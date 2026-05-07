Πάνω από 8 στα 10 τροχαία γίνονται κοντά στο σπίτι – Οι λόγοι

Ένα στατιστικό που παρερμηνεύεται: τι ισχύει πραγματικά και γιατί τα τροχαία ατυχήματα και γιατί συμβαίνουν εκεί που νιώθουμε πιο ασφαλείς

Είναι από εκείνα τα «viral» στατιστικά που ακούς ξανά και ξανά: τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν κοντά στο σπίτι. Συχνά συνοδεύεται από ποσοστά όπως 70%, 80% ή ακόμα και 82% σε απόσταση λίγων δεκάδων χιλιομέτρων. Όμως τι σημαίνουν πραγματικά αυτοί οι αριθμοί; Και κυρίως, δείχνουν ότι οι κοντινοί δρόμοι είναι πιο επικίνδυνοι;

Η απάντηση είναι πιο σύνθετη (…και πολύ πιο ενδιαφέρουσα)

Τα στατιστικά: τι λένε οι μελέτες

Διεθνείς έρευνες από οργανισμούς οδικής ασφάλειας και ασφαλιστικές εταιρείες συγκλίνουν σε ένα βασικό μοτίβο:

Περίπου το 50% των τροχαίων συμβαίνει σε απόσταση έως 8 χλμ. από το σπίτι

συμβαίνει σε απόσταση έως 8 χλμ. από το σπίτι Το 75–80% συμβαίνει μέσα σε 20–30 χλμ.

συμβαίνει μέσα σε Πάνω από το 90% καταγράφεται σε ακόμη μεγαλύτερη ακτίνα (π.χ. έως 70–80 χλμ.)

Τα ποσοστά αυτά δεν είναι απόλυτα ίδια σε κάθε χώρα. Αποτελούν έναν παγκόσμιο μέσο όρο, που προκύπτει από αναλύσεις δεδομένων και στατιστικών σε ΗΠΑ και Ευρώπη περιλαμβάνοντας αστικές και περιαστικές περιοχές. Πρόκειται λοιπόν για μια ισχυρή τάση που καταγράφεται σχεδόν παντού.

Η μεγάλη παρεξήγηση

Υπάρχει όμως ένα βασικό λάθος που πολλοί κάνουν στην ανάγνωση των στατιστικών αυτών.

Τα ποσοστά που παρατέθηκαν πιο πάνω, είναι σωρευτικά, δηλαδή:

Το 80% μέσα σε 30 χλμ. περιλαμβάνει και το 50% που είναι μέσα στα 8 χλμ.

και το 50% που είναι μέσα στα 8 χλμ. Το 90% μέσα σε 80 χλμ. περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα

Αν τα «σπάσουμε» σωστά:

~50% των ατυχημάτων: πολύ κοντά (0–8 χλμ.)

~25–30%: σε μέση απόσταση (8–30 χλμ.)

~10–15%: σε μεγαλύτερες αποστάσεις

Άρα η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: όσο απομακρύνεσαι από το σπίτι, τόσο μειώνεται το ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων ή με μια διαφορετική ανάγνωση, τα περισσότερα ατυχήματα όντως συμβαίνουν κοντά στα σπίτια των οδηγών.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η εξήγηση δεν βρίσκεται στο ότι οι δρόμοι γύρω από το σπίτι είναι πιο επικίνδυνοι. Αντίθετα, πρόκειται για έναν συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του οδηγού, τη συχνότητα χρήσης και το ίδιο το περιβάλλον της οδήγησης.

Ο πρώτος και πιο απλός λόγος είναι σχεδόν αυτονόητος: εκεί οδηγούμε περισσότερο. Η καθημερινότητα ενός οδηγού εκτυλίσσεται σε μικρές αποστάσεις, μέσα στην πόλη ή στα προάστια.

Οι διαδρομές προς τη δουλειά, τα ψώνια ή τις καθημερινές υποχρεώσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των μετακινήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου πίσω από το τιμόνι καταγράφεται σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων από το σπίτι. Κατά συνέπεια, αυξάνεται και η πιθανότητα να συμβεί εκεί ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν πρόκειται για ζήτημα αυξημένου κινδύνου, αλλά για καθαρή στατιστική έκθεση, καθώς όσο περισσότερο οδηγείς κάπου, τόσο πιθανότερο είναι να εμπλακείς σε συμβάν.

Ο ψυχολογικός παράγοντας

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την ανθρώπινη ψυχολογία. Σε γνώριμες διαδρομές, ο οδηγός τείνει να χαλαρώνει. Οι κινήσεις γίνονται αυτόματες, η προσοχή μειώνεται και ο εγκέφαλος λειτουργεί σε ένα είδος «αυτόματου πιλότου».|Η εξοικείωση δημιουργεί την ψευδαίσθηση ελέγχου και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να υποτιμώνται πιθανοί κίνδυνοι ή να καθυστερούν οι αντιδράσεις. Σε αυτές τις συνθήκες, ακόμα και ένα απλό, καθημερινό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα, ακριβώς επειδή ο οδηγός δεν βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση.

Ο ρόλος του πεδίου

Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με το ίδιο το περιβάλλον. Οι περισσότερες μετακινήσεις κοντά στο σπίτι πραγματοποιούνται σε αστικό δίκτυο, όπου η πολυπλοκότητα του πεδίου οδήγησης, είναι σαφώς μεγαλύτερη.

Διασταυρώσεις, φανάρια, πεζοί, δίκυκλα και απρόβλεπτες κινήσεις άλλων οδηγών δημιουργούν ένα πυκνό και απαιτητικό σκηνικό. Αντίθετα, στις μεγαλύτερες αποστάσεις –ιδίως σε αυτοκινητόδρομους– η οδήγηση είναι πιο γραμμική, με λιγότερες παρεμβολές και σταθερότερες συνθήκες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο ασφαλής συνολικά, καθώς οι υψηλότερες ταχύτητες αυξάνουν τη σοβαρότητα ενός πιθανού ατυχήματος. Σημαίνει όμως ότι η πιθανότητα να συμβεί ένα περιστατικό είναι συχνά μικρότερη σε σχέση με το πυκνό αστικό περιβάλλον.

Άρα τι ισχύει τελικά;

Η εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα είναι σαφής, αλλά χρειάζεται σωστή ανάγνωση. Τα περισσότερα τροχαία πράγματι συμβαίνουν κοντά στο σπίτι, όμως αυτό αποτελεί ένα ευρύ, επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε διεθνές επίπεδο και όχι έναν απόλυτο κανόνα που ισχύει με ακρίβεια παντού.

Ο βασικός λόγος είναι η αυξημένη συχνότητα οδήγησης σε μικρή ακτίνα γύρω από τον τόπο κατοικίας των οδηγών, η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερη στατιστική πιθανότητα ατυχήματος.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επίδραση της εξοικείωσης, η οποία μειώνει την εγρήγορση, ούτε και ο ρόλος του αστικού περιβάλλοντος, που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανές συγκρούσεις.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που εξηγεί γιατί, τελικά, τα περισσότερα ατυχήματα δεν συμβαίνουν μακριά, αλλά πολύ κοντά στο σημείο που ξεκινά κάθε διαδρομή.

