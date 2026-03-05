quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ιπποδύναμης και ροπής στα αυτοκίνητα;

ΠΕΜΠΤΗ | 05.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
poia-einai-i-diafora-metaxy-ippodynamis-kai-ropis-sta-aftokinita-794210

Γιατί τα Nm της ροπής συχνά λένε περισσότερα για την  οδήγηση απ’ ό,τι τα άλογα που αναγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά

Στον κόσμο του αυτοκινήτου τις εντυπώσεις τος κλέβουν οι ιπποδυνάμεις, τα «άλογα» που λέμε στην καθομιλουμένη.  Είναι το νούμερο που μπαίνει στον τίτλο της μπροσούρας της αντιπροσωπείας και αυτό που χρησιμοποιείται στη διαφήμιση, η τιμή που συγκρίνεται στα καφενεία και στα forums. Όμως στην πραγματική οδήγηση, στις προσπεράσεις και  στις ανηφόρες με τέσσερα άτομα και αποσκευές, αυτό που καθορίζει την αίσθηση δεν είναι μόνο τα άλογα. Είναι η ροπή.

Η ροπή, μετρημένη σε Newton-meters (Nm), είναι η στρεπτική δύναμη που παράγει ο κινητήρας. Με απλά λόγια, είναι το πόσο δυνατά «σπρώχνει» τον άξονα που τελικά γυρίζει τους τροχούς. Αν η ιπποδύναμη είναι το συνολικό έργο που μπορεί να παράγει ένας κινητήρας σε συνάρτηση με τις στροφές του, η ροπή είναι η άμεση δύναμη που έχει διαθέσιμη σε κάθε πάτημα του γκαζιού. Στην ουσία, είναι το πόσο εύκολα «εφαρμόζεται» η ιπποδύναμη στους τροχούς.

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να έχει υψηλή ιπποδύναμη, αλλά αν αυτή αποδίδεται πολύ ψηλά, σε στροφές που σπάνια χρησιμοποιείς στην καθημερινότητα, τότε η αίσθηση χαμηλά θα είναι υποτονική. Αντίθετα, ένα μοτέρ με γενναία ροπή από χαμηλά δίνει την αίσθηση ότι «τραβάει» αβίαστα, χωρίς κατεβάσματα και χωρίς θόρυβο.

Τι είναι η ροπή; Φανταστείτε ότι πρέπει να ξεσφίξετε ένα «ζόρικο» παξιμάδι και έχετε ένα κλειδί με μήκος λαβής που χωράει ίσα – ίσα το πιάσιμο της παλάμης σας. Εφαρμόζετε όλη την δύναμη σας αλλά το παξιμάδι δεν σας κάνει το χατίρι. Παίρνετε τώρα ένα κλειδί που έχει τριπλάσιο μήκος λαβής. Πιάνετε το κλειδί από την άκρη αυτής τα λαβής και εφαρμόζετε την ίδια δύναμη με πριν. Το παξιμάδι συμμορφώνεται και ξεβιδώνει. Η δύναμη που εφαρμόσατε είναι η ίδια, αυτό που άλλαξε είναι η ροπή, η οποία είναι η περιστροφική δύναμη που εφαρμόστηκε στο σημείο «παξιμάδι».

Σε αυτοκινητιστικά δεδομένα και πολύ απλοϊκά δοσμένο, η ροπή είναι η περιστροφική δύναμη με την οποία  μοτέρ κινεί την μετάδοση και κατά συνέπεια τους τροχούς. Εκφράζει το πόσο… «αποδοτική» είναι η ισχύς ενός κινητήρα και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της, τόσο πιο εύκολα και αγόγγυστα κατεβαίνουν τα άλογα στον δρόμο και αυτό σημαίνει καλύτερες επιταχύνσεις από στάση ή έν κινήσει (ρεπρίζ).

Γι’ αυτό και πολλές φορές δύο αυτοκίνητα με ίδια άλογα οδηγούνται τελείως διαφορετικά. Ένα 150 ίππων με 320 Nm θα δείχνει συνήθως πιο γεμάτο και πιο άμεσο από ένα επίσης 150 ίππων με 220 Nm, ειδικά στο μεσαίο φάσμα στροφών όπου κινείται το 90% των οδηγών. Η διαφορά δεν βρίσκεται στον τελικό αριθμό ισχύος, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτή είναι διαθέσιμη.

Η παραδοσιακή υπεροχή των diesel σε αίσθηση «τραβήγματος» εξηγείται ακριβώς έτσι. Οι πετρελαιοκινητήρες αποδίδουν υψηλή ροπή σε χαμηλές στροφές, κάτι που τους κάνει να φαίνονται πιο δυνατοί από αντίστοιχους βενζινοκινητήρες με περισσότερα άλογα. Δεν είναι απαραίτητα ταχύτεροι σε απόλυτους χρόνους, αλλά είναι πιο άνετοι και πιο πειστικοί στην καθημερινή χρήση.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το φαινόμενο αυτό φτάνει στο άκρο του. Η μέγιστη ροπή είναι διαθέσιμη σχεδόν από μηδενικές στροφές, γεγονός που εξηγεί την εντυπωσιακή αίσθηση επιτάχυνσης ακόμη και σε μοντέλα που δεν έχουν υπερβολική ιπποδύναμη. Η δύναμη είναι άμεσα εκεί, χωρίς κλιμάκωση και χωρίς αναμονή μέχρι που να μπει ο θερμικός κινητήρας στην «καλή» περιοχή λειτουργίας του.

Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι η ιπποδύναμη είναι δευτερεύουσα. Σε υψηλές ταχύτητες, σε παρατεταμένη επιτάχυνση, στην πίστα ή σε σπορ οδήγηση όπου ο κινητήρας δουλεύει κοντά στον κόφτη, η ισχύς παίζει καθοριστικό ρόλο. Η τελική ταχύτητα και οι επιδόσεις σε υψηλό φάσμα στροφών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα άλογα.

Όμως για τον μέσο οδηγό, που κινείται κυρίως μεταξύ 1.500 και 4.000 rpm, η ροπή είναι αυτή που καθορίζει την καθημερινή εμπειρία. Είναι η ευκολία, η αβίαστη επιτάχυνση, η αίσθηση ότι το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται χωρίς κόπο.

Ίσως γι’ αυτό τα Nm λένε περισσότερα από τα PS όταν θέλεις να καταλάβεις πώς πραγματικά κινείται ένα αυτοκίνητο. Η ιπποδύναμη είναι το θεωρητικό μέγεθος. Η ροπή είναι το βίωμα της ισχύος αυτής στον δρόμο.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
