Πάσχα στην Κέρκυρα: Πόσο θα πληρώσεις σε καύσιμα και διόδια – Νέες τιμές

Ανακάλυψε γιατί η Κέρκυρα είναι ο top πασχαλινός προορισμός και δες αναλυτικά πόσο κοστίζει το ταξίδι με αυτοκίνητο από 3 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Η Κέρκυρα αποτελεί τον απόλυτο πασχαλινό προορισμό, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων ταξιδιωτών απ’ όλη την Ελλάδα. Και όχι άδικα. Με την εντυπωσιακή περιφορά των επιταφίων, τα μοναδικά τοπικά έθιμα (ποιος δεν έχει ακούσει για το έθιμο του “μπότη”;), αλλά και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της, η Κέρκυρα προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει παράδοση, πολιτισμό και διακοπές υψηλού επιπέδου.

Αν σκέφτεσαι να βάλεις μπροστά το αυτοκίνητο και να ζήσεις την εμπειρία του Πάσχα στην Κέρκυρα, σου έχουμε αναλυτικά το κόστος του ταξιδιού, με βάση τις 3 βασικές πόλεις-αφετηρίες: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Από Αθήνα: Πόσο κοστίζει η διαδρομή μέχρι την Κέρκυρα

• Απόσταση: 471 km μέχρι την Ηγουμενίτσα

• Χρόνος ταξιδιού: ~5 ώρες μέχρι Ηγουμενίτσα και 90 λεπτά στο καράβι

• Κατανάλωση καυσίμου (μέση κατανάλωση 7,5lt/100km, τιμή βενζίνης ~2,06 €/λτ): 72,2 €

• Διόδια: 48,5 €

• Φέρι Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα: Αυτοκίνητο: 35,70 € | Επιβάτης: 9,60 €/άτομο

Σύνολο για ένα άτομο με αυτοκίνητο: περίπου 166 € (πήγαινε μόνο)

Από Θεσσαλονίκη: Η βόρεια επιλογή

• Απόσταση: περίπου 324 km μέχρι Ηγουμενίτσα

• Χρόνος ταξιδιού: περίπου 5 ώρες (μαζί με το φέρι)

• Καύσιμα: 50,1 €

• Διόδια: 13,5 €

• Φέρι: όπως παραπάνω

Σύνολο για ένα άτομο με αυτοκίνητο: περίπου 108 € (πήγαινε μόνο)

Από Πάτρα: Η πιο κοντινή επιλογή

• Απόσταση: 284 km

• Χρόνος ταξιδιού: 4 ώρες και 30 λεπτά μαζί με το καράβι

• Καύσιμα: 43,9 €

• Διόδια: 34,2 €

• Φέρι: ίδια τιμή

Σύνολο για ένα άτομο με αυτοκίνητο: περίπου 123 € (πήγαινε μόνο)

Η Κέρκυρα προσφέρει ανεπανάληπτη πασχαλινή εμπειρία, και το ταξίδι προς το νησί μπορεί να γίνει εύκολα και άνετα, ειδικά αν ταξιδεύεις με παρέα – καθώς το κόστος διαμοιράζεται. Είτε ξεκινάς από Αθήνα, είτε από Βόρεια ή Δυτική Ελλάδα, το νησί είναι προσβάσιμο και οικονομικά εφικτό, ενώ η εμπειρία που θα ζήσεις… απλώς δεν περιγράφεται.

Tip: Κλείσε εγκαίρως τα εισιτήρια του φέρι, ειδικά για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Η πληρότητα «χτυπάει κόκκινο».

