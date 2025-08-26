Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Πώς μεταφέρω σωστά τον καλύτερό μου φίλο στο αυτοκίνητο;

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, δείτε πώς μεταφέρετε σωστά και με ασφάλεια τον καλύτερο σας φίλο στο αυτοκίνητο – τι λέει ο νόμος, πρακτικές λύσεις και συμβουλές.

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου είναι αφορμή να θυμηθούμε ότι η σωστή μεταφορά του κατοικιδίου μας στο αυτοκίνητο είναι θέμα ασφάλειας

Ο σκύλος πρέπει να κάθεται στο πίσω κάθισμα ή σε κουτί μεταφοράς, ποτέ στο μπροστινό κάθισμα ή ελεύθερος στην καμπίνα

Υπάρχουν λύσεις όπως ειδικές ζώνες ασφαλείας για κατοικίδια ή διαχωριστικά στο πορτμπαγκάζ

Ο νόμος δεν επιβάλλει συγκεκριμένο τρόπο, αλλά η ευθύνη βαραίνει τον οδηγό

Ποτέ μην αφήνετε το σκύλο μόνο στο αυτοκίνητο, ειδικά το καλοκαίρι

Ο σκύλος στο αυτοκίνητο: μέλος της οικογένειας

Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, θυμόμαστε ότι οι τετράποδοι φίλοι μας δεν είναι απλά κατοικίδια αλλά μέλη της οικογένειας. Στις βόλτες και στα ταξίδια, θέλουμε να μας συνοδεύουν με ασφάλεια και άνεση.

Όμως, πολλές φορές τα σκυλιά είτε αγχώνονται στη μεταφορά είτε κάθονται ελεύθερα στην καμπίνα, κάτι που είναι επικίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος.

Ποια είναι η σωστή θέση;

Το πίσω κάθισμα είναι η καλύτερη επιλογή:

Μικρόσωμα σκυλιά : σε ειδικό κουτί μεταφοράς.

Μεγαλόσωμα σκυλιά: με προστατευτικό κάλυμμα και ζώνη ασφαλείας κατοικιδίων που κουμπώνει στη ζώνη του αυτοκινήτου και συνδέεται στο σαμαράκι (ποτέ στο κολάρο).

Σε SUV ή station wagon, μπορείτε να τα τοποθετήσετε στο χώρο αποσκευών με διαχωριστικό. Έτσι αποφεύγεται να κυκλοφορούν ελεύθερα ή να βγάζουν το κεφάλι από το παράθυρο – κάτι που μπορεί να τα τραυματίσει.

Τι λέει ο νόμος;

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη πέρα από το «σκυλόκουτο» που χρησιμοποιούν συχνά οι κυνηγοί. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη προστασίας του ζώου ανήκει αποκλειστικά στον οδηγό.

Δεν προβλέπονται πρόστιμα για τον τρόπο μεταφοράς, αλλά σε περίπτωση ατυχήματος η έλλειψη μέτρων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Συμβουλές για άνετο ταξίδι

Ρυθμίστε τον κλιματισμό σε δροσερή θερμοκρασία.

Δώστε στο ζώο λίγο χρόνο να εξοικειωθεί με μικρές βόλτες πριν από μεγάλα ταξίδια.

Σταματάτε συχνά για νερό και διάλειμμα.

Ποτέ μην αφήνετε το σκύλο μόνο στο αυτοκίνητο, ειδικά με τον ήλιο, ακόμα κι αν «λείπετε για 5 λεπτά». Η θερμοκρασία στην καμπίνα εκτοξεύεται και μπορεί να γίνει θανατηφόρα.

Τι κρατάμε;

Η σωστή μεταφορά του σκύλου είναι υπόθεση ζωής για εκείνον και για εμάς.

Πίσω κάθισμα με κουτί μεταφοράς ή ζώνη ασφαλείας κατοικιδίου είναι η καλύτερη λύση.

Ο νόμος δεν ορίζει αυστηρά μέτρα, αλλά η ευθύνη βαραίνει τον οδηγό .

Ποτέ μόνος στο αυτοκίνητο – ειδικά το καλοκαίρι.

Με λίγη προσοχή, το ταξίδι με τον καλύτερο μας φίλο γίνεται πιο ασφαλές και ευχάριστο.

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ

Το μοναδικό διπλοκάμπινο pick-up με τιμή κάτω από 30.000 ευρώ στην Ελλάδα – Ποιο είναι;