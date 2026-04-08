ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποια είναι η χειρότερη ώρα για να φύγεις από Αθήνα το Πάσχα – Τι να αποφύγεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.04.2026
AutoTypos Team
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αυξημένα μέτρα για το Πάσχα. Δες ποια ώρα συμφέρει να αποφύγεις στην έξοδο και πότε είναι πιο λογικό να ξεκινήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα για την περίοδο του Πάσχα, από τις 3 έως τις 19 Απριλίου 2026, με έμφαση στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, εκεί όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη πίεση στην κυκλοφορία. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ελέγχους για αλκοόλ, ταχύτητα, κινητό, ζώνη και επικίνδυνες προσπεράσεις.

Ποιες θα είναι οι χειρότερες ώρες;

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να ορίζει μία συγκεκριμένη «χειρότερη ώρα» για την πασχαλινή έξοδο. Στην πράξη όμως, η κοινή λογική έχει δύο παράθυρα ως απάντηση. Αρχικά, την Μ. Πέμπτη, μία ημέρα που αρκετοί αντιμετωπίζουν ως ημιαργία, σίγουρα θα είναι πολλοί αυτοί που θα θελήσουν να φύγουν μόλις σχολάσουν από τις δουλειές τους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη κίνηση από νωρίς το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης, η οποία πιθανότατα δεν θα “σπάσει” τουλάχιστον έως και τις βραδινές ώρες. Σε περίπτωση που έχεις στο μυαλό σου να αναχωρήσεις εντός αυτού του διαστήματος, θα σε συμβουλεύαμε να εξοπλιστείς με υπομονή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εάν πάλι σκέφτεσαι να περιμένεις μέχρι την Μ. Παρασκευή για να φύγεις, ελπίζοντας πως θα γλιτώσεις το πρώτο κύμα εκδρομέων, σου έχουμε άσχημα νέα, μιας και δεν θα είσαι ο μόνος. Παραδοσιακά, τη Μ. Παρασκευή έρχεται το δεύτερο μεγάλο κύμα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, έως και το απόγευμα.

Και πότε να φύγω τελικά;

Άρα, αν θέλεις να γλιτώσεις το πιο βαρύ κύμα, η πιο λογική επιλογή είναι είτε να φύγεις πολύ νωρίς το πρωί της Μ. Πέμπτης αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, πριν «γεμίσει» ο δρόμος, είτε αρκετά αργότερα προς το βράδυ, όταν η πρώτη μεγάλη πίεση έχει αρχίσει να πέφτει. Δεν εξαφανίζεται η κίνηση, αλλά συνήθως αποφεύγεις το πιο πυκνό μποτιλιάρισμα και τη νευρικότητα των ωρών αιχμής.

Το σημαντικότερο είναι να μην φύγεις βιαστικά μόνο και μόνο για να «προλάβεις». Η πασχαλινή έξοδος είναι ακριβώς η περίοδος όπου αυξάνονται οι έλεγχοι και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα και η αντικανονική προσπέραση.

Τι κρατάμε;

  • Η ΕΛ.ΑΣ. εφαρμόζει αυξημένα μέτρα από 3 έως 19 Απριλίου 2026.
  • Δεν υπάρχει επίσημη «χειρότερη ώρα», αλλά το βαρύτερο κύμα εξόδου πέφτει συνήθως από το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης έως το βράδυ και από το πρωί της Μ. Παρασκευής έως το απόγευμα.
  • Πιο λογικές επιλογές είναι πολύ νωρίς το πρωί ή αργότερα το απόγευμα/βράδυ.
  • Οι έλεγχοι εστιάζουν σε αλκοόλ, ταχύτητα, κινητό και επικίνδυνες προσπεράσεις.

Δείτε επίσης

pascha-stin-kerkyra-poso-tha-pliroseis-se-kafsima-kai-diodia-nees-times-756698

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

08.04.2026

Πάσχα στην Κέρκυρα: Πόσο θα πληρώσεις σε καύσιμα και διόδια – Νέες τιμές
aftos-einai-o-noumero-1-proorismos-gia-to-pascha-poso-tha-pliroseis-me-to-aftokinito-756687

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

17.04.2025

Αυτός είναι ο νούμερο 1 προορισμός για το Πάσχα – Πόσο θα πληρώσεις με το αυτοκίνητο;
paschalini-exodos-me-asfaleia-ti-elegchoume-sto-aftokinito-prin-to-taxidi-756132

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10.04.2025

Πασχαλινή έξοδος με ασφάλεια: Τι ελέγχουμε στο αυτοκίνητο πριν το ταξίδι
fuel-pass-3-analytika-oi-epicheiriseis-pou-boreis-na-to-chrisimopoiiseis-kai-mechri-pote-798996

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.04.2026

Fuel Pass 3: Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέχρι πότε;
exypnes-kameres-se-grafoun-an-stamatiseis-alla-patas-ti-diavasi-ti-ginetai-me-to-portokali-729995

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.04.2026

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; – Τι γίνεται με το πορτοκαλί;
farmakeio-aftokinitou-des-ti-prepei-na-echeis-mesa-gia-na-min-se-grapsoun-apo-pote-ischyei-798822

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

06.04.2026

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Δες τι πρέπει να έχεις μέσα για να μην σε γράψουν – Από πότε ισχύει

