Ποια είναι η χειρότερη ώρα για να φύγεις από Αθήνα το Πάσχα – Τι να αποφύγεις

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αυξημένα μέτρα για το Πάσχα. Δες ποια ώρα συμφέρει να αποφύγεις στην έξοδο και πότε είναι πιο λογικό να ξεκινήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα για την περίοδο του Πάσχα, από τις 3 έως τις 19 Απριλίου 2026, με έμφαση στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, εκεί όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη πίεση στην κυκλοφορία. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ελέγχους για αλκοόλ, ταχύτητα, κινητό, ζώνη και επικίνδυνες προσπεράσεις.

Ποιες θα είναι οι χειρότερες ώρες;

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να ορίζει μία συγκεκριμένη «χειρότερη ώρα» για την πασχαλινή έξοδο. Στην πράξη όμως, η κοινή λογική έχει δύο παράθυρα ως απάντηση. Αρχικά, την Μ. Πέμπτη, μία ημέρα που αρκετοί αντιμετωπίζουν ως ημιαργία, σίγουρα θα είναι πολλοί αυτοί που θα θελήσουν να φύγουν μόλις σχολάσουν από τις δουλειές τους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη κίνηση από νωρίς το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης, η οποία πιθανότατα δεν θα “σπάσει” τουλάχιστον έως και τις βραδινές ώρες. Σε περίπτωση που έχεις στο μυαλό σου να αναχωρήσεις εντός αυτού του διαστήματος, θα σε συμβουλεύαμε να εξοπλιστείς με υπομονή.

Εάν πάλι σκέφτεσαι να περιμένεις μέχρι την Μ. Παρασκευή για να φύγεις, ελπίζοντας πως θα γλιτώσεις το πρώτο κύμα εκδρομέων, σου έχουμε άσχημα νέα, μιας και δεν θα είσαι ο μόνος. Παραδοσιακά, τη Μ. Παρασκευή έρχεται το δεύτερο μεγάλο κύμα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, έως και το απόγευμα.

Και πότε να φύγω τελικά;

Άρα, αν θέλεις να γλιτώσεις το πιο βαρύ κύμα, η πιο λογική επιλογή είναι είτε να φύγεις πολύ νωρίς το πρωί της Μ. Πέμπτης αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, πριν «γεμίσει» ο δρόμος, είτε αρκετά αργότερα προς το βράδυ, όταν η πρώτη μεγάλη πίεση έχει αρχίσει να πέφτει. Δεν εξαφανίζεται η κίνηση, αλλά συνήθως αποφεύγεις το πιο πυκνό μποτιλιάρισμα και τη νευρικότητα των ωρών αιχμής.

Το σημαντικότερο είναι να μην φύγεις βιαστικά μόνο και μόνο για να «προλάβεις». Η πασχαλινή έξοδος είναι ακριβώς η περίοδος όπου αυξάνονται οι έλεγχοι και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα και η αντικανονική προσπέραση.

Τι κρατάμε;