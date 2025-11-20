Ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια: Τι ισχύει αν υπάρξει σύγκρουση με αυτοκίνητο;

Η προαιρετική ασφάλιση, οι ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος και ο ρόλος της Τροχαίας

Η εικόνα των ελληνικών πόλεων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει δυναμικά στην καθημερινότητα, προσφέροντας μια πιο ευέλικτη και οικονομική μορφή μετακίνησης. Όμως, πίσω από αυτή τη νέα πραγματικότητα, παραμένει ένα σημαντικό ερώτημα: τι συμβαίνει σε περίπτωση ατυχήματος;

Ας ξεκινήσουμε από το ότι οι ποδηλάτες και οι οδηγοί οχημάτων μικροκινητικότητας υποχρεούνται να ακολουθούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν αποτελούν εξαίρεση. Ωστόσο νομικά, δεν υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση. Η επιλογή ασφαλιστικού προγράμματος είναι καθαρά προαιρετική, με αρκετές εταιρείες να προσφέρουν καλύψεις για αστική ευθύνη, κλοπή ή ζημιές.

Σε περίπτωση σύγκρουσης με αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, το περιστατικό καταγράφεται ως τροχαίο. Η Τροχαία είναι η αρμόδια αρχή που καλείται να καταγράψει το συμβάν και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Αν υπάρξουν τραυματισμοί, εμπλέκεται και το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το κρίσιμο σημείο είναι η ευθύνη. Αν αποδειχθεί ότι ο ποδηλάτης ή ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού παραβίασε τον ΚΟΚ, τότε είναι υπόλογος και του επιρρίπτονται οι ευθύνες για το συμβάν. Αυτό μπορεί να σημαίνει αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, ακόμα και δικαστική διαδικασία.

Η συζήτηση για το αν πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτική ασφάλιση παραμένει ανοιχτή. Μέχρι τότε, η προαιρετική κάλυψη αποτελεί μια ασπίδα προστασίας για όσους επιλέγουν να κινούνται με ποδήλατο ή πατίνι στους δρόμους.

Σε κάθε περίπτωση, ποδηλάτες και όσοι χρησιμοποιούν οχήματα μικροκινητικότητας ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιλαμβάνονται τόσο οι ίδιο όσο και οι οδηγοί αυτοκινήτων.

Οι δρόμοι δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός και η αρμονική συνύπαρξη είναι δύσκολο να επιτευχθεί υπό καθεστώς διεκδίκησης χώρου, ασυδοσίας η επίδειξης κυριαρχίας.

Τι κρατάμε

Δεν υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα

για ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα Η ασφάλιση είναι προαιρετική και καλύπτει αστική ευθύνη, κλοπή και ζημιές

και καλύπτει αστική ευθύνη, κλοπή και ζημιές Σε περίπτωση σύγκρουσης με αυτοκίνητο, το περιστατικό καταγράφεται ως τροχαίο

με αυτοκίνητο, το περιστατικό καταγράφεται ως τροχαίο Η Τροχαία αναλαμβάνει την καταγραφή και τις απαραίτητες ενέργειες

την καταγραφή και τις απαραίτητες ενέργειες Οι ευθύνες επιρρίπτονται στον ποδηλάτη ή στον οδηγό του πατινιού αν αποδειχθεί ότι φταίει