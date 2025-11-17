Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ

Στην Αθήνα μπορεί να την πατήσεις αρκετά εύκολα και να βρεθείς να πληρώνεις από απροσεξία. Δες σήμανση, ωράρια, τιμές και πρόστιμα για να μη χρεωθείς άδικα.
Στο κέντρο της Αθήνας η ίδια οδός μπορεί να έχει διαφορετικό καθεστώς στάθμευσης ανά πλευρά. Η δεξιά να είναι επισκεπτών (με πληρωμή) και η αριστερή μόνο για κατοίκους. Το αποτέλεσμα; Πολλοί παρκάρουν «κατά συνήθεια» ή επειδή είδαν εισπρακτική θέση στην απέναντι πλευρά και… γράφονται 40 € επειδή στην πλευρά τους ίσχυε «Κάτοικοι».
Τι κάνεις; Πριν παρκάρεις, κοίτα πάντα την πινακίδα στην αρχή του στενού και επιβεβαίωσε τη γραμμογράφηση στο οδόστρωμα.
Πώς διαβάζεις σήμανση & γραμμογράφηση
-
Θέσεις κατοίκων: Πινακίδα Ρ-70 «Ρ-Κάτοικοι», μπλε γραμμή στο οδόστρωμα. Απαγορεύεται για επισκέπτες 24/7.
-
Θέσεις επισκεπτών (με πληρωμή): Πινακίδα Ρ-69 «Ρ-Με πληρωμή», λευκή γραμμή. Επιτρέπεται με καταβολή τέλους Δευ–Παρ 09:00–21:00 και Σάβ 09:00–16:00.
-
Ειδικές/επαγγελματικές θέσεις: Πινακίδα Ρ-40 («Απαγορεύεται η στάση/στάθμευση – εξαιρούνται οχήματα…»), κίτρινη γραμμή. Μην παρκάρεις αν δεν ανήκεις στην εξαίρεση.
-
Δίκυκλα/ΑμεΑ: Υπάρχουν αποκλειστικές θέσεις. Οχήματα με σήμα ΑμεΑ σταθμεύουν δωρεάν στις θέσεις επισκεπτών όλες τις ημέρες/ώρες.
Κανόνας: Μην υποθέτεις ότι επειδή η μία πλευρά είναι «με πληρωμή» σημαίνει πως και η άλλη είναι ίδια. Κοίτα πινακίδα + γραμμή κάθε πλευράς.
Ωράρια & πώς πληρώνεις στις θέσεις επισκεπτών
-
Ωράριο ελέγχου:
-
Δευτέρα–Παρασκευή: 09:00–21:00
-
Σάββατο: 09:00–16:00
-
Κυριακή/εκτός ωραρίου: δεν απαιτείται τέλος μόνο για τις θέσεις επισκεπτών. Οι κατοίκων είναι 24/7.
-
-
Τρόποι πληρωμής:
-
Εφαρμογή myAthensPass (κάρτα)
-
POS σε εξουσιοδοτημένα περίπτερα/καταστήματα
-
Ξυστές κάρτες (έντυπες)
-
Τιμές & χρόνος στάθμευσης (επισκεπτών)
-
Μέγιστος χρόνος: 3 ώρες.
-
Κόστος:
-
0,5 € / 30′ → 2 € στη 2η ώρα
-
2,5 ώρες: 4 €
-
3 ώρες: 6 €
-
Χρήσιμες πρακτικές
-
Ρύθμισε υπενθύμιση πριν λήξει ο χρόνος (από την εφαρμογή).
-
Αν θες πάνω από 3 ώρες, άλλαξε ζώνη/οδό όπου επιτρέπεται νόμιμα ή χρησιμοποίησε κλειστό parking.
Πρόστιμα που «πονάνε»
-
Παρκάρισμα σε θέσεις κατοίκων (μπλε, Ρ-70) χωρίς δικαίωμα: 40 €.
-
Θέσεις επισκεπτών (Ρ-69) χωρίς πληρωμή ή με υπέρβαση χρόνου:
-
10 € αρχικά, +10 € ανά επιπλέον ώρα υπέρβασης (μέχρι το 3ωρο).
-
-
Ράμπες ΑμεΑ / πρόσβαση:
-
150 € πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος 60 ημέρες και πινακίδων για το ίδιο διάστημα.
-
1η υποτροπή: 1.000 € & αφαίρεση διπλώματος 180 ημέρες.
-
2η υποτροπή: 2.000 € & αφαίρεση διπλώματος 12 μήνες.
-
-
Ειδικές θέσεις/κίτρινη γραμμή (Ρ-40): ισχύουν αυστηρές κυρώσεις, συνήθως με βεβαίωση προστίμου και επιπλέον μέτρα (γερανός όπου προβλέπεται).
Πού «παγιδεύονται» οι περισσότεροι
-
Απέναντι πλευρά: είδες λευκή γραμμή/Ρ-69 και υπέθεσες ότι και η δική σου πλευρά είναι ίδια. Λάθος.
-
Εκτός ωραρίου: το βράδυ δεν πληρώνεις μόνο στις θέσεις επισκεπτών. Οι κατοίκων ισχύουν όλο το 24ωρο.
-
Θέσεις που «σπάνε» στη μέση: σε μεγάλους δρόμους/τετράγωνα, η ζώνη αλλάζει εν κινήσει. Ελέγχεις κάθε πινακίδα.
-
Παλιά ξυστή κάρτα: μην ανακυκλώνεις παλιές κάρτες/αποδείξεις. Οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά.
Μικρός οδηγός… «ασφαλούς» παρκαρίσματος
-
Βλέπω πρώτα πινακίδα στην είσοδο του δρόμου και στην πλευρά που παρκάρω.
-
Επιβεβαιώνω τη γραμμογράφηση (λευκή/μπλε/κίτρινη).
-
Αν είναι Ρ-69, πληρώνω από το κινητό (myAthensPass) και βάζω υπενθύμιση.
-
Αν είναι Ρ-70, δεν παρκάρω εκτός αν έχω κάτοικος–άδεια.
-
Δεν εμποδίζω ράμπες ΑμεΑ, γωνίες, διασταυρώσεις, εισόδους–εξόδους.
-
Για πάνω από 3 ώρες, προτιμώ κλειστό πάρκινγκ ή άλλη ζώνη.
Τι κρατάμε;
-
Μην υποθέτεις ότι και οι δύο πλευρές του δρόμου έχουν ίδιο καθεστώς. Κοίτα πινακίδα + γραμμή.
-
Κατοίκων (μπλε, Ρ-70): 24/7 – πρόστιμο 40 € αν παρκάρεις χωρίς δικαίωμα.
-
Επισκεπτών (λευκή, Ρ-69): 09:00–21:00 Δευ–Παρ, 09:00–16:00 Σάβ. Πληρώνεις έως 3 ώρες (6 € μέγιστο).
-
Μη πληρωμή/υπέρβαση στις θέσεις επισκεπτών: 10 € +10 € ανά ώρα.
- Ράμπα ΑμεΑ: 150 € + αφαίρεση διπλώματος & πινακίδων 60 ημέρες – πολλαπλάσια σε υποτροπή.
