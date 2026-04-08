ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πάσχα στην Κέρκυρα: Πόσο θα πληρώσεις σε καύσιμα και διόδια – Νέες τιμές

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ανακάλυψε γιατί η Κέρκυρα είναι ο top πασχαλινός προορισμός και δες αναλυτικά πόσο κοστίζει το ταξίδι με αυτοκίνητο από 3 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Η Κέρκυρα αποτελεί τον απόλυτο πασχαλινό προορισμό, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων ταξιδιωτών απ’ όλη την Ελλάδα. Και όχι άδικα. Με την εντυπωσιακή περιφορά των επιταφίων, τα μοναδικά τοπικά έθιμα (ποιος δεν έχει ακούσει για το έθιμο του “μπότη”;), αλλά και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της, η Κέρκυρα προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει παράδοση, πολιτισμό και διακοπές υψηλού επιπέδου.

Αν σκέφτεσαι να βάλεις μπροστά το αυτοκίνητο και να ζήσεις την εμπειρία του Πάσχα στην Κέρκυρα, σου έχουμε αναλυτικά το κόστος του ταξιδιού, με βάση τις 3 βασικές πόλεις-αφετηρίες: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Από Αθήνα: Πόσο κοστίζει η διαδρομή μέχρι την Κέρκυρα

• Απόσταση: 471 km μέχρι την Ηγουμενίτσα

• Χρόνος ταξιδιού: ~5 ώρες μέχρι Ηγουμενίτσα και 90 λεπτά στο καράβι

• Κατανάλωση καυσίμου (μέση κατανάλωση 7,5lt/100km, τιμή βενζίνης ~2,06 €/λτ): 72,2 €

• Διόδια: 48,5 €

• Φέρι Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα: Αυτοκίνητο: 35,70 € | Επιβάτης: 9,60 €/άτομο


Σύνολο για ένα άτομο με αυτοκίνητο: περίπου 166 € (πήγαινε μόνο)

Από Θεσσαλονίκη: Η βόρεια επιλογή

• Απόσταση: περίπου 324 km μέχρι Ηγουμενίτσα

• Χρόνος ταξιδιού: περίπου 5 ώρες (μαζί με το φέρι)

• Καύσιμα: 50,1 €

• Διόδια: 13,5 €

• Φέρι: όπως παραπάνω

Σύνολο για ένα άτομο με αυτοκίνητο: περίπου 108 € (πήγαινε μόνο)

Από Πάτρα: Η πιο κοντινή επιλογή

• Απόσταση: 284 km

• Χρόνος ταξιδιού: 4 ώρες και 30 λεπτά μαζί με το καράβι

• Καύσιμα: 43,9 €

• Διόδια: 34,2 €

• Φέρι: ίδια τιμή

Σύνολο για ένα άτομο με αυτοκίνητο: περίπου 123 € (πήγαινε μόνο)

Η Κέρκυρα προσφέρει ανεπανάληπτη πασχαλινή εμπειρία, και το ταξίδι προς το νησί μπορεί να γίνει εύκολα και άνετα, ειδικά αν ταξιδεύεις με παρέα – καθώς το κόστος διαμοιράζεται. Είτε ξεκινάς από Αθήνα, είτε από Βόρεια ή Δυτική Ελλάδα, το νησί είναι προσβάσιμο και οικονομικά εφικτό, ενώ η εμπειρία που θα ζήσεις… απλώς δεν περιγράφεται.

Tip: Κλείσε εγκαίρως τα εισιτήρια του φέρι, ειδικά για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Η πληρότητα «χτυπάει κόκκινο».

Όλες οι ειδήσεις

«Ανάσταση» για τους οδηγούς: Σε πτωτική τάση η τιμή της βενζίνης

Road Safety Forum 2025: Μια «κραυγή» για την οδική ασφάλεια

Verge: Ταξίδι 1366 χιλιομέτρων σε 24 ώρες με ηλεκτρική μοτοσυκλέτα

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

aftos-einai-o-noumero-1-proorismos-gia-to-pascha-poso-tha-pliroseis-me-to-aftokinito-756687

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

17.04.2025

Αυτός είναι ο νούμερο 1 προορισμός για το Πάσχα – Πόσο θα πληρώσεις με το αυτοκίνητο;
oi-5-elegchoi-pou-prepei-na-kaneis-sto-aftokinito-sou-prin-tin-exodo-tou-pascha-798841

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.04.2026

Οι 5 έλεγχοι που πρέπει να κάνεις στο αυτοκίνητο σου πριν την έξοδο του Πάσχα
epitrepetai-na-kinoumai-ti-nychta-sto-dromo-mono-me-ta-fota-imeras-795495

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

11.03.2026

Επιτρέπεται να κινούμαι τη νύχτα στο δρόμο μόνο με τα φώτα ημέρας;
giati-travaei-dexia-i-aristera-to-aftokinito-kai-pote-chreiazetai-efthygrammisi-795148

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

08.03.2026

Γιατί «τραβάει» δεξιά ή αριστερά το αυτοκίνητο και πότε χρειάζεται ευθυγράμμιση
pote-prepei-na-anavo-ta-piso-fota-omichlis-ti-prostimo-plirono-gia-lathos-chrisi-795008

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

06.03.2026

Πότε πρέπει να ανάβω τα πίσω φώτα ομίχλης; – Τι πρόστιμο πληρώνω για λάθος χρήση;
ti-simainei-i-endeixi-service-kai-boro-na-tin-sviso-monos-mou-794831

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

04.03.2026

Τι σημαίνει η ένδειξη service και μπορώ να την «σβήσω» μόνος μου;

