Πλημμύρες και οδήγηση, όταν ο δρόμος μετατρέπεται σε παγίδα – Τι να κάνεις και τι όχι αν εγκλωβιστείς

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί για τα πλημμυρικά φαινόμενα, τις επικίνδυνες διαβάσεις και τις κρίσιμες κινήσεις που μπορούν να σώσουν ζωές

Οι έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών στο οδικό δίκτυο. Κάθε χρόνο καταγράφονται σοβαρά ατυχήματα, πολλές φορές με τραγική κατάληξη, επειδή οδηγοί υποτιμούν τη δύναμη του νερού ή υπερεκτιμούν τις δυνατότητες του οχήματός τους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή αντίδραση και η έγκαιρη αποφυγή επικίνδυνων σημείων είναι καθοριστικής σημασίας.

Όταν συναντήσεις πλημμυρισμένη περιοχή

Αν βρεθείς σε δρόμο που έχει καλυφθεί από νερό, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να σταματήσεις και να αλλάξεις κατεύθυνση. Η κίνηση σε πλημμυρισμένα σημεία, είτε πεζή είτε με όχημα, κρύβει κινδύνους που δεν είναι ορατοί: κατεστραμμένο οδόστρωμα, ισχυρά ρεύματα νερού, ανοιχτά φρεάτια.

Η μετακίνηση πρέπει να γίνεται μόνο αν είναι απολύτως αναγκαία και πάντα με προσοχή, αναζητώντας σταθερό έδαφος και αποφεύγοντας νερά που κινούνται, ακόμη κι αν φαίνονται ρηχά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα λιμνάζοντα νερά, τα οποία, ακόμα και αν είναι χαμηλής στάθμης, μπορεί να κρύβουν φερτά υλικά κάτω από την επιφάνεια τους ή σε αστικές περιοχές να λειτουργήσουν ως αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος λόγω υπόγειων καλωδίων ή φθαρμένων εγκαταστάσεων.

Αν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί από τα νερά

Σε περίπτωση που το νερό ανεβαίνει και το όχημα σταματήσει, η παραμονή στο αυτοκίνητο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η σύσταση των ειδικών είναι άμεση αντίδραση: λύσιμο ζώνης ασφαλείας και προσπάθεια εξόδου από παράθυρο, όσο τα ηλεκτρικά συστήματα λειτουργούν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πίσω μέρος βρίσκεται συχνά σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο, γεγονός που μπορεί να προσφέρει ελάχιστο αλλά κρίσιμο χρόνο διαφυγής. Οι ασφαλέστερες οδοί διαφυγής είναι τα πλαϊνά παράθυρα και η πίσω πόρτα αν πρόκειται για όχημα τύπου SUV. Μεγάλη προσοχή, όμως, το άνοιγμα οποιασδήποτε πόρτας αποφεύγεται όταν το νερό έχει ανέβει, καθώς η πίεση του νερού μπορεί να την κρατήσει μπλοκαρισμένη και να χάσετε πολύτιμό χρόνο.

Το σωστό εργαλείο για σπάσιμο τζαμιού

Σε περιπτώσεις όπου τα παράθυρα δεν ανοίγουν, η έξοδος μπορεί να γίνει μόνο με το σπάσιμο τζαμιού. Για τον σκοπό αυτό, οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση ειδικού σφυριού διαφυγής ή εργαλείου θραύσης τζαμιών, το οποίο διαθέτει μεταλλική ή αιχμηρή άκρη σχεδιασμένη να σπάει τα πλευρικά τζάμια με ελάχιστη δύναμη.

Το εργαλείο αυτό:

είναι μικρό και εύχρηστο

συχνά περιλαμβάνει κόφτη ζώνης ασφαλείας

πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο άμεσης πρόσβασης (π.χ. πόρτα οδηγού ή κονσόλα)

Σημειώνεται ότι σπάζουμε μόνο πλευρικά ή πίσω τζάμια. Το παρμπρίζ είναι πολυστρωματικό και εξαιρετικά ανθεκτικό, γεγονός που το καθιστά ακατάλληλο για διαφυγή σε τέτοιες συνθήκες.

Ιδιαίτερη προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις

Ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου είναι οι λεγόμενες ιρλανδικές διαβάσεις, δηλαδή σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χείμαρρο χωρίς γέφυρα και η διέλευση γίνεται μέσω χαμηλής τσιμεντοστρωμένης κατασκευής. Σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης, οι διαβάσεις αυτές κατακλύζονται από νερό και μετατρέπονται σε παγίδες.

Τα ατυχήματα σε τέτοια σημεία είναι συχνά και πολλές φορές θανατηφόρα. Οι αρμόδιες αρχές είναι ξεκάθαρες: δεν επιχειρούμε διέλευση, ούτε πεζή ούτε με όχημα, όταν υπάρχει νερό. Η επιλογή εναλλακτικής διαδρομής, ακόμα κι αν απαιτεί λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, είναι πάντα η ασφαλέστερη λύση.

Ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρχών

Σε κάθε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Η έγκαιρη ενημέρωση και η ψύχραιμη στάση μπορούν να αποτρέψουν επικίνδυνες αποφάσεις. Σε πλημμυρικά φαινόμενα, ο δρόμος δεν συγχωρεί λάθη. Η αποφυγή, η σωστή εκτίμηση της κατάστασης και η προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή είναι οι βασικοί κανόνες.