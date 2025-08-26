quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Πώς μεταφέρω σωστά τον καλύτερό μου φίλο στο αυτοκίνητο;

ΤΡΙΤΗ | 26.08.2025
Στέλιος Παππάς
pagkosmia-imera-skylou-pos-metafero-sosta-ton-kalytero-mou-filo-sto-aftokinito-772315

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, δείτε πώς μεταφέρετε σωστά και με ασφάλεια τον καλύτερο σας φίλο στο αυτοκίνητο – τι λέει ο νόμος, πρακτικές λύσεις και συμβουλές.

  • Η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου είναι αφορμή να θυμηθούμε ότι η σωστή μεταφορά του κατοικιδίου μας στο αυτοκίνητο είναι θέμα ασφάλειας

  • Ο σκύλος πρέπει να κάθεται στο πίσω κάθισμα ή σε κουτί μεταφοράς, ποτέ στο μπροστινό κάθισμα ή ελεύθερος στην καμπίνα

  • Υπάρχουν λύσεις όπως ειδικές ζώνες ασφαλείας για κατοικίδια ή διαχωριστικά στο πορτμπαγκάζ

  • Ο νόμος δεν επιβάλλει συγκεκριμένο τρόπο, αλλά η ευθύνη βαραίνει τον οδηγό

  • Ποτέ μην αφήνετε το σκύλο μόνο στο αυτοκίνητο, ειδικά το καλοκαίρι

Ο σκύλος στο αυτοκίνητο: μέλος της οικογένειας

Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, θυμόμαστε ότι οι τετράποδοι φίλοι μας δεν είναι απλά κατοικίδια αλλά μέλη της οικογένειας. Στις βόλτες και στα ταξίδια, θέλουμε να μας συνοδεύουν με ασφάλεια και άνεση.

Όμως, πολλές φορές τα σκυλιά είτε αγχώνονται στη μεταφορά είτε κάθονται ελεύθερα στην καμπίνα, κάτι που είναι επικίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος.

Τα 10 SOS για ταξίδια με αυτοκίνητο και κατοικίδια

Ποια είναι η σωστή θέση;

Το πίσω κάθισμα είναι η καλύτερη επιλογή:

  • Μικρόσωμα σκυλιά: σε ειδικό κουτί μεταφοράς.

  • Μεγαλόσωμα σκυλιά: με προστατευτικό κάλυμμα και ζώνη ασφαλείας κατοικιδίων που κουμπώνει στη ζώνη του αυτοκινήτου και συνδέεται στο σαμαράκι (ποτέ στο κολάρο).

Σε SUV ή station wagon, μπορείτε να τα τοποθετήσετε στο χώρο αποσκευών με διαχωριστικό. Έτσι αποφεύγεται να κυκλοφορούν ελεύθερα ή να βγάζουν το κεφάλι από το παράθυρο – κάτι που μπορεί να τα τραυματίσει.

Τι λέει ο νόμος;

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη πέρα από το «σκυλόκουτο» που χρησιμοποιούν συχνά οι κυνηγοί. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη προστασίας του ζώου ανήκει αποκλειστικά στον οδηγό.

Δεν προβλέπονται πρόστιμα για τον τρόπο μεταφοράς, αλλά σε περίπτωση ατυχήματος η έλλειψη μέτρων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Συμβουλές για άνετο ταξίδι

  • Ρυθμίστε τον κλιματισμό σε δροσερή θερμοκρασία.

  • Δώστε στο ζώο λίγο χρόνο να εξοικειωθεί με μικρές βόλτες πριν από μεγάλα ταξίδια.

  • Σταματάτε συχνά για νερό και διάλειμμα.

  • Ποτέ μην αφήνετε το σκύλο μόνο στο αυτοκίνητο, ειδικά με τον ήλιο, ακόμα κι αν «λείπετε για 5 λεπτά». Η θερμοκρασία στην καμπίνα εκτοξεύεται και μπορεί να γίνει θανατηφόρα.

Τι κρατάμε;

  • Η σωστή μεταφορά του σκύλου είναι υπόθεση ζωής για εκείνον και για εμάς.

  • Πίσω κάθισμα με κουτί μεταφοράς ή ζώνη ασφαλείας κατοικιδίου είναι η καλύτερη λύση.

  • Ο νόμος δεν ορίζει αυστηρά μέτρα, αλλά η ευθύνη βαραίνει τον οδηγό.

  • Ποτέ μόνος στο αυτοκίνητο – ειδικά το καλοκαίρι.

  • Με λίγη προσοχή, το ταξίδι με τον καλύτερο μας φίλο γίνεται πιο ασφαλές και ευχάριστο.

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ

Το μοναδικό διπλοκάμπινο pick-up με τιμή κάτω από 30.000 ευρώ στην Ελλάδα – Ποιο είναι;

car-prices
google-news
Tags
#κατοικίδια#σκύλος
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

taxidi-me-katoikidia-oi-10-chrisimes-symvoules-pou-prepei-na-xereis-638501

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

18.07.2025

Ταξίδι με κατοικίδια: Οι 10 χρήσιμες συμβουλές που πρέπει να ξέρεις
etsi-tha-taxidepsei-to-zoaki-sas-san-vasilias-749078

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

27.01.2025

Έτσι θα ταξιδέψει το ζωάκι σας σαν βασιλιάς!
pagkosmia-imera-ton-zoon-taxidi-me-to-aftokinito-kai-ta-pet-mas-717319

TRAVEL

04.10.2024

Παγκόσμια ημέρα των ζώων: Ταξίδι με το αυτοκίνητο και τα pet μας
me-ena-kerma-boroun-na-sou-klepsoun-to-aftokinito-des-pos-gia-na-min-tin-patiseis-772137

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

26.08.2025

Με ένα κέρμα μπορούν να σου κλέψουν το αυτοκίνητο – Δες πως για να μην την πατήσεις
elxi-skafous-trochospitou-i-treiler-poia-einai-i-leitourgia-tou-aftokinitou-pou-den-prepei-na-chrisimopoioume-765394

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

24.08.2025

Έλξη σκάφους, τροχόσπιτου ή τρέιλερ – Ποια είναι η λειτουργία του αυτοκινήτου που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε
ti-einai-to-adblue-poso-kostizei-pos-syblironeis-kai-giati-den-thes-na-sou-teleiosei-stis-diakopes-sou-771541

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

18.08.2025

Tι είναι το AdBlue: Πόσο κοστίζει, πως συμπληρώνεις και γιατί δεν θες να σου τελειώσει στις διακοπές σου

Πρόσφατες Ειδήσεις