Πέρασα με κόκκινο από κάμερα: Πώς θα μάθω αν με έγραψε;

Πέρασες με κόκκινο από κάμερα; Δες πώς θα μάθεις αν βεβαιώθηκε παράβαση, τι ελέγχουν οι κάμερες και τι προβλέπει ο ΚΟΚ.

Το να περάσει κάποιος με κόκκινο φανάρι είναι από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις στον δρόμο. Με την επέκταση των έξυπνων καμερών ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, πολλοί οδηγοί έχουν πλέον μια πρακτική απορία. Αν περάσω με κόκκινο από κάμερα, πώς θα μάθω αν με έγραψε;

Η απάντηση δεν είναι πάντα άμεση, ούτε υπάρχει απαραίτητα κάποια ένδειξη εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να δεις φλας, δεν χρειάζεται να σε σταματήσει τροχονόμος και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έλαβες ειδοποίηση την ίδια ημέρα, δεν έχει καταγραφεί παράβαση. Η διαδικασία περνά από έλεγχο, βεβαίωση και επίδοση της παράβασης, με τον οδηγό να ενημερώνεται μέσω των προβλεπόμενων επίσημων καναλιών.

Τι θεωρείται παραβίαση κόκκινου

Ο νέος ΚΟΚ είναι σαφής για το σταθερό ερυθρό φως. Ο οδηγός πρέπει να σταματά πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε τέτοια απόσταση ώστε να βλέπει καθαρά τον σηματοδότη. Επίσης, δεν πρέπει να εισέρχεται στον κόμβο ούτε να κινείται πάνω σε διάβαση πεζών όταν ο σηματοδότης είναι κόκκινος.

Άρα, το κρίσιμο σημείο δεν είναι απλώς το αν «πέρασες το φανάρι», αλλά πότε πέρασε το όχημα τη γραμμή διακοπής πορείας. Αν η είσοδος στον κόμβο έγινε ενώ ο σηματοδότης ήταν ήδη κόκκινος, τότε μιλάμε για παραβίαση ερυθρού.

Με γράφει η κάμερα αμέσως;

Η κάμερα μπορεί να καταγράψει το συμβάν, αλλά η παράβαση δεν σημαίνει ότι «φαίνεται» αμέσως στον οδηγό. Συνήθως ακολουθεί διαδικασία επεξεργασίας και βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περάσουν ημέρες μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Το σημαντικό είναι να μην βασίζεσαι σε ενδείξεις όπως «δεν άστραψε φλας» ή «δεν με σταμάτησε κανείς». Οι σύγχρονες κάμερες δεν λειτουργούν απαραίτητα με τον τρόπο που έχουν στο μυαλό τους πολλοί οδηγοί από παλαιότερα συστήματα.

Πώς θα μάθεις αν βεβαιώθηκε η παράβαση

Η ενημέρωση γίνεται μέσω επίσημης διαδικασίας. Πρακτικά, ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα ενημερωθεί όταν η παράβαση βεβαιωθεί και αποσταλεί με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Τα βασικά κανάλια που πρέπει να ελέγχεις είναι:

1. Η θυρίδα πολίτη στο gov.gr

Η Θυρίδα Πολίτη είναι το προσωπικό ψηφιακό γραμματοκιβώτιο του πολίτη στο gov.gr. Χρησιμοποιείται για να βρίσκει ο πολίτης έγγραφα που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά ή έχουν αποσταλεί προς αυτόν μέσω της ψηφιακής πύλης.

Αν η παράβαση αποσταλεί ψηφιακά, το πρώτο σημείο που πρέπει να ελέγξει κάποιος είναι η προσωπική του θυρίδα.

2. Ειδοποίηση μέσω email

Στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν αναρτάται απάντηση ή έγγραφο στο προσωποποιημένο αποθετήριο επικοινωνίας, αποστέλλεται ενημερωτικό email ώστε ο πολίτης να μεταβεί στο προσωπικό του αποθετήριο και να παραλάβει την απάντηση ή το έγγραφο. Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς Taxisnet.

Για αυτό έχει σημασία να είναι σωστά δηλωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σου στις κρατικές ψηφιακές υπηρεσίες.

3. Gov.gr Wallet, όπου υποστηρίζεται

Σε περιπτώσεις ψηφιακών ειδοποιήσεων, ο οδηγός μπορεί να λάβει σχετική ενημέρωση και μέσω των διαθέσιμων εφαρμογών του Δημοσίου, εφόσον η συγκεκριμένη διαδικασία υποστηρίζεται. Εδώ χρειάζεται προσοχή: η επίσημη ενημέρωση πρέπει πάντα να οδηγεί σε gov.gr περιβάλλον ή σε αρμόδια δημόσια υπηρεσία, όχι σε ύποπτους συνδέσμους.

4. Φυσική επίδοση ή ταχυδρομική αποστολή

Αν δεν υπάρχει ψηφιακή επίδοση ή αν η διαδικασία προβλέπει φυσική αποστολή, η κλήση μπορεί να κοινοποιηθεί με τον κλασικό τρόπο. Αυτό εξαρτάται από τη διαδικασία της αρμόδιας αρχής και από το πώς έχει βεβαιωθεί η παράβαση.

Υπάρχει πλατφόρμα για να βάλω πινακίδα και να δω αν με έγραψε;

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια γενική, ενιαία και δημόσια υπηρεσία τύπου «βάζω την πινακίδα μου και βλέπω αν με έχει γράψει κάμερα για κόκκινο». Ο οδηγός ενημερώνεται όταν η παράβαση βεβαιωθεί και κοινοποιηθεί με επίσημο τρόπο.

Άρα, αν πέρασες από σημείο με κάμερα και έχεις αμφιβολία, το μόνο ασφαλές που μπορείς να κάνεις είναι να ελέγχεις τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης και να περιμένεις την προβλεπόμενη διαδικασία. Δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να το μάθεις από ανεπίσημες εφαρμογές, ομάδες στα social media ή «λίστες καμερών».

Τι πρόστιμο προβλέπεται για το κόκκινο

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Παράλληλα, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο για την υποτροπή. Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη περιλαμβάνεται στις παραβάσεις που λαμβάνονται υπόψη στο σύστημα υποτροπής, με βαρύτερες συνέπειες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Σημαντικό: Αν μια παραβίαση κόκκινου συνδεθεί με ατύχημα ή άλλες επιβαρυντικές περιστάσεις, η υπόθεση μπορεί να αποκτήσει πολύ σοβαρότερη διάσταση από ένα απλό διοικητικό πρόστιμο.

Τι πρέπει να κάνεις αν λάβεις κλήση

Αν λάβεις ειδοποίηση ή έγγραφο για παράβαση από κάμερα:

Έλεγξε ότι η ειδοποίηση προέρχεται από επίσημη πηγή .

. Μπες μόνο από gov.gr ή από την επίσημη εφαρμογή που χρησιμοποιείς.

ή από την επίσημη εφαρμογή που χρησιμοποιείς. Μην πατάς συνδέσμους από ύποπτα SMS ή email.

συνδέσμους από ύποπτα SMS ή email. Διάβασε προσεκτικά την ημερομηνία, την ώρα, το σημείο και την παράβαση.

την ημερομηνία, την ώρα, το σημείο και την παράβαση. Έλεγξε τις οδηγίες για πληρωμή ή ένσταση.

για πληρωμή ή ένσταση. Τήρησε τις προθεσμίες που αναγράφονται στο έγγραφο.

Το πιο σημαντικό είναι να μη θεωρήσεις ότι μια ψηφιακή ειδοποίηση είναι απάτη μόνο επειδή αφορά κάμερα. Αντίστοιχα, όμως, δεν πρέπει να πληρώσεις τίποτα από σύνδεσμο που δεν οδηγεί σε επίσημο κρατικό περιβάλλον.

Αν πέρασα οριακά, υπάρχει περίπτωση να μη με γράψει;

Ναι, υπάρχει περίπτωση να έχεις περάσει οριακά και να μη βεβαιωθεί παράβαση, εφόσον το όχημα πέρασε τη γραμμή πριν ανάψει το κόκκινο ή αν το σύστημα/έλεγχος δεν επιβεβαιώσει παράβαση. Όμως ο οδηγός δεν μπορεί να το γνωρίζει εκείνη τη στιγμή.

Το ασφαλές συμπέρασμα είναι ένα: αν έχεις αμφιβολία, μην προσπαθήσεις να «προλάβεις» το φανάρι την επόμενη φορά. Η μικρή χρονική διαφορά δεν αξίζει το ρίσκο.

Τι κρατάμε;

Αν περάσεις με κόκκινο από κάμερα, δεν θα το μάθεις απαραίτητα αμέσως.

Η ενημέρωση γίνεται όταν η παράβαση βεβαιωθεί και κοινοποιηθεί επίσημα.

Πρέπει να ελέγχεις τη Θυρίδα Πολίτη , το email σου και τις επίσημες εφαρμογές του Δημοσίου.

, το email σου και τις επίσημες εφαρμογές του Δημοσίου. Δεν υπάρχει γενική δημόσια πλατφόρμα όπου βάζεις πινακίδα και βλέπεις αν σε έγραψε κάμερα.

Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι στο σταθερό κόκκινο ο οδηγός πρέπει να σταματά πριν από τη γραμμή διακοπής πορείας.

Η παραβίαση σταθερού ερυθρού σηματοδότη κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α , με πρόστιμο 150 ευρώ .

, με πρόστιμο . Σε περίπτωση υποτροπής ή ατυχήματος, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ βαρύτερες.

