Πόδια στο ταμπλό; Μια συνήθεια που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας για πάντα

Χιλιάδες συνοδηγοί το κάνουν καθημερινά, ειδικά στις καλοκαιρινές διαδρομές Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα χαλάρωσης κρύβεται ένας σοβαρός κίνδυνος που λίγοι αντιλαμβάνονται

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα ταξίδια πληθαίνουν, πολλοί συνοδηγοί επιλέγουν να καθίσουν πιο άνετα στο κάθισμα του αυτοκινήτου, απλώνοντας τα πόδια τους πάνω στο ταμπλό. Για αρκετούς, η στάση αυτή μοιάζει ιδανική για ξεκούραση, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαδρομές. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική.

Πρόκειται για μία από τις πιο επικίνδυνες συνήθειες που μπορεί να υιοθετήσει ένας επιβάτης μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο μέχρι να είναι πλέον αργά.

«Σε εμένα δεν θα συμβεί»

Η πιο συνηθισμένη δικαιολογία είναι ότι το όχημα κινείται με χαμηλή ταχύτητα ή ότι ο οδηγός είναι έμπειρος και προσεκτικός. Όμως ένα τροχαίο ατύχημα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές μας ενέργειες.

Ένας απρόσεκτος οδηγός, ένα όχημα που παραβιάζει προτεραιότητα, ένα μηχανικό πρόβλημα ή ακόμη και μια ξαφνική αποφυγή εμποδίου αρκούν για να μετατρέψουν μια ήρεμη διαδρομή σε εφιάλτη μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια στον δρόμο. Γι’ αυτό και τα συστήματα προστασίας ενός αυτοκινήτου έχουν σχεδιαστεί με την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες κάθονται στη σωστή θέση.

Τι συμβαίνει σε μια σύγκρουση

Όταν ο συνοδηγός έχει τα πόδια του πάνω στο ταμπλό, το σώμα του βρίσκεται σε μια εντελώς αφύσικη στάση. Η ζώνη ασφαλείας δεν εφαρμόζει πλέον όπως προβλέπουν οι μηχανικοί ασφαλείας, ενώ η θέση του σώματος μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι δυνάμεις κατά τη σύγκρουση.

Σε ένα ατύχημα, η διαγώνια ζώνη μπορεί να πιέσει επικίνδυνα τον λαιμό και το επάνω μέρος του θώρακα, καθώς ο επιβάτης έχει ουσιαστικά «βυθιστεί» στο κάθισμα.

Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η λειτουργία του αερόσακου. Πολλοί θεωρούν ότι ο αερόσακος αποτελεί εγγύηση προστασίας. Στην πραγματικότητα, όταν ο συνοδηγός έχει τα πόδια στο ταμπλό, ο αερόσακος μπορεί να μετατραπεί σε παράγοντα σοβαρού τραυματισμού.

Ο αερόσακος δεν συγχωρεί λάθη

Ο εμπρόσθιος αερόσακος ανοίγει μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και με τεράστια δύναμη. Έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει έναν επιβάτη που κάθεται κανονικά, με τα πόδια στο δάπεδο και την πλάτη σωστά τοποθετημένη στο κάθισμα.

Όταν όμως τα πόδια βρίσκονται στο ταμπλό, η έκρηξη του αερόσακου τα εκτοξεύει βίαια προς τα πίσω. Την ίδια στιγμή, λόγω αδράνειας, το υπόλοιπο σώμα συνεχίζει να κινείται προς τα εμπρός.

Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη τεράστιων φορτίων στα γόνατα, στα ισχία, στη λεκάνη και στη σπονδυλική στήλη.

Τραυματισμοί που αλλάζουν ζωές

Οι γιατροί επειγόντων περιστατικών και οι ειδικοί στην οδική ασφάλεια έχουν καταγράψει τραυματισμούς ιδιαίτερα σοβαρούς σε επιβάτες που επέλεξαν αυτή τη στάση.

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη, στα ισχία και στα μηριαία οστά. Πρόκειται για τραυματισμούς που συχνά απαιτούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και πολύμηνη αποκατάσταση.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται όμως μόνο στο μυοσκελετικό σύστημα. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μπορούν να προκαλέσουν ρήξη των μηριαίων αρτηριών, οδηγώντας σε μαζική αιμορραγία και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του τραυματία.

Ακόμη πιο δραματικές είναι οι περιπτώσεις σοβαρών κακώσεων της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη αναπηρία, παραπληγία ή ακόμη και τετραπληγία.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο και στο κρανίο, καθώς κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης τα γόνατα λειτουργούν σαν ανεξέλεγκτοι μοχλοί που χτυπούν το κεφάλι με τεράστια δύναμη.

Η σωστή θέση σώζει ζωές

Η σωστή στάση μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να φαίνεται αυτονόητη, όμως αποτελεί βασικό στοιχείο του συστήματος παθητικής ασφάλειας.

Η πλάτη πρέπει να εφάπτεται στο κάθισμα, η ζώνη να εφαρμόζει σωστά στον ώμο και στη λεκάνη και τα πόδια να παραμένουν στο δάπεδο του οχήματος. Μόνο έτσι μπορούν να λειτουργήσουν όπως έχουν σχεδιαστεί η ζώνη ασφαλείας, οι αερόσακοι και οι υπόλοιπες δομές προστασίας.

Η άνεση σε ένα ταξίδι είναι σημαντική. Όχι όμως όταν μπορεί να κοστίσει την υγεία ή ακόμη και τη ζωή ενός ανθρώπου.

Τι να θυμάστε