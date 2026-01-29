quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παιδικό κάθισμα και αυτοκίνητο: Ποια είναι η ασφαλέστερη θέση; Μπροστά ή πίσω;

ΠΕΜΠΤΗ | 29.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
paidiko-kathisma-kai-aftokinito-poia-einai-i-asfalesteri-thesi-brosta-i-piso-791069

Οι ασφαλέστερες επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος και οι περιπτώσεις όπου εξετάζεται η χρήση του μπροστινού καθίσματος

Η μεταφορά παιδιών στο αυτοκίνητο διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας, με βασικό στόχο τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού σε περίπτωση σύγκρουσης. Η γενική σύσταση των ειδικών είναι σαφής: το πίσω κάθισμα αποτελεί την ασφαλέστερη θέση για ένα παιδικό κάθισμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα αν και πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μπροστινό κάθισμα.

Η ασφαλέστερη θέση στο αυτοκίνητο

Έρευνες δείχνουν ότι η κεντρική θέση του πίσω καθίσματος είναι η ασφαλέστερη, καθώς απέχει περισσότερο από σημεία πρόσκρουσης και πλευρικούς αερόσακους. Υπολογίζεται ότι τα παιδιά που κάθονται στο πίσω κέντρο είναι έως και 43% ασφαλέστερα σε σύγκριση με τις πλαϊνές πίσω θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ζώνη τριών σημείων ή σύστημα ISOFIX.

Η πίσω δεξιά θέση (πλευρά συνοδηγού) θεωρείται η επόμενη καλύτερη επιλογή, καθώς επιτρέπει την επιβίβαση από την πλευρά του πεζοδρομίου, μειώνοντας την έκθεση στην κυκλοφορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πότε εξετάζεται η χρήση του μπροστινού καθίσματος

Η τοποθέτηση παιδιού στο μπροστινό κάθισμα πρέπει να γίνεται μόνο ως τελευταία λύση, κυρίως σε περιπτώσεις όπου στο αυτοκίνητο επιβαίνουν ένας ενήλικας και ένα παιδί και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του πίσω καθίσματος (π.χ. διθέσια οχήματα ή ειδικές συνθήκες).

Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν αυστηρές προϋποθέσεις:

  • Αν το παιδικό κάθισμα είναι με φορά προς τα πίσω, η απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού είναι υποχρεωτική. Ενεργός αερόσακος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε βρέφος ή νήπιο.

  • Για κάθισμα με φορά προς τα εμπρός, συνιστάται έλεγχος του εγχειριδίου του οχήματος και μετακίνηση του καθίσματος του συνοδηγού όσο το δυνατόν πιο πίσω, ώστε να αυξηθεί η απόσταση από τον αερόσακο.

  • Ακόμη και με απενεργοποιημένο αερόσακο, το μπροστινό κάθισμα δεν θεωρείται ισοδύναμα ασφαλές με το πίσω.

Οδηγίες τοποθέτησης ανά ηλικία

  • Βρέφη και νήπια: Κάθισμα με φορά προς τα πίσω, με ιμάντες στο ύψος ή κάτω από τους ώμους.

  • Παιδιά 2–4+ ετών: Κάθισμα με φορά προς τα εμπρός, με ιμάντες στο ύψος ή πάνω από τους ώμους.

  • Μεγαλύτερα παιδιά: Booster, με τη ζώνη να περνά από το κέντρο του ώμου και χαμηλά στους γοφούς.

Βασικοί κανόνες ασφαλείας

  • Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να μετακινείται περισσότερο από 2,5 εκ. (1 ίντσα) μετά την εγκατάσταση.

  • Για βρέφη, η σωστή γωνία κλίσης είναι κρίσιμη ώστε να μην εμποδίζεται η αναπνοή.

  • Αποφεύγονται τα ογκώδη ρούχα, καθώς εμποδίζουν τη σωστή εφαρμογή των ιμάντων.

Συμπέρασμα

Το μπροστινό κάθισμα δεν αποτελεί προτιμητέα επιλογή για τη μεταφορά παιδιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν στο όχημα βρίσκεται ένας ενήλικας και ένα παιδί, και μόνο εφόσον τηρούνται αυστηρά όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πίσω κάθισμα παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ασφάλεια#παιδικό κάθισμα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

kalyptei-i-asfaleia-aftokinitou-tis-zimies-apo-tis-plimmyres-790857

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

27.01.2026

Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τις ζημιές από τις πλημμύρες;
aftes-einai-oi-epikindynes-synitheies-ton-synodigon-pou-prepei-na-tous-kopsete-machairi-717228

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

08.06.2025

Αυτές είναι οι επικίνδυνες συνήθειες των συνοδηγών που πρέπει να τους κόψετε «μαχαίρι»!
poso-kostizei-i-asfaleia-michanis-stin-ellada-743256

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

14.05.2025

Πόσο κοστίζει η ασφάλεια μηχανής στην Ελλάδα;
paschalini-exodos-me-asfaleia-ti-elegchoume-sto-aftokinito-prin-to-taxidi-756132

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10.04.2025

Πασχαλινή έξοδος με ασφάλεια: Τι ελέγχουμε στο αυτοκίνητο πριν το ταξίδι
ti-einai-to-lane-assist-kai-pos-leitourgei-borei-na-ginei-epikindyno-791115

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

28.01.2026

Τι είναι το Lane Assist και πώς λειτουργεί – Μπορεί να γίνει επικίνδυνο;
mou-evalan-diesel-se-aftokinito-venzinis-ti-na-kano-791058

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

28.01.2026

Μου έβαλαν diesel σε αυτοκίνητο βενζίνης – Τι να κάνω;

Πρόσφατες Ειδήσεις