είναι η σωστή χρήση των φώτων

Η ομίχλη αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα στην οδήγηση, με την μειωμένη ορατότητα να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων – Η σωστή χρήση των φώτων του οχήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια

Τι είναι η ομίχλη και γιατί είναι επικίνδυνη

Η ομίχλη είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται κατά τόπους έντονα στην Ελλάδα, ενώ συγκεκριμένες συνθήκες, ειδικά την άνοιξη, μπορεί να καταστήσουν δυνατή την εμφάνιση της, σε όλη την επικράτεια. Η ομίχλη επί της ουσίας είναι πολύ μικρά και ελαφρά σταγονίδια νερού και όχι υδρατμοί. Λόγω του μικρού τους βάρους, τα σταγονίδια αυτά, πέφτουν πολύ αργά προς το έδαφος και η παραμικρή ανάδευση του αέρα, τα κρατά αιωρούμενα, κοντά στο έδαφος.

Προφανώς, όσο αυξάνεται η πυκνότητα αυτών των μικροσκοπικών σταγονιδίων, τόσο μειώνεται η ορατότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κορεσμός είναι τόσο μεγάλος, που πραγματικά δεν διακρίνεται τίποτα ακόμα και σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Όταν η ορατότητα μειώνεται κάτω από τα 50 μέτρα, η ομίχλη χαρακτηρίζεται πυκνή και είναι άκρως επικίνδυνη για την κυκλοφορία. Το θέμα δεν είναι ότι ο «οπτικός ορίζοντας» περιορίζεται σε αυτή την απόσταση μόνο, είναι ότι τα σχήματα των άλλων οχημάτων γίνονται ασαφή και τα σημεία αναφοράς που οι οδηγοί χρησιμοποιούν για έχουν αντίληψη χώρου και ταχύτητας δεν φαίνονται.

Ποια φώτα πρέπει να χρησιμοποιούμε

Σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας λοιπόν, χρησιμοποιούμε τα φώτα ομίχλης. Βάση του νόμου, κάθε αυτοκίνητο πρέπει να φέρει υποχρεωτικά πίσω φως ομίχλης και προφανώς αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την βελτίωση της ορατότητας του οδηγού. Είναι ένα μέσο για να γίνουμε διακριτοί στα οχήματα που έρχονται από πίσω μας, καθότι τα ατυχήματα που συμβαίνουν πιο συχνά σε συνθήκες ομίχλης, είναι οι καραμπόλες.

Τα μπροστινά φώτα ομίχλης, είναι χαμηλά τοποθετημένα στον προφυλακτήρα για να φωτίζουν το δρόμο χωρίς να αντανακλάται το φως στην ομίχλη και να τυφλώνει τον οδηγό.

1. Φώτα πορείας (μεσαία φώτα)

Τα μεσαία φώτα είναι η βασική και σωστή επιλογή στην ομίχλη. Παρέχουν επαρκή φωτισμό του δρόμου χωρίς να «επιστρέφει» το φως στα μάτια του οδηγού μέσω των σταγονιδίων της ομίχλης.

2. Φώτα ομίχλης (μπροστινά και πίσω)

Τα φώτα ομίχλης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τέτοιες συνθήκες. Τα μπροστινά φώτα ομίχλης, τα οποία αποτελούν συνήθως προαιρετικό εξοπλισμό και δεν προβλέπονται από το νόμο φωτίζουν χαμηλά και πλατιά το οδόστρωμα, βελτιώνοντας την ορατότητα κοντά στο όχημα. Η δέσμη φωτός που εκπέμπουν είναι πλατιά και χαμηλή, ώστε να «κόβει» κάτω από την ομίχλη και να φωτίζει τις άκρες του δρόμου, ενώ έχουν πιο κίτρινο ή πιο «θερμό» φως για καλύτερη διείσδυση στην ομίχλη. Αυτό που προσφέρουν, είναι ένα σημείο αναφοράς για τον οδηγό, δηλαδή τις άκρες του δρόμου και τις διαγραμμίσεις.

Τα πίσω φώτα ομίχλης βοηθούν τους οδηγούς που ακολουθούν να αντιληφθούν την παρουσία του οχήματός σας, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η ορατότητα είναι πραγματικά περιορισμένη, καθώς είναι ιδιαίτερα έντονα.

Ποια φώτα πρέπει να αποφεύγουμε

Μεγάλα φώτα

Η χρήση των μεγάλων φώτων στην ομίχλη είναι λανθασμένη. Το έντονο φως αντανακλάται στα σταγονίδια της ομίχλης και μειώνει ακόμη περισσότερο την ορατότητα, «τυφλώνοντας» τον οδηγό αντί να τον βοηθά.

Μεγάλη προσοχή θέλει και στο πότε ανάβουμε τα φώτα ομίχλης, καθώς άσκοπη χρήση τους, επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 80 €.

Συμπληρωματικές συμβουλές ασφάλειας